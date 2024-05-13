Cristales, arte y asombro: En los Swarovski Crystal Worlds en Wattens, el diseño, la naturaleza y la fantasía se fusionan en una experiencia brillante para todos los sent

Para el centenario de la empresa Swarovski, la familia fundadora encargó al artista André Heller la concepción de un mundo de experiencias que va mucho más allá de un museo clásico. Heller da vida a una visión: un mundo de fantasía en el que se puede caminar, donde el arte y la tecnología se fusionan de manera sorprendente.

Su motivo principal —un gigante de 17 metros de altura— se convierte en el guardián icónico de las cámaras de maravillas. El gigante es una invención de André Heller: una figura mítica que una vez recorrió el mundo recolectando tesoros del conocimiento y del arte. En Wattens se estableció y conserva sus maravillas en cámaras subterráneas, como símbolo de curiosidad, fantasía y asombro ante lo bello. Para ello, se inspiró en la histórica cámara de arte y maravillas del Schloss Ambras en Innsbruck. El archiduque Fernando II, un Habsburgo con una gran pasión por coleccionar, creó en el siglo XVI una colección única, considerada hoy como el primer museo del mundo. La cámara de maravillas de Ambras reunía lo exótico, lo valioso, lo científico y lo curioso: desde maravillas naturales hasta aparatos técnicos y delicadas piezas torneadas, reflejando la diversidad, curiosidad y belleza del mundo.

Heller reinterpreta este concepto renacentista. Las cámaras de maravillas son escenarios para artistas internacionales como Salvador Dalí, Yayoi Kusama o Brian Eno. A veces poéticas, a veces extravagantes, pero siempre sorprendentes: transforman el cristal en un medio vivo.

Aquí no solo se encuentran los cristales de Swarovski, sino también una actitud especial hacia el arte y la naturaleza. Swarovski Crystal Worlds es un lugar donde se hace tangible la idea fundacional de Daniel Swarovski: el cristal no solo como material, sino como impulso para la creatividad. Aquí, la autenticidad tirolesa se encuentra con la vanguardia internacional.