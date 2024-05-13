Schloss Ort castle on an island in Lake Traunsee, sailboats, mountain panorama in background, Gmunden
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Traunsee-Almtal
Belleza escénica en el Salzkammergut

La región que rodea el lago Traunsee ejerce una atracción mágica sobre las personas.

Aquí se sumergen en el Salzkammergut, disfrutan de su esplendor y experimentan la cultura en torno a Gmunden. Es la imagen de las montañas reflejadas en el lago Traunsee la que causa impresión. Destaca especialmente el imponente Traunstein, que se eleva directamente sobre la orilla del lago. Situado en el borde norte de los Alpes Calcáreos Septentrionales, a una altitud de 423 metros sobre el nivel del mar, el Traunsee es el cuarto lago más grande de Austria. Con una profundidad de 204 metros, es incluso el lago más profundo del país, lo que confiere a sus aguas un tono azul verdoso intenso. No es de extrañar que la región Traunsee-Almtal, en el Salzkammergut, sea desde hace tiempo conocida como destino de veraneo, ya que aquí es posible relajarse y descansar maravillosamente. Y, al mismo tiempo, hay tanto por descubrir: veleros y pequeñas barcas de pesca surcan suavemente el Traunsee. En una pequeña isla del lago se alza el castillo lacustre de Ort, uno de los edificios más antiguos del Salzkammergut.

Una región rica en cultura

Culturalmente, esta animada zona siempre ha tenido mucho que ofrecer: el célebre escritor austríaco Thomas Bernhard apreciaba la región y la mencionaba a menudo en sus obras. La localidad de Gmunden es reconocida mucho más allá de las fronteras del país por su antigua tradición ceramista. En verano se celebran anualmente las Semanas Festivas de Gmunden.

Información rápida sobre la región Traunsee-Almtal
Ubicación:Alta Austria / Salzkammergut
Superficie:1.100 km²
Habitantes:90.000 personas (a marzo de 2025)
Profundidad del lago Traunsee:204 metros
„Hausberg“:Traunstein (1.691 m)
Mejor época para visitar
Spring, Summer y Autumn
Ideal para
Todos

Die Region Traunsee-Almtal in allen Perspektiven

Los principales aspectos destacados

Gmundner Keramik: Handgefertigte Qualität seit 1492

Toscanapark: Para agradables paseos junto al lago

Cascada Traunfall: Una cascada de 12 metros de altura

Paseos en barco: Dejar que el paisaje pase ante tus ojos

Castillo Ort: Pintoresca capilla junto al lago

Parque de vida salvaje Cumberland en Grünau

Grünberg: Ein Naherholungsgebiet und Wanderparadies

Traunstein: imponente “puerta de entrada” al Salzkammergut

En nombre de la cultura y la cerámica

Cerámica de Gmunden

Gmunden es conocida en todo el mundo por su larga tradición en la fabricación de cerámica. El característico diseño verde y blanco de la cerámica de Gmunden se ha convertido en sinónimo de la cultura de mesa austríaca. Representa el amor por la artesanía tradicional, ya que cada pieza se elabora y pinta a mano. Quienes estén interesados pueden visitar la manufactura y conocer más sobre el arte de la cerámica a través de visitas guiadas.

Gmunden se encuentra en la orilla norte del lago Traunsee y cuenta con una larga historia que se remonta a la Edad Media. Quien pasea por el casco antiguo nota de inmediato los edificios históricos bien conservados, las calles estrechas y las plazas pintorescas. Gmunden es descrito como un lugar romántico y a la vez vibrante. Aquí se puede disfrutar de un café en el paseo junto al lago, contemplar las imponentes montañas y sentir el estilo de vida alpino.

