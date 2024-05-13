Un savoir entre tradition et plaisir : les herbes, trésors de la nature, enrichissent cuisine, randonnées, hôtels et villages d’un souffle authentique.

Les herbes aromatiques autrichiennes constituent un univers naturel regorgeant de trésors. Elles sont polyvalentes en cuisine et enrichissent depuis des générations la médecine naturelle, mais aussi, depuis quelque temps, l'univers du bien-être. Il est réjouissant de constater que les herbes aromatiques du jardin et les herbes sauvages qui poussent librement retrouvent enfin la place qu'elles méritent. Des villages entiers mettent ces plantes spéciales à l'honneur et les font découvrir avec tous les sens dans des « villages d'herbes aromatiques ».

Les connaissances ancestrales sur les plantes médicinales et aromatiques donnent vie au monde des herbes : lors de randonnées guidées, dans les hôtels spécialisés, lors d'ateliers, de cours de cuisine et à travers les menus, vous pourrez découvrir de près la fascination exercée par les herbes. Du village des herbes aromatiques d'Irschen dans la vallée de la Drave en Carinthie aux randonnées à la découverte des herbes aromatiques à travers les prairies fleuries du Vorarlberg ou de la Styrie, vous pouvez découvrir la puissance de la nature dans de nombreux endroits. Les hôtels spécialisés dans les herbes aromatiques vous invitent à la détente et au bien-être grâce à des soins naturels et des jardins d'herbes aromatiques.

Laissez-vous surprendre ! Ces voyages dans l'univers des herbes aromatiques vous offriront une nouvelle perspective sur la nature, le plaisir et le bien-être.