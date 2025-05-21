La Hofburg à Vienne
Centre de pouvoir impérial au charme intemporel
La Hofburg est un univers à part entière, niché au cœur de Vienne : palais majestueux, cours intérieures secrètes, musées fascinants et histoire à chaque recoin.
Pendant des siècles, elle fut le centre du pouvoir des Habsbourg. Tout commence au XIIIᵉ siècle avec une première forteresse, transformée dès 1275 par le roi Ottokar II de Bohême. Le nom « Hofburg » apparaît sous le règne de Rodolphe Ier. Au fil des siècles, l’ensemble s’agrandit pour devenir un joyau architectural mêlant gothique, Renaissance, baroque et historicisme. C’est l’un des monuments historiques les plus impressionnants d’Autriche, incontournable lors d’un city trip à Vienne.
Des ailes comme la Vieille Cour, la Cour suisse ou le corps léopoldin furent des hauts lieux de pouvoir, mais aussi de culture. Sous François-Joseph Ier, la Nouvelle Hofburg fut érigée face à la Heldenplatz, comme symbole d’un empire révolu.
Aujourd’hui, la Hofburg accueille la présidence de la République, plusieurs musées et institutions culturelles. Elle incarne un équilibre unique entre héritage impérial et vie contemporaine.
Peu le savent, mais la Hofburg est le plus grand palais du monde.
Les Petits Chanteurs de Vienne enchantent chaque dimanche avec leur chant choral de renommée mondiale dans la chapelle de la Hofburg. Les places sont très convoitées, il est donc recommandé de réserver ses billets à temps.
La Hofburg sous toutes ses facettes
Splendeur impériale et trésors culturels à la Hofburg
Bibliothèque nationale
Un décor grandiose pour des ouvrages d’une rare valeur : la salle baroque de la Bibliothèque nationale s’impose comme l’une des plus majestueuses bibliothèques du monde.
École d'équitation espagnole
Plus ancienne école d’équitation au monde, elle est la seule à faire vivre l’héritage de la haute école classique de la Renaissance depuis plus de 450 ans.
Trésor impérial
Écrin de faste et d’histoire, la salle du trésor renferme le plus précieux joyau médiéval : les insignes de couronnement du Saint Empire romain germanique.
Appartements impériaux et musée Sisi
Découvrez les espaces privés de François-Joseph et d’Élisabeth : du bureau épuré de l’empereur à la salle de gymnastique de l’infatigable Sisi.
L'aile léopoldine
Aujourd’hui siège du président fédéral, l’aile léopoldine est l’une des plus anciennes parties de la Hofburg. La chapelle Saint-Joseph est ouverte sur visite.
Weltmuseum - Musée du monde
Un musée ethnographique qui abrite certaines des plus importantes collections extra-européennes au monde. Beaucoup de monde pour peu d'argent !
Maison de l'histoire
Le premier musée d'histoire contemporaine d'Autriche : l'exposition suit les changements sociaux et politiques depuis la fondation de la République en 1918.
Chambre de chasse et d'armure de la cour
Armures d'adversaires et d'alliés des Habsbourg - une collection unique et l'armurerie la mieux documentée d'Occident.
Musée du papyrus
Un regard sur l'Égypte ancienne : 300 objets uniques racontent l'histoire des pharaons jusqu'en 1600 avant Jésus-Christ.
Collection d'instruments de musique anciens
Piano-forte viennois, viole d’amour oubliée : un focus sur les instruments précieux de la Renaissance et du baroque.
L’intimité de la cour impériale
Un accès rare à la vie privée des Habsbourg
La Hofburg de Vienne dévoile des aspects méconnus de l’existence impériale : la brosse à cheveux de l’impératrice Élisabeth, la plume de l’empereur François-Joseph ou encore les insignes du pouvoir, tels que le sceptre, la couronne impériale et la Sainte Lance. Un contraste fascinant entre intimité et grandeur impériale.
Les appartements privés de Sisi et François-Joseph
En parcourant escaliers et antichambres, on arrive dans le salon d’audience de l’empereur, où il reçut plus de 260 000 sujets au cours de sa vie. À proximité, son sobre bureau témoigne d’une discipline de fer – il débutait ses journées dès cinq heures. Sur son pupitre trônait un portrait de Sisi, son épouse adorée. Celle-ci passait de longues heures dans son cabinet de toilette, entre exercices à la barre et rituels capillaires minutieux.
Un joyau baroque au cœur de Vienne
Une bibliothèque impériale au charme baroque
Le Prunksaal – la salle d’apparat de la Bibliothèque nationale d’Autriche – est l’un des plus somptueux lieux de savoir d’Europe. Conçue à l’origine pour accueillir les 15 000 ouvrages du prince Eugène de Savoie, cette salle monumentale déploie encore aujourd’hui ces précieux volumes sous sa coupole majestueuse. Les reliures obéissent à un code couleur rigoureux : rouge pour l’histoire et la littérature, bleu pour la théologie et le droit, jaune pour les sciences naturelles.
