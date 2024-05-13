Conditions générales d'utilisation
L'utilisation de ce site est soumise aux conditions suivantes. En accédant à notre contenu, vous acceptez les conditions énoncées ici. Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation afin d'éviter tout malentendu.
Österreich Werbung exploite sous les domaines principaux austria.info ou austriatourism.com des sites web qui servent à promouvoir l'Autriche en tant que destination touristique, que ce soit à titre gratuit ou payant. Dans la suite du texte, austria.info désigne le site web accessible en saisissant cette URL ou toute autre URL associée. austriatourism.com désigne le site Internet auquel on accède en saisissant cette URL ou toute autre URL pertinente. Tous les utilisateurs sont invités à lire attentivement les conditions d'utilisation suivantes ainsi que les autres textes juridiques. L'utilisation du site austria.info ou austriatourism.com suppose l'acceptation par l'utilisateur des conditions d'utilisation ci-dessous et d'autres textes juridiques (par ex. déclaration de protection des données, déclaration sur les droits d'auteur, linking&framing). L'utilisation du site web implique l'acceptation par l'utilisateur des conditions d'utilisation et de tous les autres textes juridiques. Si l'utilisateur n'accepte pas les conditions d'utilisation, il lui est interdit de continuer à utiliser le site austria.info ou austriatourism.com. La violation de tout ou partie des dispositions des conditions d'utilisation ci-dessous et d'autres textes juridiques entraîne le retrait immédiat et automatique du droit d'utilisation du site. Dans le cas d'une telle violation, Österreich Werbung se réserve le droit de faire valoir tous les droits (par exemple des droits de garantie ou de dommages et intérêts) à l'encontre du ou des utilisateurs concernés.
L'utilisation du site austria.info ou austriatourism.com est autorisée uniquement à des fins d'information, tant à titre privé que professionnel. Tous les contenus du site austria.info ou austriatourism.com sont protégés par des droits d'auteur. Ceci indépendamment du fait que les contenus soient proposés à titre gratuit ou payant. Dans le cas de contenus payants (par exemple, le téléchargement payant d'études), des dispositions spécifiques déterminent dans quelle mesure d'autres droits d'utilisation existent. Toute reproduction, diffusion, location, prêt, mise à disposition du public ou autre utilisation de quelque nature que ce soit requiert l'autorisation expresse et écrite d'Österreich Werbung et est expressément interdite en l'absence d'une telle autorisation. Il existe une exception à cette règle lorsqu'une disposition spéciale prévoit expressément une dérogation. Toute infraction à cette disposition peut notamment entraîner des conséquences en matière de droit des marques, de droit d'auteur et de droit de la concurrence. Österreich Werbung se réserve expressément tous les droits d'auteur et les droits d'utilisation qui en découlent (droits d'utilisation d'œuvres et autorisations d'utilisation d'œuvres) sur les contenus proposés sur le site austria.info ou austriatourism.com. Tous les utilisateurs sont invités à lire également la déclaration de copyright.
Österreich Werbung attache la plus grande importance au traitement soigneux des données personnelles. C'est pourquoi la politique de protection des données d'Österreich Werbung suit le principe de la préservation de la confidentialité des données et met particulièrement l'accent sur la protection des données personnelles. Tous les utilisateurs sont invités à lire les dispositions relatives à la protection des données.
Österreich Werbung ne peut pas garantir que le site austria.info ou austriatourism.com soit accessible à tout moment. Des erreurs techniques et/ou des travaux de maintenance ainsi que d'autres causes (p.ex. le relancement du site web) peuvent rendre le site austria.info ou austriatourism.com temporairement ou plus longtemps inaccessible. Österreich Werbung n'assume aucune responsabilité quant à la disponibilité ou l'accessibilité du site austria.info ou austriatourism.com. Österreich Werbung ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité, la légalité, l'objectivité et l'actualité des contenus proposés sur le site austria.info ou austriatourism.com. Ceci s'applique également à tous les produits et services proposés sur le site web, y compris les descriptions et les prix correspondants. Österreich Werbung peut à tout moment et sans préavis procéder à des adaptations, des modifications et des suppressions du site web dans son ensemble ainsi que des contenus qui y sont présentés.
