Woman in straw hat lying on jetty, man in water holding her, turquoise lake with mountains in background.
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Lago Wolfgangsee en el Salzkammergut
Baño y senderismo, además de vistas al lago desde el barco y desde el Schafberg

Como si descansara en sí mismo, sereno y consciente de su belleza: así se encuentra el lago, rodeado de bosques, paisajes montañosos y pequeños pueblos.

El lago Wolfgangsee se reparte entre dos regiones: SalzburgerLand y Alta Austria. En la región de Salzkammergut es uno de esos lagos donde no solo se va a nadar, sino que se vive una auténtica experiencia. Lo especial es el paisaje que rodea al lago y la gran variedad de actividades al aire libre. Y también el estilo de vida de quienes viven aquí: relajado, cercano y marcado por una sensibilidad especial hacia aquello que hace bien. Ellos lo llaman “Alles gschmah”: cuando todo fluye de forma natural y cada cosa tiene su propio ritmo.

Originalmente, el lago se llamaba “Abersee” y aparece documentado alrededor del año 800. Unos 500 años más tarde pasó a llamarse “Wolfgangsee”, en honor a San Wolfgang, quien convirtió este lugar en uno de los centros de peregrinación más importantes de la Edad Media. Hoy, el lago deslumbra con diferentes tonalidades creadas por la interacción entre los organismos del agua y las finas partículas de cal, que van desde azules claros hasta intensos tonos verdes y turquesa.

El lago Wolfgangsee
Ubicación:Salzkammergut, SalzburgerLand y Alta Austria
Superficie:12,4 km²
Altura:538 m sobre el nivel del mar
Profundidad:114 m
Longitud:10,3 km
Anchura:2 km
Longitud de la orilla:27 km
Temperatura:hasta 23° C

El Wolfgangsee desde todas las perspectivas

Playas y zonas de baño

Playa Wasswiese en Strobl

Zona de baño con césped a la sombra, embarcadero, parque infantil, alquiler de barcas y buffet.

Playa natural Wasswiese

Zona de baño de St. Wolfgang

La cuidada zona de baño “Information Ried”, con una amplia pradera para tomar el sol, se encuentra a orillas del lago en la localidad de Ried.

Zona de baño de Ried

Waldbad Fürberg

Esta zona de baño ofrece un atractivo muy especial para los amantes de la adrenalina: saltos desde los acantilados al lago.

Waldbad Fürberg

Playa de St. Gilgen

Playa de arena, zona de césped, embarcadero, área infantil y el restaurante Brunnwind para hacer una pausa.

Playa de St. Gilgen

Lo mejor del Wolfgangsee

Senderismo entre montañas y lagos

Rutas en bicicleta alrededor del lago

Vela en la zona oeste del lago.

Navegación por el Wolfgangsee.

Tren Schafberg, en solo 35 minutos hasta los 1.783 m.

Zwölferhorn, vistas panorámicas en teleférico.

Los pueblos más bonitos del Wolfgangsee

Strobl: arquitectura modernista junto al lago

Strobl combina villas modernistas, arquitectura contemporánea y la cercana Postalm, ideal para el senderismo.

Strobl

St. Wolfgang: el icónico pueblo del Schafberg

Punto de partida para los paseos en barco y el tren Schafbergbahn, además de escenario de la famosa opereta El Caballo Blanco del Wolfgangsee.

St. Wolfgang

St. Gilgen: el encanto de Mozart junto al lago

En el pueblo natal de la madre de Mozart y residencia de su hermana Nannerl, el ambiente elegante se mezcla con la vida a orillas del lago.

St. Gilgen
Restaurantes destacados

Gastronomía junto al Wolfgangsee

Alrededor del Wolfgangsee, en St. Wolfgang, St. Gilgen y Strobl, la oferta gastronómica va desde restaurantes galardonados con estrellas Michelin y toques Gault&Millau hasta acogedores locales junto al lago. Pescados frescos, menús de temporada y cocina creativa se disfrutan con vistas al agua o en elegantes salones.

