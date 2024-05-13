Traunsee-Almtal
Belleza escénica en el Salzkammergut
Introduction
Aquí se sumergen en el Salzkammergut, disfrutan de su esplendor y experimentan la cultura en torno a Gmunden. Es la imagen de las montañas reflejadas en el lago Traunsee la que causa impresión. Destaca especialmente el imponente Traunstein, que se eleva directamente sobre la orilla del lago. Situado en el borde norte de los Alpes Calcáreos Septentrionales, a una altitud de 423 metros sobre el nivel del mar, el Traunsee es el cuarto lago más grande de Austria. Con una profundidad de 204 metros, es incluso el lago más profundo del país, lo que confiere a sus aguas un tono azul verdoso intenso. No es de extrañar que la región Traunsee-Almtal, en el Salzkammergut, sea desde hace tiempo conocida como destino de veraneo, ya que aquí es posible relajarse y descansar maravillosamente. Y, al mismo tiempo, hay tanto por descubrir: veleros y pequeñas barcas de pesca surcan suavemente el Traunsee. En una pequeña isla del lago se alza el castillo lacustre de Ort, uno de los edificios más antiguos del Salzkammergut.
Una región rica en cultura
Culturalmente, esta animada zona siempre ha tenido mucho que ofrecer: el célebre escritor austríaco Thomas Bernhard apreciaba la región y la mencionaba a menudo en sus obras. La localidad de Gmunden es reconocida mucho más allá de las fronteras del país por su antigua tradición ceramista. En verano se celebran anualmente las Semanas Festivas de Gmunden.
Die Region Traunsee-Almtal in allen Perspektiven
Los principales aspectos destacados
Cerámica de Gmunden
Gmunden es conocida en todo el mundo por su larga tradición en la fabricación de cerámica. El característico diseño verde y blanco de la cerámica de Gmunden se ha convertido en sinónimo de la cultura de mesa austríaca. Representa el amor por la artesanía tradicional, ya que cada pieza se elabora y pinta a mano. Quienes estén interesados pueden visitar la manufactura y conocer más sobre el arte de la cerámica a través de visitas guiadas.
Gmunden se encuentra en la orilla norte del lago Traunsee y cuenta con una larga historia que se remonta a la Edad Media. Quien pasea por el casco antiguo nota de inmediato los edificios históricos bien conservados, las calles estrechas y las plazas pintorescas. Gmunden es descrito como un lugar romántico y a la vez vibrante. Aquí se puede disfrutar de un café en el paseo junto al lago, contemplar las imponentes montañas y sentir el estilo de vida alpino.
Waldness
El valle del Almtal puede considerarse una de las regiones con más bosques de Austria y es el primer destino Waldness de Europa. Waldness combina el anhelo por una experiencia natural auténtica con relajación y descanso. Las 18 comunidades asociadas de la región ofrecen actividades y programas, pero también simplemente espacio y tiempo para vivir el bosque de manera sostenible.
Los lugares en el lago Traunsee
Grünau en el Almtal
Situado al pie del Toten Gebirge y en la Ruta Romántica. Un lugar idílico para vacacionar. Además, es miembro de los Pueblos de Montañismo.
Ebensee en el Traunsee
Lugares increíblemente hermosos, ubicación ideal para excursiones y anfitriones amables hacen de este lugar una experiencia única.
Traunkirchen en el Traunsee
El centro del pueblo, en una península que se adentra desde la orilla oeste, está enmarcado por el impresionante paisaje del Traunstein. Un lugar de cuento de hadas.
Altmünster en el Traunsee
Ubicado junto al Traunsee, con vista al Traunstein, es ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.
Eventos especiales
Salzkammergut Festwochen Gmunden
Artistas emergentes y consagrados reciben un escenario de abril a agosto. Literatura, música, teatro, cabaret y artes plásticas: aquí encontrarás el programa.
Toscanalauf Gmunden
Quienes disfrutan del deporte durante las vacaciones pueden participar en la carrera por la pintoresca ciudad de Gmunden. La salida es en la Plaza del Ayuntamiento, y luego continúa por el paseo marítimo a lo largo del lago Traunsee.