Un héritage précieux sous 30 mètres de voûtes
Après la mort du prince en 1736, l’empereur Charles VI transfère cette collection d’exception à la Hofburg. Elle rejoint une bibliothèque en pleine expansion, qui rassemble aujourd’hui plus de 200 000 ouvrages dans un espace long de 80 mètres et haut de 20. Un lieu grandiose où le savoir devient une expérience visuelle, intellectuelle et émotionnelle.
Couronnes, joyaux et légendes
Une immersion dans l’univers des Habsbourg
Couronnes, sceptres, bijoux : la Schatzkammer de Vienne dévoile les trésors des Habsbourg. Pièce maîtresse : la couronne du Saint-Empire romain germanique, symbole de pouvoir millénaire. À ses côtés, la somptueuse couronne de Rudolf II illustre l’art de l’orfèvrerie à son apogée.
Objets mystérieux et symboles mythiques
Parmi les pièces les plus intrigantes : la Lance Sainte, associée à la crucifixion du Christ, un impressionnant dent de narval pris pour une corne d’unicorne, ou encore une coupe d’agate longtemps identifiée comme le Saint Graal.
Un manteau venu de Sicile
Enfin, les textiles d’époque royale révèlent eux aussi des surprises. Le somptueux manteau de couronnement des Habsbourg n’a pas été confectionné à Vienne, mais dans un atelier normand... en Sicile ! On y distingue des lions, des chameaux – et même des inscriptions en arabe, brodées par des tisserands musulmans. Preuve d’un croisement fascinant entre cultures, loin des clichés sur le Moyen Âge.
Un siècle de bouleversements
De l’empire à la république
Ouvert en 2018, le Haus der Geschichte Österreich retrace le parcours d’un pays en mutation : de la chute de l’empire austro-hongrois à la construction démocratique, en passant par les années sombres du national-socialisme. Une histoire marquée par des défis, des erreurs, mais aussi par une volonté constante de réinvention.
Histoire vécue, mémoire partagée
Objets symboliques et témoignages audiovisuels font revivre les grandes étapes du XXe siècle. Vous y verrez le double aigle impérial renversé, des extraits poignants d’archives, ou encore la robe portée par Conchita Wurst lors de sa victoire à l’Eurovision – reflet d’une société en mouvement.
Conseil : Un musée incontournable pour celles et ceux qui aiment comprendre les dessous d’un pays et sa mémoire collective.
Splendeur impériale : danse et découverte à la Hofburg
Danser au palais impérial de Vienne
La Hofburg devient le théâtre de bals somptueux pour des nuits inoubliables au rythme des valses, dans une ambiance élégante et dans le respect de la tradition viennoise.
Une promenade autour du palais impérial
Burggarten
Des papillons virevoltent dans la serre Art nouveau, tandis que les visiteurs flânent dans le parc ou savourent un café sur l’une des plus belles terrasses de Vienne.
Michaelerplatz
À l’entrée de la Hofburg, des fouilles souterraines révèlent l’époque romaine. En face, la maison Loos incarne une rupture majeure dans l’histoire de l’architecture.
Volksgarten
Le parc séduit avec 3 000 rosiers, le temple de Thésée et le monument à Sissi. Tout près, l’un des clubs les plus en vue de Vienne attire les noctambules.
Des églises chargées d'histoire
Augustinerkirche
Discrète à l’extérieur, l’église Saint-Augustin séduit par son intérieur gothique. Les dimanches et jours fériés, on y entend Mozart, Haydn ou Schubert.
Hofburgkapelle
Construite au XIIIe siècle, l’ancienne chapelle des Habsbourg est le plus ancien édifice sacré de la Hofburg. Chaque dimanche, les Petits Chanteurs y chantent.
La magie des chevaux blancs
Les Lipizzans sont un symbole fort de l’identité autrichienne, et la Stallburg, un lieu clé pour préserver l’art équestre classique.
Il existe de nombreuses façons d’admirer ces chevaux nés noirs et devenus blancs. Lors des représentations à l’école d’hiver baroque, les cavaliers présentent des figures de haute école comme la cabriole ou la levade – parfois accompagnés des célèbres Philharmoniker ou des Petits Chanteurs de Vienne.
Mais même le travail du matin des jeunes étalons, dans l’une des plus belles salles d’équitation du monde, vaut le détour. Tout comme le musée des Lipizzans, qui retrace 450 ans de culture équestre impériale.
L’été, les visiteurs peuvent observer les juments et leurs poulains paître paisiblement dans le Burggarten – un moment rare de liberté au cœur de la ville.