  • Poll’s Kaiserterrasse (St. Wolfgang) – 3 toques Gault&Millau

  • Restaurant Paula (St. Wolfgang) – 1 estrella Michelin, 3 toques

  • Landhaus zu Appesbach (St. Wolfgang) – 2 toques

  • Ledererhaus (St. Wolfgang)

  • Atelier Fischer (St. Gilgen) – 1 estrella Michelin

  • Haus am Hang (St. Gilgen) – 3 toques

  • SeeSushi® (Strobl) – 2 toques

5 cosas que debes saber sobre el Wolfgangsee

La película “Im weißen Rössl”

La famosa opereta Im weißen Rössl y su adaptación cinematográfica en los años 60 convirtieron al hotel del mismo nombre en símbolo del verano junto al lago y, hasta hoy, en uno de los destinos más populares del Wolfgangsee.

Geschichte Hotel Weißes Rössl

Postalm

A unos 12 kilómetros por encima de Strobl se encuentra la Postalm, la mayor zona alpina continua de Austria: una amplia meseta atravesada por senderos entre prados y pastos de montaña.

Postalm

Viajes nostálgicos

Durante los meses de verano, el histórico barco de vapor de ruedas “Kaiser Franz Josef I.” navega por el Wolfgangsee ofreciendo un tranquilo paseo sobre el agua.

Navegación por el Wolfgangsee

Ochsenkreuz

En una pequeña isla junto al Falkenstein, cerca de St. Gilgen, se encuentra la histórica cruz Ochsenkreuz, ligada a la leyenda de un carnicero y su buey, visible únicamente desde el lago.

Ochsenkreuz

San Wolfgang

En la Edad Media, la región se convirtió en un importante destino de peregrinación gracias a San Wolfgang. En Falkenstein, la leyenda del “milagro de la fuente” narra la construcción de una pequeña iglesia junto al antiguo Abersee y las curaciones milagrosas que allí tuvieron lugar.

Historia de St. Wolfgang

Alojamientos especiales en el Wolfgangsee

Romantikhotel Im Weissen Rössl: hotel 4 estrellas superior

Cortisen am See: hotel 4 estrellas superior solo adultos

Landhaus zu Appesbach: alojamiento a orillas del lago

Seehotel Brandauers Villen: 4estrellas junto al lago

Seechalet Hotel Zimmerbräu: embarcadero y sauna

Desde 1964

St. Wolfgang, reconocido balneario climático

Situado en la ladera sur de los Alpes del Norte, St. Wolfgang disfruta de un clima especial marcado por el sol, la niebla de altura y la cercanía al lago Wolfgangsee. Las condiciones climáticas, revisadas periódicamente, son la base de esta distinción.

Balneario St. WolfgangEl bioclima de St. Wolfgang

Preguntas frecuentes

El Wolfgangsee se encuentra en la región de Salzkammergut y se extiende entre los estados federados de Salzburgo y Alta Austria. Los pueblos de St. Wolfgang, St. Gilgen y Strobl se sitúan directamente a orillas del lago.

En verano, el Wolfgangsee alcanza temperaturas de hasta 24 °C. La mejor época para bañarse suele ser entre julio y agosto, cuando el agua está más cálida.

El Wolfgangsee es fácilmente accesible en tren, por ejemplo a través de las estaciones de Salzburgo o Attnang-Puchheim. Desde allí, hay conexiones de autobús hacia St. Gilgen, Strobl y St. Wolfgang. Una vez en la región, autobuses y barcos conectan los distintos pueblos del lago.

El Wolfgangsee combina paisajes de montaña con una gran variedad de actividades junto al agua, como los paseos en el tren Schafbergbahn, la navegación entre los pueblos del lago y las zonas de baño a orillas del Wolfgangsee.

Entre los lugares más conocidos destacan la iglesia de peregrinación de St. Wolfgang, el tren Schafbergbahn y la navegación por el Wolfgangsee.

El Wolfgangsee, el lago más grande y profundo de SalzburgerLand, es además un destino muy popular para navegar a vela. Senderos de montaña, rutas ciclistas alrededor del lago y playas para bañarse completan la oferta de actividades al aire libre en verano.

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