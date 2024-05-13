Herbes & nature en Autriche : randonnées, villages, hôtels
Les herbes aromatiques autrichiennes constituent un univers naturel regorgeant de trésors. Elles sont polyvalentes en cuisine et enrichissent depuis des générations la médecine naturelle, mais aussi, depuis quelque temps, l'univers du bien-être. Il est réjouissant de constater que les herbes aromatiques du jardin et les herbes sauvages qui poussent librement retrouvent enfin la place qu'elles méritent. Des villages entiers mettent ces plantes spéciales à l'honneur et les font découvrir avec tous les sens dans des « villages d'herbes aromatiques ».
Les connaissances ancestrales sur les plantes médicinales et aromatiques donnent vie au monde des herbes : lors de randonnées guidées, dans les hôtels spécialisés, lors d'ateliers, de cours de cuisine et à travers les menus, vous pourrez découvrir de près la fascination exercée par les herbes. Du village des herbes aromatiques d'Irschen dans la vallée de la Drave en Carinthie aux randonnées à la découverte des herbes aromatiques à travers les prairies fleuries du Vorarlberg ou de la Styrie, vous pouvez découvrir la puissance de la nature dans de nombreux endroits. Les hôtels spécialisés dans les herbes aromatiques vous invitent à la détente et au bien-être grâce à des soins naturels et des jardins d'herbes aromatiques.
Laissez-vous surprendre ! Ces voyages dans l'univers des herbes aromatiques vous offriront une nouvelle perspective sur la nature, le plaisir et le bien-être.
Randonnées et expériences sur les herbes en Autriche
Les sentiers d'herboristerie autrichiens traversent des prairies en fleurs, des forêts et des hauteurs alpines - un voyage de découverte pour tous les sens. Dans le jardin d'exposition d'herbes bio du Burgenland du Sud, les herbes médicinales et culinaires s'épanouissent, tandis que le Vitalpinum au Tyrol permet de découvrir la force des plantes alpines.
Dans le Vorarlberg, au Hochkönig dans le SalzburgerLand et en Haute-Styrie, des randonnées guidées sur le thème des herbes mènent à travers les alpages où les herbes récoltées peuvent être directement dégustées. Autour du lac de Wörthersee, à Zell am See et dans le champ de plantes aromatiques d'Absam, la randonnée est associée au savoir et au bien-être. Qu'il s'agisse d'ateliers sur les herbes sauvages ou de jardins parfumés, la nature devient une expérience qui revitalise le corps et l'esprit.
Les villages d'herbes aromatiques en Autriche
Les villages d'herbes autrichiens entretiennent le savoir régional sur les herbes médicinales alpines et le font vivre. Des randonnées guidées sur le thème des herbes avec des experts locaux en la matière sont proposées, tout comme des ateliers DIY. Vous pourrez visiter des jardins d'herbes biologiques et des prairies avec des méthodes de culture durables et déguster des plats à base d'herbes sauvages et de jardin. Les saunas d'herbes, les jardins de senteurs et les méditations relaxantes dans les prairies d'herbes donnent une nouvelle perspective au bien-être.
Dans le village de la nature et des herbes d'Irschen, dans la vallée de la Drave en Carinthie, les herbes poussent en abondance. On y trouve un véritable art de vivre qui réunit l'homme et la nature. Ressentir la nature, la comprendre et l'apprécier à nouveau, telle est la devise. La vie dans le village vous entoure d'une atmosphère de plaisir, de conscience et de qualité de vie, de bien-être et de soins.
Hôtels d'herbes en Autriche
Vous ne pouvez pas vous passer de l'odeur bienfaisante et du goût puissant des herbes ? - Bienvenue dans les hôtels d'herbes autrichiens ! Ici, la force de la nature se déploie dans des applications de spa, des bains de vapeur et des produits de soin faits maison. Des jardins d'herbes aromatiques sont aménagés pour la cueillette et le traitement, tandis que les herbes sauvages enrichissent la cuisine. Des randonnées guidées sur le thème des herbes et des rituels de pleine conscience complètent l'expérience : un mélange de détente, de plaisir et d'attachement à la nature dans un lieu de retraite au rythme ralenti.
L'un de ces lieux particuliers est le Bio-Hotel der daberer en Carinthie. La maîtresse de maison, Inge Daberer, est cuisinière de formation et s'est spécialisée dans l'herboristerie. Dans le luxuriant jardin d'herbes aromatiques de l'hôtel, qui porte la certification bio depuis 1978 et a donc été un véritable précurseur, les clients peuvent se plonger dans le monde fascinant des herbes. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de nombreuses plantes qui poussent chez Inge Daberer : rue Wasabi, plantain langue de cerf, chicorée bleue, pourpier d'été ..
