La región que rodea el lago Traunsee ejerce una atracción mágica sobre las personas.

Aquí se sumergen en el Salzkammergut, disfrutan de su esplendor y experimentan la cultura en torno a Gmunden. Es la imagen de las montañas reflejadas en el lago Traunsee la que causa impresión. Destaca especialmente el imponente Traunstein, que se eleva directamente sobre la orilla del lago. Situado en el borde norte de los Alpes Calcáreos Septentrionales, a una altitud de 423 metros sobre el nivel del mar, el Traunsee es el cuarto lago más grande de Austria. Con una profundidad de 204 metros, es incluso el lago más profundo del país, lo que confiere a sus aguas un tono azul verdoso intenso. No es de extrañar que la región Traunsee-Almtal, en el Salzkammergut, sea desde hace tiempo conocida como destino de veraneo, ya que aquí es posible relajarse y descansar maravillosamente. Y, al mismo tiempo, hay tanto por descubrir: veleros y pequeñas barcas de pesca surcan suavemente el Traunsee. En una pequeña isla del lago se alza el castillo lacustre de Ort, uno de los edificios más antiguos del Salzkammergut.

Una región rica en cultura

Culturalmente, esta animada zona siempre ha tenido mucho que ofrecer: el célebre escritor austríaco Thomas Bernhard apreciaba la región y la mencionaba a menudo en sus obras. La localidad de Gmunden es reconocida mucho más allá de las fronteras del país por su antigua tradición ceramista. En verano se celebran anualmente las Semanas Festivas de Gmunden.