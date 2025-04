Forteresses et châteaux en Autriche

Protection de l'environnement

Protéger le patrimoine, c’est assurer une conservation durable : l’entretien et la restauration des bâtiments historiques, y compris des châteaux, préservent des ressources comme les matériaux de construction et limitent l’impact des nouvelles constructions sur les sols. En conservant ces trésors, on protège non seulement l'environnement, mais aussi les savoir-faire traditionnels, car restaurer nécessite des techniques et matériaux anciens. L’accessibilité et l’inclusion dans les expériences culturelles renforcent également la durabilité sociale et favorisent une cohabitation harmonieuse.