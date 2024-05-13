Giant head sculpture with waterfall at Swarovski Crystal Worlds in Wattens, pond and mountain backdrop.
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Swarovski Crystal Worlds
Cristales, arte y experiencias sorprendentes

Cristales, arte y asombro: En los Swarovski Crystal Worlds en Wattens, el diseño, la naturaleza y la fantasía se fusionan en una experiencia brillante para todos los sent

Para el centenario de la empresa Swarovski, la familia fundadora encargó al artista André Heller la concepción de un mundo de experiencias que va mucho más allá de un museo clásico. Heller da vida a una visión: un mundo de fantasía en el que se puede caminar, donde el arte y la tecnología se fusionan de manera sorprendente.

Su motivo principal —un gigante de 17 metros de altura— se convierte en el guardián icónico de las cámaras de maravillas. El gigante es una invención de André Heller: una figura mítica que una vez recorrió el mundo recolectando tesoros del conocimiento y del arte. En Wattens se estableció y conserva sus maravillas en cámaras subterráneas, como símbolo de curiosidad, fantasía y asombro ante lo bello. Para ello, se inspiró en la histórica cámara de arte y maravillas del Schloss Ambras en Innsbruck. El archiduque Fernando II, un Habsburgo con una gran pasión por coleccionar, creó en el siglo XVI una colección única, considerada hoy como el primer museo del mundo. La cámara de maravillas de Ambras reunía lo exótico, lo valioso, lo científico y lo curioso: desde maravillas naturales hasta aparatos técnicos y delicadas piezas torneadas, reflejando la diversidad, curiosidad y belleza del mundo.

Heller reinterpreta este concepto renacentista. Las cámaras de maravillas son escenarios para artistas internacionales como Salvador Dalí, Yayoi Kusama o Brian Eno. A veces poéticas, a veces extravagantes, pero siempre sorprendentes: transforman el cristal en un medio vivo.

Aquí no solo se encuentran los cristales de Swarovski, sino también una actitud especial hacia el arte y la naturaleza. Swarovski Crystal Worlds es un lugar donde se hace tangible la idea fundacional de Daniel Swarovski: el cristal no solo como material, sino como impulso para la creatividad. Aquí, la autenticidad tirolesa se encuentra con la vanguardia internacional.

Hechos sobre los Swarovski Crystal Worlds
Ubicación:Wattens en Tirol - al este de Innsbruck
Cliente:Familia Swarovski con motivo del centenario de la empresa
Concepto:André Heller
Inauguración:1995
Tamaño:Los Mundos de Cristal y el jardín se encuentran en una superficie total de 7,5 hectáreas
Ticket
Plano de ubicación
Horario de apertura
Cómo llegar

El gigante fue elegido por la revista Architectural Digest como una de las fuentes más bellas del mundo.

Swarovski Crystal Worlds desde todas las perspectivas

Fantasía y visiones artísticas

Cámaras de maravillas de los Mundos de Cristal

Ideas brillantes y creatividad sin límites: Las cámaras de maravillas de los Swarovski Crystal Worlds os transportan a mundos artísticamente concebidos, llenos de magia de cristal. Artistas internacionales como Yayoi Kusama, James Turrell, Fernando Romero o Niki de Saint Phalle han transformado aquí sus visiones en cristal: a veces juguetonas, a veces hipnóticas, pero siempre sorprendentes. Cada cámara es un mundo propio: un experimento sensorial entre luz, sonido, espacio y fantasía.

Inspirado en las históricas cámaras de arte y maravillas del Castillo de Ambras en Innsbruck, André Heller ha creado con estas salas un caleidoscopio moderno, un lugar donde se encuentran pasado, presente y futuro. Nuevas cámaras de maravillas se suman constantemente, las existentes se reinterpretan y se invita a más artistas a aportar su visión del brillo. Las firmas artísticas son tan variadas como impresionantes: desde arte lumínico minimalista hasta opulenta estética pop, se despliega un panorama de formas de expresión creativas, con el cristal como elemento unificador.