Et si vous avez envie de cuire des baguettes aux herbes, de préparer du sirop ou d'apprendre l'un des nombreux secrets des herbes, vous êtes à la bonne adresse chez Inge Daberer.
Restaurants aux herbes et créations aromatiques aux herbes
Fraîchement cueillies, séchées ou conservées dans l'huile, les herbes valent leur pesant d'or lorsqu'il s'agit d'arômes délicats, intenses ou surprenants. Elles confèrent de la profondeur aux plats, réveillent les souvenirs et enthousiasment le palais.
Dans la cuisine autrichienne, les herbes locales rencontrent l'art culinaire créatif. Que ce soit dans la haute gastronomie alpine, dans les auberges ou les manufactures, les herbes affinent les plats, les fromages, les liqueurs et même les desserts. Il en résulte des expériences gustatives intenses qui associent de manière particulière la nature et la gastronomie.
Le restaurant gastronomique Kräuterreich de Vitus Winkler à Sankt Veit im Pongau, dans le SalzburgerLand, est un exemple remarquable de cuisine aux herbes raffinée. On y crée des œuvres d'art comestibles qui ont déjà obtenu deux étoiles et quatre toques.
Recettes à base d'herbes : cuisiner avec la nature
Les herbes sauvages - de véritables multitalents
Les herbes sauvages sont les héros silencieux des prairies et de véritables boosters de nutriments, qui peuvent souvent contenir plus de vitamines, de minéraux et de substances végétales secondaires que les herbes cultivées. Leur grande capacité d'adaptation aux conditions les plus diverses les rend particulièrement résistantes - et c'est précisément cette force qu'elles renferment. Elles peuvent avoir un effet antibactérien, favoriser la digestion et contribuer au bien-être.
On trouve des centaines d'herbes sauvages dans la nature alpine autrichienne. Leurs précieuses essences se retrouvent dans des teintures et des pommades de soin. Et leurs arômes uniques enrichissent aussi bien la médecine naturelle que la cuisine : du piquant épicé du cresson de fontaine à la douce douceur des violettes, les herbes sauvages confèrent aux plats une profondeur incomparable. Comme elles poussent sans engrais artificiels ni culture, elles sont durables et apportent le goût authentique de la nature dans l'assiette.
Ce que les herbes sauvages autrichiennes peuvent faire
Le bleuet : beau et soignant
Le bleuet attire joliment le regard. Il est utilisé dans des produits de soins naturels pour la peau et le bien-être.
Achillée millefeuille : appréciée depuis des générations
L'achillée, traditionnellement utilisée pour son arôme intense, est particulièrement appréciée dans les mélanges de tisanes.
Le fenouil : un thym sauvage de caractère
Le fenouil est utilisé dans les mélanges de plantes et est connu pour ses propriétés apaisantes et bienfaisantes.
L'ortie : une force verte
L'ortie a de nombreuses propriétés positives et est utilisée en médecine naturelle comme ingrédient dans les tisanes.
Arnica : la puissance des Alpes
L'arnica figure en bonne place dans la liste de la phytothérapie traditionnelle, où elle est transformée en produits de soin pour les muscles et la peau.
L'origan : un condiment méditerranéen
L'origan, également connu sous le nom d'origan sauvage, est une herbe culinaire appréciée depuis des siècles. Elle est utilisée pour son goût intense et son arôme épicé.
Souci : des soins tout en douceur
Le souci est traditionnellement utilisé dans les produits de soin et les infusions et est une herbe médicinale très appréciée en médecine naturelle.
Infos sur la protection du climat
L'exploitation des alpages contribue à la préservation du paysage culturel et à la sécurité des vallées. En effet, les alpages exploités protègent des avalanches et des coulées de boue.
La gestion des alpages empêche l'embroussaillement et favorise ainsi la biodiversité.
Les prairies alpines abritent bien plus d'herbes différentes que le fond des vallées. Cette biodiversité est importante pour la nature.
Les paysans et paysannes d'alpage produisent des produits laitiers de haute qualité à partir de vaches, de brebis et de chèvres, le plus souvent en qualité bio.
Les alpages sont un espace de détente plein d'énergie dans un beau paysage de montagne, d'originalité et de simplicité.