Castillo de Ambras
El primer museo del mundo
Introduction
Castillo de Ambras: un castillo de cuento
El Castillo de Ambras se eleva majestuosamente sobre Innsbruck, como sacado de un cuento de hadas, rodeado de un extenso parque. Este castillo renacentista, lleno de vida, inspira a los visitantes con su fascinante historia, arte y estilo de vida.
Ya en la Edad Media, el castillo era una importante residencia, pero fue el archiduque Fernando II quien, en 1564, transformó la antigua fortaleza medieval en la espléndida residencia que conocemos hoy. Mandó construir el Castillo Inferior para albergar sus impresionantes colecciones, creando así lo que se considera el primer museo del mundo.
Un viaje al pasado
En tiempos de Fernando, el Castillo Alto era la residencia. Hoy, alberga la Galería de Retratos de los Habsburgo, donde se encuentran obras de maestros como Velázquez, Van Dyck y Rubens. La Cámara de Arte y Curiosidades y la Armería traen a la vida el Renacimiento. El Salón Español, uno de los más hermosos, se convierte en un escenario para conciertos en verano. Y en los jardines, entre viejos árboles y rincones secretos, los Jardines Paradisíacos y Medicinales invitan a relajarse.
Philippine Welser: una mujer visionaria
Philippine Welser, esposa secreta de Fernando, fue mucho más que la "señora del castillo". Apasionada por las plantas medicinales, los jardines de hierbas y la gastronomía, dejó su huella con el famoso "Libro de Cocina Filipina de Welser", el manuscrito de cocina más antiguo conocido en el mundo de habla alemana. Sus "Baños Filipinos", aún conservados, son un testimonio de su interés por la salud y el bienestar. Además, fue una benefactora dedicada, siempre dispuesta a ayudar a los demás, una actitud que sigue respirándose en cada rincón del castillo.
Ya sea en sus majestuosas salas o en sus tranquilos jardines, el Castillo de Ambras es un lugar donde la historia y la magia se encuentran, y donde cada visita se llena de encanto y fascinación.
Los amantes de la música pueden disfrutar de los sonidos originales de instrumentos que a menudo aún se fabricaban con métodos tradicionales en el Festival de Música Antigua en el impresionante marco del Salón Español.
El castillo de Ambras desde todas las perspectivas
El castillo y sus tesoros
Cámara de arte y curiosidades
Más de 3.300 tesoros renacentistas: desde intrincadas tallas de madera hasta exóticos objetos naturales y diversas esculturas: una fascinante colección de "Exótica".
Jardín paradisíaco y medicinal
Un jardín oculto con hierbas aromáticas y plantas medicinales que da vida a recetas históricas y a la pasión por el arte de la jardinería y la medicina.
Armería
Magníficas armaduras y armas raras hablan de generales, torneos y la artesanía de tiempos pasados: una mirada al mundo del Renacimiento.
Salón Español
El magnífico salón de banquetes con retratos de los soberanos tiroleses, escenas mitológicas y artesonado dorado encanta a los visitantes una y otra vez.
El archiduque Fernando II y su filipina Welser
Como segundo hijo del emperador, el archiduque Fernando II debería haberse casado con alguien de la nobleza, pero en 1557, desoyendo las convenciones, contrajo matrimonio en secreto con su gran amor, Philippine Welser, hija de un comerciante de Augsburgo. Aunque este tipo de unión era permitida por la Iglesia en aquel entonces, en la sociedad de la época era vista con desaprobación.
Philippine vivió alejada del mundo en el castillo de Ambras, que le fue otorgado. Junto a Fernando II, tuvo cuatro hijos, pero, debido a su origen, quedaron excluidos de la sucesión de los Habsburgo. Con el tiempo, el Papa levantó el secreto de su matrimonio, consagrando cardenal a su hijo mayor, Andreas.
Philippine dedicó su vida a cuidar a los enfermos, aplicando sus amplios conocimientos de plantas medicinales. Además, perfeccionó el arte de la cocina casera, e incluso se dice que fue coautora de un libro de cocina, legado que perdura hasta hoy.
La bañera de Philippine Welser
La lujosa zona de baños del palacio no solo era un lugar de retiro, sino también un ritual social. Durante el baño, se servían comida y bebida a los bañistas, y pasaban varias horas disfrutando de la compañía, convirtiéndolo en una excusa perfecta para observar cuerpos desnudos, algo visto con recelo en aquellos tiempos tan conservadores.
La zona de baño de Philippine Welser era sumamente sofisticada para su época. Para la duquesa, el baño formaba parte de su rutina diaria. La piscina, con 1,60 metros de profundidad, se podía calentar no solo con una estufa, sino también con piedras calientes. Además, su amor por las hierbas se reflejaba en el agua, a la que añadía plantas con propiedades curativas. Se dice que Philippine Welser murió en esa misma bañera. Aún persiste el mito de que su suegra nunca aceptó su matrimonio con una plebeya y que su muerte no fue natural.
Los jardines y el arte del castillo de Ambras
Preguntas frecuentes
Sostenibilidad social y ecológica
La protección de monumentos busca preservar y dar un uso sostenible a los edificios históricos. Al mantener y restaurar castillos, palacios y monumentos, se ahorran recursos como materiales de construcción y se evita la urbanización del suelo con nuevas edificaciones. De esta manera, la conservación de estos valiosos edificios no solo ayuda a proteger el clima, sino que también preserva las técnicas de construcción tradicionales, que requieren conocimientos y habilidades heredadas de generaciones pasadas.
Además, fomentar la accesibilidad e inclusión en experiencias artísticas y culturales refuerza la sostenibilidad social, promoviendo una convivencia respetuosa y equitativa.