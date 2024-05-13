Lago Wolfgangsee en el Salzkammergut
Baño y senderismo, además de vistas al lago desde el barco y desde el Schafberg
Introduction
El lago Wolfgangsee se reparte entre dos regiones: SalzburgerLand y Alta Austria. En la región de Salzkammergut es uno de esos lagos donde no solo se va a nadar, sino que se vive una auténtica experiencia. Lo especial es el paisaje que rodea al lago y la gran variedad de actividades al aire libre. Y también el estilo de vida de quienes viven aquí: relajado, cercano y marcado por una sensibilidad especial hacia aquello que hace bien. Ellos lo llaman “Alles gschmah”: cuando todo fluye de forma natural y cada cosa tiene su propio ritmo.
Originalmente, el lago se llamaba “Abersee” y aparece documentado alrededor del año 800. Unos 500 años más tarde pasó a llamarse “Wolfgangsee”, en honor a San Wolfgang, quien convirtió este lugar en uno de los centros de peregrinación más importantes de la Edad Media. Hoy, el lago deslumbra con diferentes tonalidades creadas por la interacción entre los organismos del agua y las finas partículas de cal, que van desde azules claros hasta intensos tonos verdes y turquesa.
El Wolfgangsee desde todas las perspectivas
Playas y zonas de baño
Playa Wasswiese en Strobl
Zona de baño con césped a la sombra, embarcadero, parque infantil, alquiler de barcas y buffet.
Zona de baño de St. Wolfgang
La cuidada zona de baño “Information Ried”, con una amplia pradera para tomar el sol, se encuentra a orillas del lago en la localidad de Ried.
Waldbad Fürberg
Esta zona de baño ofrece un atractivo muy especial para los amantes de la adrenalina: saltos desde los acantilados al lago.
Lo mejor del Wolfgangsee
Los pueblos más bonitos del Wolfgangsee
Strobl: arquitectura modernista junto al lago
Strobl combina villas modernistas, arquitectura contemporánea y la cercana Postalm, ideal para el senderismo.
St. Wolfgang: el icónico pueblo del Schafberg
Punto de partida para los paseos en barco y el tren Schafbergbahn, además de escenario de la famosa opereta El Caballo Blanco del Wolfgangsee.
Gastronomía junto al Wolfgangsee
Alrededor del Wolfgangsee, en St. Wolfgang, St. Gilgen y Strobl, la oferta gastronómica va desde restaurantes galardonados con estrellas Michelin y toques Gault&Millau hasta acogedores locales junto al lago. Pescados frescos, menús de temporada y cocina creativa se disfrutan con vistas al agua o en elegantes salones.
Poll’s Kaiserterrasse (St. Wolfgang) – 3 toques Gault&Millau
Restaurant Paula (St. Wolfgang) – 1 estrella Michelin, 3 toques
Landhaus zu Appesbach (St. Wolfgang) – 2 toques
Ledererhaus (St. Wolfgang)
Atelier Fischer (St. Gilgen) – 1 estrella Michelin
Haus am Hang (St. Gilgen) – 3 toques
SeeSushi® (Strobl) – 2 toques
5 cosas que debes saber sobre el Wolfgangsee
La película “Im weißen Rössl”
La famosa opereta Im weißen Rössl y su adaptación cinematográfica en los años 60 convirtieron al hotel del mismo nombre en símbolo del verano junto al lago y, hasta hoy, en uno de los destinos más populares del Wolfgangsee.
Postalm
A unos 12 kilómetros por encima de Strobl se encuentra la Postalm, la mayor zona alpina continua de Austria: una amplia meseta atravesada por senderos entre prados y pastos de montaña.
Viajes nostálgicos
Durante los meses de verano, el histórico barco de vapor de ruedas “Kaiser Franz Josef I.” navega por el Wolfgangsee ofreciendo un tranquilo paseo sobre el agua.
Ochsenkreuz
En una pequeña isla junto al Falkenstein, cerca de St. Gilgen, se encuentra la histórica cruz Ochsenkreuz, ligada a la leyenda de un carnicero y su buey, visible únicamente desde el lago.
San Wolfgang
En la Edad Media, la región se convirtió en un importante destino de peregrinación gracias a San Wolfgang. En Falkenstein, la leyenda del “milagro de la fuente” narra la construcción de una pequeña iglesia junto al antiguo Abersee y las curaciones milagrosas que allí tuvieron lugar.
Alojamientos especiales en el Wolfgangsee
St. Wolfgang, reconocido balneario climático
Situado en la ladera sur de los Alpes del Norte, St. Wolfgang disfruta de un clima especial marcado por el sol, la niebla de altura y la cercanía al lago Wolfgangsee. Las condiciones climáticas, revisadas periódicamente, son la base de esta distinción.