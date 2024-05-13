Swarovski Crystal Worlds
Cristales, arte y experiencias sorprendentes
Introduction
Para el centenario de la empresa Swarovski, la familia fundadora encargó al artista André Heller la concepción de un mundo de experiencias que va mucho más allá de un museo clásico. Heller da vida a una visión: un mundo de fantasía en el que se puede caminar, donde el arte y la tecnología se fusionan de manera sorprendente.
Su motivo principal —un gigante de 17 metros de altura— se convierte en el guardián icónico de las cámaras de maravillas. El gigante es una invención de André Heller: una figura mítica que una vez recorrió el mundo recolectando tesoros del conocimiento y del arte. En Wattens se estableció y conserva sus maravillas en cámaras subterráneas, como símbolo de curiosidad, fantasía y asombro ante lo bello. Para ello, se inspiró en la histórica cámara de arte y maravillas del Schloss Ambras en Innsbruck. El archiduque Fernando II, un Habsburgo con una gran pasión por coleccionar, creó en el siglo XVI una colección única, considerada hoy como el primer museo del mundo. La cámara de maravillas de Ambras reunía lo exótico, lo valioso, lo científico y lo curioso: desde maravillas naturales hasta aparatos técnicos y delicadas piezas torneadas, reflejando la diversidad, curiosidad y belleza del mundo.
Heller reinterpreta este concepto renacentista. Las cámaras de maravillas son escenarios para artistas internacionales como Salvador Dalí, Yayoi Kusama o Brian Eno. A veces poéticas, a veces extravagantes, pero siempre sorprendentes: transforman el cristal en un medio vivo.
Aquí no solo se encuentran los cristales de Swarovski, sino también una actitud especial hacia el arte y la naturaleza. Swarovski Crystal Worlds es un lugar donde se hace tangible la idea fundacional de Daniel Swarovski: el cristal no solo como material, sino como impulso para la creatividad. Aquí, la autenticidad tirolesa se encuentra con la vanguardia internacional.
El gigante fue elegido por la revista Architectural Digest como una de las fuentes más bellas del mundo.
Swarovski Crystal Worlds desde todas las perspectivas
Cámaras de maravillas de los Mundos de Cristal
Ideas brillantes y creatividad sin límites: Las cámaras de maravillas de los Swarovski Crystal Worlds os transportan a mundos artísticamente concebidos, llenos de magia de cristal. Artistas internacionales como Yayoi Kusama, James Turrell, Fernando Romero o Niki de Saint Phalle han transformado aquí sus visiones en cristal: a veces juguetonas, a veces hipnóticas, pero siempre sorprendentes. Cada cámara es un mundo propio: un experimento sensorial entre luz, sonido, espacio y fantasía.
Inspirado en las históricas cámaras de arte y maravillas del Castillo de Ambras en Innsbruck, André Heller ha creado con estas salas un caleidoscopio moderno, un lugar donde se encuentran pasado, presente y futuro. Nuevas cámaras de maravillas se suman constantemente, las existentes se reinterpretan y se invita a más artistas a aportar su visión del brillo. Las firmas artísticas son tan variadas como impresionantes: desde arte lumínico minimalista hasta opulenta estética pop, se despliega un panorama de formas de expresión creativas, con el cristal como elemento unificador.
Alrededor del gigante
Laberinto
El laberinto verde en forma de mano de André Heller invita a explorar y divertirse: una obra de arte entre la naturaleza y la fantasía.
Daniels Kristallwelten by DoN
Cristal y gastronomía: El pabellón de vidrio de Snøhetta combina elegancia arquitectónica con cocina regional y de temporada en un ambiente sofisticado.
Parque infantil y torre de juegos
Trepar, deslizar y jugar: creatividad, movimiento y diseño de Snøhetta en una aventura brillante para niños, dentro y fuera.
Carrusel
La obra giratoria de Jaime Hayon, con 15 millones de cristales, diseño monocromo y figuras fantásticas, crea magia en movimiento.
Eventos que brillan como cristales
Funkelnde Ostereiersuche
30 Eier warten, entdeckt zu werden – mit kleinen Überraschungen und der Chance auf einen Familienurlaub. In der Osterwerkstatt können Kinder eigene Dekoration gestalten.
Circus Festival
Mit täglichen Shows entführen Artist:innen des Circus-Theater Roncalli euch in die Welt des Zirkus und begeistern mit eindrucksvollen Shows im Garten des Riesen.
Figuras de Swarovski como recuerdoYa sea como un brillante recuerdo o regalo, las detalladas figuras de Swarovski aportan un brillo al día a día. En tiendas de toda Austria, animales, seres fantásticos y miniaturas esperan ser descubiertos.
FAQs
Museo Verde certificado
Los Swarovski Crystal Worlds cuentan con la Etiqueta Ambiental de Austria como “Green Museum” y “Green Event Location”, un símbolo visible de gestión responsable.
El compromiso con la biodiversidad es especialmente evidente en el área del jardín: praderas floridas y espacios naturales fomentan hábitats para insectos y aves.
Los visitantes pueden llegar de manera climáticamente responsable, por ejemplo, con el Crystal Worlds Shuttle desde Innsbruck o en tren combinado con ofertas de movilidad regional. Así, una excursión se convierte en una experiencia que no solo brilla, sino que también demuestra responsabilidad.