Österreich Werbung ou les personnes ou entreprises liées à Österreich Werbung ne sont pas responsables des dommages de quelque nature que ce soit (p. ex. manque à gagner, dépenses inutiles, dommages résultant de la perte de données, frais de conseil juridique et d'établissement de contrat). Cette exclusion de responsabilité concerne en particulier tous les dommages causés par l'utilisation du site Internet, par l'impossibilité temporaire ou permanente d'utiliser le site Internet (downtime), par la disponibilité limitée du site Internet ou des contenus qui s'y trouvent, par la représentation erronée des contenus, par la représentation de contenus étrangers ainsi que par la représentation d'hyperliens sur austria.info ou austriatourism.com.
Si l'utilisation du site austria.info ou austriatourism.com ou de son contenu entraîne des dommages sur le matériel et/ou le logiciel ou sur d'autres données, Österreich Werbung n'est pas responsable de quelque manière que ce soit. L'utilisateur prend connaissance du fait que les services offerts par Österreich Werbung sont également proposés avec la participation d'opérateurs de réseaux tiers. La disponibilité des services dépend donc de la mise à disposition technique de services de réseau tiers. Österreich Werbung ne s'engage pas à ce que les services offerts soient ininterrompus et accessibles à tout moment sur Internet. L'utilisateur est conscient qu'Österreich Werbung n'a aucune influence sur la possibilité d'accès à Internet, sur la vitesse de transmission ainsi que sur la disponibilité et la stabilité des connexions et des accès au réseau. Österreich Werbung est en droit d'interrompre les services pour des raisons internes, par exemple à des fins de maintenance, pour une durée raisonnable.
En particulier pour des raisons de force majeure, en cas de grèves, de blocages et de dispositions administratives, ainsi qu'en raison de modifications techniques apportées aux installations d'Österreich Werbung ou d'autres mesures nécessaires à un fonctionnement correct ou amélioré (par ex. travaux de maintenance, réparations, etc.), les services peuvent être temporairement limités. L'utilisateur ne peut faire valoir aucun droit à cet égard, mais Österreich Werbung s'efforcera de remédier rapidement à la perturbation. L'utilisateur est autorisé à utiliser les services d'Österreich Werbung à ses propres risques et frais et est tenu de n'utiliser que des équipements techniques appropriés, tels que des ordinateurs, des modems, etc. L'utilisateur est en outre tenu de n'utiliser les services que dans le respect des dispositions légales et, en particulier, de s'abstenir de toute utilisation abusive des services. Dans la mesure où les services sont fournis à titre gratuit, Österreich Werbung se réserve le droit de les fournir à titre onéreux à tout moment après en avoir informé l'utilisateur. Il n'existe en aucun cas un droit à la fourniture de services gratuits.
Österreich Werbung propose aux utilisateurs sur le portail Internet des services (tels que des informations) qui sont transmis, créés ou mis à disposition par des tiers. Österreich Werbung s'efforcera, dans la mesure du possible, de ne pas porter atteinte aux droits de tiers, notamment, mais pas exclusivement, aux droits d'auteur, aux droits d'exploitation, aux droits des marques ou à d'autres droits d'utilisation, par l'exploitation du portail Internet. Cependant, Österreich Werbung ne garantit pas que les services utilisés par les utilisateurs (par exemple les informations) sont exempts de droits de tiers, en particulier, mais pas exclusivement, de droits d'auteur, de droits d'exploitation, de droits de marque ou d'autres droits d'utilisation. Toute responsabilité pour des dommages éventuels en résultant est exclue. Dans le cas où Österreich Werbung propose des téléchargements de logiciels gratuits sur son site web (par exemple des économiseurs d'écran), aucune responsabilité n'est assumée pour leur fonctionnement, quel qu'il soit. En particulier, aucune responsabilité n'est assumée pour d'éventuels dommages (consécutifs) résultant de l'utilisation du logiciel (par ex. endommagement du système d'exploitation).