Crystal Worlds

Alrededor del gigante

Laberinto

El laberinto verde en forma de mano de André Heller invita a explorar y divertirse: una obra de arte entre la naturaleza y la fantasía.

Laberinto

Daniels Kristallwelten by DoN

Cristal y gastronomía: El pabellón de vidrio de Snøhetta combina elegancia arquitectónica con cocina regional y de temporada en un ambiente sofisticado.

Daniels Kristallwelten by DoN

Parque infantil y torre de juegos

Trepar, deslizar y jugar: creatividad, movimiento y diseño de Snøhetta en una aventura brillante para niños, dentro y fuera.

Parque infantil y torre de juegos

Carrusel

La obra giratoria de Jaime Hayon, con 15 millones de cristales, diseño monocromo y figuras fantásticas, crea magia en movimiento.

Carrusel

Arte en el jardín

Nube de cristal y esculturas: cristal, naturaleza y arte contemporáneo en una experiencia única.

Arte en el jardín

Eventos que brillan como cristales

Funkelnde Ostereiersuche

11/4/2025 – 24/4/2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

30 Eier warten, entdeckt zu werden – mit kleinen Überraschungen und der Chance auf einen Familienurlaub. In der Osterwerkstatt können Kinder eigene Dekoration gestalten.

Osterzauber

Circus Festival

11/7/2025 – 24/8/2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

Mit täglichen Shows entführen Artist:innen des Circus-Theater Roncalli euch in die Welt des Zirkus und begeistern mit eindrucksvollen Shows im Garten des Riesen.

Circus Festival

Halloween

17/10/2025 – 9/11/2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

Funkelnder Grusel und Workshops – beim Halloween-Festival treffen Kristallkunst, internationale Bräuche und mystische Deko auf herbstliche Stimmung.

Halloween

Figuras de Swarovski como recuerdo

Ya sea como un brillante recuerdo o regalo, las detalladas figuras de Swarovski aportan un brillo al día a día. En tiendas de toda Austria, animales, seres fantásticos y miniaturas esperan ser descubiertos.

Swarovski Store Innsbruck

Swarovski Stores weltweit

Swarovski Store Wien

Kristallwelten Wattens

FAQs

Los Swarovski Crystal Worlds se encuentran en Wattens, en Tirol, a unos 20 kilómetros al este de Innsbruck.

En los Swarovski Crystal Worlds os esperan cámaras de maravillas de artistas internacionales, un amplio jardín con espectaculares instalaciones artísticas, una torre de juegos de diseño arquitectónico, actividades para familias y un restaurante.

Para la visita a las cámaras de maravillas, deberíais planear aproximadamente 1,5 horas. Según el ánimo y las ganas, también se puede pasar medio día allí.

El cristal Swarovski es un vidrio de cristal finamente tallado que, gracias a técnicas especiales de corte, resulta especialmente claro e intenso a la luz. La variedad de formas y colores lo ha convertido durante más de 125 años en un material muy demandado en moda, joyería y arte.

El número de cámaras de maravillas varía: constantemente se agregan nuevas salas o se rediseñan las existentes. Así, la exposición se mantiene viva y sorprende con perspectivas artísticas cambiantes en torno al cristal.

En la sede principal en Wattens, Tirol, se fabrica una parte de los cristales; la empresa está allí desde 1895. Otras plantas de producción se encuentran en todo el mundo, por ejemplo, en Serbia, Tailandia o China.

Diseñado ecológica y sostenible

Museo Verde certificado

Los Swarovski Crystal Worlds cuentan con la Etiqueta Ambiental de Austria como “Green Museum” y “Green Event Location”, un símbolo visible de gestión responsable.

El compromiso con la biodiversidad es especialmente evidente en el área del jardín: praderas floridas y espacios naturales fomentan hábitats para insectos y aves.

Los visitantes pueden llegar de manera climáticamente responsable, por ejemplo, con el Crystal Worlds Shuttle desde Innsbruck o en tren combinado con ofertas de movilidad regional. Así, una excursión se convierte en una experiencia que no solo brilla, sino que también demuestra responsabilidad.

Sostenibilidad en los Crystal Worlds

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