La Hofburg est un univers à part entière, niché au cœur de Vienne : palais majestueux, cours intérieures secrètes, musées fascinants et histoire à chaque recoin.

Pendant des siècles, elle fut le centre du pouvoir des Habsbourg. Tout commence au XIIIᵉ siècle avec une première forteresse, transformée dès 1275 par le roi Ottokar II de Bohême. Le nom « Hofburg » apparaît sous le règne de Rodolphe Ier. Au fil des siècles, l’ensemble s’agrandit pour devenir un joyau architectural mêlant gothique, Renaissance, baroque et historicisme. C’est l’un des monuments historiques les plus impressionnants d’Autriche, incontournable lors d’un city trip à Vienne.

Des ailes comme la Vieille Cour, la Cour suisse ou le corps léopoldin furent des hauts lieux de pouvoir, mais aussi de culture. Sous François-Joseph Ier, la Nouvelle Hofburg fut érigée face à la Heldenplatz, comme symbole d’un empire révolu.

Aujourd’hui, la Hofburg accueille la présidence de la République, plusieurs musées et institutions culturelles. Elle incarne un équilibre unique entre héritage impérial et vie contemporaine.

Peu le savent, mais la Hofburg est le plus grand palais du monde.