Österreich Werbung s'efforce d'assurer l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations tarifaires contenues dans ce site. Cependant, comme Österreich Werbung reçoit les indications de prix de tiers, elle n'a pas la possibilité de vérifier leur exactitude. En particulier, les indications sont soumises à des modifications régulières. Par conséquent, Österreich Werbung décline toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations tarifaires contenues sur ce site.
Cette exclusion générale de responsabilité s'applique à la négligence légère, indépendamment de la base de réclamation invoquée, et à la négligence grave vis-à-vis des entreprises. L'exclusion de responsabilité s'étend aux droits contractuels et non contractuels.
Österreich Werbung se réserve le droit de modifier, d'adapter ou d'actualiser à tout moment et sans préavis les présentes conditions d'utilisation et tous les autres textes juridiques, sous quelque forme que ce soit. La version actuelle des présentes conditions d'utilisation est contraignante. Tous les utilisateurs du site austria.info ou austriatourism.com sont invités à consulter régulièrement les présentes conditions d'utilisation et les textes juridiques y afférents afin de suivre les modifications. Tous les utilisateurs du site austria.info ou austriatourism.com acceptent expressément que la version en vigueur entre en vigueur pour les utilisateurs dès qu'ils visitent à nouveau le site et qu'ils ne contestent pas expressément et par écrit la version actuelle des conditions d'utilisation ou des autres textes juridiques.
Österreich Werbung n'est pas responsable des sites web liés et de leur contenu. Les liens hypertextes présents sur le site austria.info ou austriatourism.com sont un service gratuit d'Österreich Werbung. Österreich Werbung n'a aucune influence sur la conception ou la modification des sites web liés ni sur les contenus qu'ils proposent. Si des hyperliens d'austria.info ou austriatourism.com renvoient à des contenus étrangers, ceux-ci ne représentent pas une évaluation des contenus liés. En particulier, Österreich Werbung n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la légalité, l'objectivité et l'actualité de ces contenus. L'accès aux informations accessibles par des liens hypertextes sur austria.info ou austriatourism.com relève de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Tous les utilisateurs sont invités à lire également les dispositions relatives aux liens et au cadrage. Si un utilisateur remarque qu'un lien renvoie à un contenu juridiquement problématique, il est prié d'en informer Österreich Werbung par e-mail à l'adresse datenschutz@austria.info afin que ce lien puisse être supprimé dans les meilleurs délais.
Tous les autres textes juridiques sur austria.info ou austriatourism.com auxquels il est fait référence dans ces conditions d'utilisation font partie intégrante de ces conditions d'utilisation et sont soumis aux dispositions stipulées dans ces conditions d'utilisation chaque fois qu'ils ne contiennent pas de dispositions plus spécifiques. Des dispositions spécifiques peuvent exister, par exemple, dans le cas de contenus payants en ce qui concerne les droits d'utilisation.
Si l'utilisateur est un entrepreneur, le tribunal compétent pour le premier arrondissement de Vienne est seul compétent pour tout litige. Si l'utilisateur est un consommateur au sens de la loi sur la protection des consommateurs, ceci n'est valable que si son domicile, son lieu de résidence habituel ou son lieu de travail se trouve dans le ressort de cette loi. Le lieu d'exécution de tous les droits et obligations est le siège d'Österreich Werbung. Le droit matériel autrichien s'applique exclusivement, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) et des règles nationales de conflit de lois.
La nullité ou l'inefficacité de certaines dispositions des conditions d'utilisation n'affecte pas la validité juridique des autres dispositions ; dans ce cas, les accords qui sont juridiquement valables et qui se rapprochent le plus de l'objectif initial d'Österreich Werbung sont considérés comme conclus. Dans la mesure où la forme écrite est exigée, la transmission par fax ou par e-mail satisfait également à cette exigence.
Droit d'auteur sur le contenu propre
Toutes les informations reproduites sur le site austria.info ou austriatourism.com (par ex. textes, illustrations, films vidéo, morceaux de musique, etc.) sont protégées par le droit des marques et/ou le droit d'auteur au profit d'Österreich Werbung. Il est donc interdit de télécharger, de reproduire et de diffuser le site web dans son intégralité ou en partie. En particulier, les droits de reproduction, de diffusion, de location, de prêt, de mise à disposition et d'émission sous quelque forme que ce soit appartiennent exclusivement à Österreich Werbung ou à des tiers. Toute violation des droits de propriété industrielle sera poursuivie en justice.
