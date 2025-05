Grimper dans des tours médiévales, se costumer ou partir sur les traces de fantômes : en Autriche, l’histoire devient une aventure enchantée pour les enfants.

Costumes, énigmes et fantômes

Les enfants deviennent de petits nobles en parcourant des salles somptueuses en costume d’époque, en résolvant des énigmes ou en testant d’anciens savoir-faire lors d’ateliers. Parfois, un fantôme passe... celui du dernier chevalier, l’empereur Maximilien Ier, ou celui de l’impératrice Sissi en fuite.

Visites interactives pour petits curieux

Châteaux et forteresses autrichiens transforment l’histoire en expérience vivante : ici, on touche, on joue, on explore. Les enfants se glissent dans la peau de chevaliers ou de dames de cour, découvrent des passages secrets et plongent dans des récits captivants entre remparts et jardins mystérieux.

À la recherche des secrets du passé

Chasses au trésor, escape games historiques, visites nocturnes à la lampe torche : dans ces lieux chargés d’histoire, les jeunes explorateurs deviennent acteurs de leur propre aventure. Chaque couloir peut révéler un secret... et chaque visite devient un voyage dans le temps.