Cerámica de Gmunden

Actividades en la región Traunsee-Almtal

Más que baños de bosque

Waldness

El valle del Almtal puede considerarse una de las regiones con más bosques de Austria y es el primer destino Waldness de Europa. Waldness combina el anhelo por una experiencia natural auténtica con relajación y descanso. Las 18 comunidades asociadas de la región ofrecen actividades y programas, pero también simplemente espacio y tiempo para vivir el bosque de manera sostenible.

Más que baños de bosque

Los lugares en el lago Traunsee

Grünau en el Almtal

Situado al pie del Toten Gebirge y en la Ruta Romántica. Un lugar idílico para vacacionar. Además, es miembro de los Pueblos de Montañismo.

Grünau en el Almtal

Ebensee en el Traunsee

Lugares increíblemente hermosos, ubicación ideal para excursiones y anfitriones amables hacen de este lugar una experiencia única.

Ebensee en el Traunsee

Traunkirchen en el Traunsee

El centro del pueblo, en una península que se adentra desde la orilla oeste, está enmarcado por el impresionante paisaje del Traunstein. Un lugar de cuento de hadas.

Traunkirchen en el Traunsee

Altmünster en el Traunsee

Ubicado junto al Traunsee, con vista al Traunstein, es ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Altmünster en el Traunsee

Gmunden en el Traunsee

La pequeña ciudad histórica encanta por su encanto y vale la pena visitarla. Alcanzó la fama gracias a la cerámica que aún se fabrica a mano aquí.

Gmunden en el Traunsee

Eventos especiales

Salzkammergut Festwochen Gmunden

12/4/2025 – 17/8/2025
Gmunden

Artistas emergentes y consagrados reciben un escenario de abril a agosto. Literatura, música, teatro, cabaret y artes plásticas: aquí encontrarás el programa.

Salzkammergut Festwochen Gmunden

Toscanalauf Gmunden

8/6/2025
Gmunden

Quienes disfrutan del deporte durante las vacaciones pueden participar en la carrera por la pintoresca ciudad de Gmunden. La salida es en la Plaza del Ayuntamiento, y luego continúa por el paseo marítimo a lo largo del lago Traunsee.

Toscanalauf Gmunden

Toscanapark-Open-Air-Konzert

1/8/2025
Gmunden

A quienes les gusta mantenerse activos durante las vacaciones, pueden participar en la carrera que recorre la pintoresca ciudad de Gmunden. La salida es en la Plaza del Ayuntamiento y continúa por la explanada a lo largo del lago Traunsee.

Toscanapark-Open-Air-Konzert

Alojamientos especiales

JUFA Hotel Grünau en Almtal

Seehotel „Das Traunsee”

Seehotel en Weyer

Preguntas y respuestas

El Castillo Lacustre Ort (Seeschloss Ort), situado en una pequeña isla en el lago Traunsee, es uno de los edificios más antiguos de la región del Salzkammergut. Aquí se celebran eventos como conciertos de música clásica y exposiciones. En el ambiente señorial del restaurante, los visitantes pueden reponer fuerzas y disfrutar de bebidas frescas al sol en la terraza. El Seeschloss Ort alcanzó gran fama como escenario de la serie de televisión del mismo nombre ("Schloss Orth"), emitida entre 1996 y 2004.

Seeschloss Ort

La región del Traunsee impresiona por su imponente paisaje de montañas y lagos, ideal para realizar numerosas actividades al aire libre. El lago en sí es perfecto para bañarse, ya que su orilla es de libre acceso. También se puede practicar vela, windsurf, wakeboard, paddle surf, buceo y pesca, lo cual resulta especialmente divertido en este entorno. Las montañas invitan a hacer rutas en bicicleta de montaña y excursiones a pie. En particular, el imponente Traunstein, con sus 1.691 metros de altura, es ideal para una exigente excursión de un día, que se ve recompensada con vistas panorámicas de los picos circundantes.

En la orilla norte del lago Traunsee se encuentra Gmunden, la ciudad más conocida del lago. En la orilla sur está Ebensee. Al oeste del lago se encuentran Traunkirchen y Altmünster.

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