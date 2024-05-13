Lago Wolfgangsee en el Salzkammergut

Como si descansara en sí mismo, sereno y consciente de su belleza: así se encuentra el lago, rodeado de bosques, paisajes montañosos y pequeños pueblos.

El lago Wolfgangsee se reparte entre dos regiones: SalzburgerLand y Alta Austria. En la región de Salzkammergut es uno de esos lagos donde no solo se va a nadar, sino que se vive una auténtica experiencia. Lo especial es el paisaje que rodea al lago y la gran variedad de actividades al aire libre. Y también el estilo de vida de quienes viven aquí: relajado, cercano y marcado por una sensibilidad especial hacia aquello que hace bien. Ellos lo llaman “Alles gschmah”: cuando todo fluye de forma natural y cada cosa tiene su propio ritmo.

Originalmente, el lago se llamaba “Abersee” y aparece documentado alrededor del año 800. Unos 500 años más tarde pasó a llamarse “Wolfgangsee”, en honor a San Wolfgang, quien convirtió este lugar en uno de los centros de peregrinación más importantes de la Edad Media. Hoy, el lago deslumbra con diferentes tonalidades creadas por la interacción entre los organismos del agua y las finas partículas de cal, que van desde azules claros hasta intensos tonos verdes y turquesa.