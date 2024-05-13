El castillo de Ambras conserva valiosos objetos de la colección del archiduque Fernando II. También fue el refugio de su esposa secreta Philippine Welser.

Castillo de Ambras: un castillo de cuento

El Castillo de Ambras se eleva majestuosamente sobre Innsbruck, como sacado de un cuento de hadas, rodeado de un extenso parque. Este castillo renacentista, lleno de vida, inspira a los visitantes con su fascinante historia, arte y estilo de vida.

Ya en la Edad Media, el castillo era una importante residencia, pero fue el archiduque Fernando II quien, en 1564, transformó la antigua fortaleza medieval en la espléndida residencia que conocemos hoy. Mandó construir el Castillo Inferior para albergar sus impresionantes colecciones, creando así lo que se considera el primer museo del mundo.

Un viaje al pasado

En tiempos de Fernando, el Castillo Alto era la residencia. Hoy, alberga la Galería de Retratos de los Habsburgo, donde se encuentran obras de maestros como Velázquez, Van Dyck y Rubens. La Cámara de Arte y Curiosidades y la Armería traen a la vida el Renacimiento. El Salón Español, uno de los más hermosos, se convierte en un escenario para conciertos en verano. Y en los jardines, entre viejos árboles y rincones secretos, los Jardines Paradisíacos y Medicinales invitan a relajarse.

Philippine Welser: una mujer visionaria

Philippine Welser, esposa secreta de Fernando, fue mucho más que la "señora del castillo". Apasionada por las plantas medicinales, los jardines de hierbas y la gastronomía, dejó su huella con el famoso "Libro de Cocina Filipina de Welser", el manuscrito de cocina más antiguo conocido en el mundo de habla alemana. Sus "Baños Filipinos", aún conservados, son un testimonio de su interés por la salud y el bienestar. Además, fue una benefactora dedicada, siempre dispuesta a ayudar a los demás, una actitud que sigue respirándose en cada rincón del castillo.

Ya sea en sus majestuosas salas o en sus tranquilos jardines, el Castillo de Ambras es un lugar donde la historia y la magia se encuentran, y donde cada visita se llena de encanto y fascinación.