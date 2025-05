La biodiversité est la base de la vie sur notre planète - nous connaissons aujourd'hui 1,74 million d'espèces d'animaux, de plantes, de champignons et de micro-organismes sur la Terre. Et ils maintiennent tous un équilibre important dans notre espace vital. Plus la biodiversité est élevée, plus les écosystèmes sont sains. Et si les écosystèmes se portent bien, des processus vitaux tels que la pollinisation par les abeilles, la lutte naturelle contre les parasites, la protection contre les catastrophes naturelles fonctionnent, et l'eau potable est également garantie. C'est pourquoi l'Autriche et ses régions veillent systématiquement à la protection et à l'utilisation durable de la biodiversité afin de préserver l'équilibre de la nature. La préservation de la biodiversité est en fin de compte décisive pour le bien-être des générations futures, qui souhaitent d'une part profiter des ressources, mais aussi utiliser la beauté de la nature comme source de détente.