Droits d'auteur sur le contenu de tiers
Österreich Werbung exploite sur le site austria.info ou austriatourism.com des services qui impliquent l'utilisation de contenus de tiers (par ex. textes, illustrations, films vidéo, morceaux de musique, logos) (par ex. contenus de partenaires publicitaires, contenus de partenaires de coopération). Ces contenus peuvent être consultés par tous les utilisateurs. Toute autre utilisation des fichiers multimédias et des textes, quelle qu'elle soit, nécessite l'accord préalable et exprès de l'auteur ou du titulaire du droit d'utilisation. L'auteur ou l'ayant droit se réserve tous les droits sur les fichiers multimédias et les textes. Österreich Werbung informera l'auteur ou le titulaire du droit d'utilisation de toute violation des droits d'auteur dont elle aura connaissance. En tout état de cause, Österreich Werbung n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, pour les violations de droits d'auteur commises par des tiers. Chaque partenaire (par ex. partenaire publicitaire, partenaire de coopération) dégage Österreich Werbung de toute responsabilité.
Liens d'autres sites vers austria.info ou austriatourism.com
Österreich Werbung autorise les (hyper)liens aux conditions suivantes : Vous ne devez en aucun cas modifier le contenu du site austria.info ou austriatourism.com, l'identification de l'origine de tous les contenus doit être garantie dans son intégralité et austria.info ou austriatourism.com doit être représenté dans son intégralité en tant que site web lié. La représentation des contenus du site austria.info ou austriatourism.com par l'utilisation de frames n'est pas autorisée. Les liens vers des sites Internet dont le contenu est offensant, choquant, contraire aux bonnes mœurs ou autrement controversé/illégal sont également interdits. Les contenus des sites web qui renvoient au site austria.info ou austriatourism.com doivent être pleinement conformes à toutes les dispositions légales en vigueur (p. ex. droit d'auteur, droit de la publicité, droit de la protection des données, droit pénal). En particulier, ces sites ne doivent pas refléter les relations avec Österreich Werbung de manière déformée, incorrecte ou illégale. Une collaboration ou un soutien de l'Österreich Werbung, sous quelque forme que ce soit, ne peut être constaté que si l'Österreich Werbung a donné son accord préalable, explicite et écrit. En particulier, l'utilisation de l'identité visuelle d'Österreich Werbung (par exemple, les logos) requiert l'accord préalable d'Österreich Werbung. Österreich Werbung se réserve tous les droits en cas de liens illégaux.
Liens d'austria.info ou austriatourism.com vers d'autres sites web
Lors de la création de liens avec d'autres sites Web, Österreich Werbung attache la plus grande importance à ce que les contenus étrangers ne soient en aucun cas modifiés sur les sites Web liés, à ce que l'origine de ces contenus étrangers soit reconnaissable et à ce que le site Web lié soit présenté dans son intégralité. Lors de l'affichage de contenus étrangers, une nouvelle fenêtre de navigateur est ouverte et la technique du framing n'est pas utilisée. Österreich Werbung n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, quant à la légalité des contenus de sites web étrangers vers lesquels des liens sont établis par Österreich Werbung. En particulier, Österreich Werbung n'assume aucune responsabilité en cas de modification ultérieure de ces contenus. L'inclusion d'un site web, procuré ou exploité par un tiers, dans le portail Internet exploité par Österreich Werbung ne constitue en aucun cas une recommandation ou une garantie concernant les services, en particulier les informations, qui y sont proposés ou contenus, ainsi que les marchandises ou services éventuellement proposés. Dans la mesure où Österreich Werbung renvoie par des liens à des sites web qui ne sont pas exploités par Österreich Werbung, cela n'est fait qu'à titre de service supplémentaire pour l'utilisateur, afin de lui permettre d'accéder à de tels sites web. Dans de tels cas, Österreich Werbung n'assume aucune garantie et/ou responsabilité pour le contenu de tels sites web.