Conditions générales d'utilisation

5. Responsabilité

Österreich Werbung ou les personnes ou entreprises liées à Österreich Werbung ne sont pas responsables des dommages de quelque nature que ce soit (p. ex. manque à gagner, dépenses inutiles, dommages résultant de la perte de données, frais de conseil juridique et d'établissement de contrat). Cette exclusion de responsabilité concerne en particulier tous les dommages causés par l'utilisation du site Internet, par l'impossibilité temporaire ou permanente d'utiliser le site Internet (downtime), par la disponibilité limitée du site Internet ou des contenus qui s'y trouvent, par la représentation erronée des contenus, par la représentation de contenus étrangers ainsi que par la représentation d'hyperliens sur austria.info ou austriatourism.com.

Si l'utilisation du site austria.info ou austriatourism.com ou de son contenu entraîne des dommages sur le matériel et/ou le logiciel ou sur d'autres données, Österreich Werbung n'est pas responsable de quelque manière que ce soit. L'utilisateur prend connaissance du fait que les services offerts par Österreich Werbung sont également proposés avec la participation d'opérateurs de réseaux tiers. La disponibilité des services dépend donc de la mise à disposition technique de services de réseau tiers. Österreich Werbung ne s'engage pas à ce que les services offerts soient ininterrompus et accessibles à tout moment sur Internet. L'utilisateur est conscient qu'Österreich Werbung n'a aucune influence sur la possibilité d'accès à Internet, sur la vitesse de transmission ainsi que sur la disponibilité et la stabilité des connexions et des accès au réseau. Österreich Werbung est en droit d'interrompre les services pour des raisons internes, par exemple à des fins de maintenance, pour une durée raisonnable.

En particulier pour des raisons de force majeure, en cas de grèves, de blocages et de dispositions administratives, ainsi qu'en raison de modifications techniques apportées aux installations d'Österreich Werbung ou d'autres mesures nécessaires à un fonctionnement correct ou amélioré (par ex. travaux de maintenance, réparations, etc.), les services peuvent être temporairement limités. L'utilisateur ne peut faire valoir aucun droit à cet égard, mais Österreich Werbung s'efforcera de remédier rapidement à la perturbation. L'utilisateur est autorisé à utiliser les services d'Österreich Werbung à ses propres risques et frais et est tenu de n'utiliser que des équipements techniques appropriés, tels que des ordinateurs, des modems, etc. L'utilisateur est en outre tenu de n'utiliser les services que dans le respect des dispositions légales et, en particulier, de s'abstenir de toute utilisation abusive des services. Dans la mesure où les services sont fournis à titre gratuit, Österreich Werbung se réserve le droit de les fournir à titre onéreux à tout moment après en avoir informé l'utilisateur. Il n'existe en aucun cas un droit à la fourniture de services gratuits.

Österreich Werbung propose aux utilisateurs sur le portail Internet des services (tels que des informations) qui sont transmis, créés ou mis à disposition par des tiers. Österreich Werbung s'efforcera, dans la mesure du possible, de ne pas porter atteinte aux droits de tiers, notamment, mais pas exclusivement, aux droits d'auteur, aux droits d'exploitation, aux droits des marques ou à d'autres droits d'utilisation, par l'exploitation du portail Internet. Cependant, Österreich Werbung ne garantit pas que les services utilisés par les utilisateurs (par exemple les informations) sont exempts de droits de tiers, en particulier, mais pas exclusivement, de droits d'auteur, de droits d'exploitation, de droits de marque ou d'autres droits d'utilisation. Toute responsabilité pour des dommages éventuels en résultant est exclue. Dans le cas où Österreich Werbung propose des téléchargements de logiciels gratuits sur son site web (par exemple des économiseurs d'écran), aucune responsabilité n'est assumée pour leur fonctionnement, quel qu'il soit. En particulier, aucune responsabilité n'est assumée pour d'éventuels dommages (consécutifs) résultant de l'utilisation du logiciel (par ex. endommagement du système d'exploitation).

Österreich Werbung s'efforce d'assurer l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations tarifaires contenues dans ce site. Cependant, comme Österreich Werbung reçoit les indications de prix de tiers, elle n'a pas la possibilité de vérifier leur exactitude. En particulier, les indications sont soumises à des modifications régulières. Par conséquent, Österreich Werbung décline toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations tarifaires contenues sur ce site.

Cette exclusion générale de responsabilité s'applique à la négligence légère, indépendamment de la base de réclamation invoquée, et à la négligence grave vis-à-vis des entreprises. L'exclusion de responsabilité s'étend aux droits contractuels et non contractuels.