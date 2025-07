Nouveaux hôtels et hébergements en Autriche

Haute-Autriche

Hôtels

La villa du lac Wolfgangsee

La Seevilla est à nouveau accessible aux clients depuis le début de l'été 2024, après avoir été rénovée. Huit chambres et suites ont été modernisées. Une salle de fitness et de yoga sur le toit est entièrement nouvelle. La terrasse du restaurant Ledererhaus est désormais couverte et pourra donc être utilisée toute l'année.

Impulshotel Freigold à Freistadt dans le Mühlviertel

Un nouveau concept d'hôtel attend les clients depuis septembre 2023 : Le Impulshotel Freigold met l'accent sur le "selfness". Il veut inspirer ses hôtes, leur donner de nouvelles idées et de nouveaux points de vue et leur donner des ailes. Des cours de yoga, de qigong, de mentalisme et de pleine conscience sont proposés. L'établissement se compose de 111 chambres et suites. Un spa Panoarama au 10e étage avec piscine à débordement ainsi que le Sky-Restaurant complètent l'offre.

Natur Resort Dietlgut à Hinterstoder

Dans le cadre d'un réaménagement complet, l'exploitation familiale est devenue en décembre 2023 le Naturresort Dietlgut avec 30 appartements spacieux - dont certains avec sauna privé - et six maisons forestières de 144 m2 de surface habitable chacune, avec sauna privé et cheminée ouverte. L'épicerie fine de la maison propose des produits régionaux. La source du domaine approvisionne le resort en eau.

TRIFORÊT alpin.resort à Hinterstoder

Le TRIFORÊT alpin.resort , situé à 1.410 mètres d'altitude, accueille ses hôtes depuis décembre 2023. Le complexe de boutiques comprend un hôtel ainsi que 20 chalets pour deux à six personnes. Le bâtiment principal abrite 41 appartements exclusifs d'une superficie allant jusqu'à 63 m², un espace fitness, bien-être et sauna avec piscine à débordement, des salles de réunion ainsi qu'un restaurant.

Hôtel Zeit und Raum à Eggelsberg

Le nouvel hôtel Zeit und Raum , ouvert en mars 2024, dispose de douze appartements et de douze chambres doubles avec self-check-in. Il y a un garage verrouillable pour les vélos et quatre stations de recharge pour les voitures électriques.

Appartements et maisons de vacances

Novapart à Wels

Le nouvel appart-hôtel Novapart est en service depuis le printemps 2024. Il se compose de 52 chambres d'une superficie comprise entre 23 m² et 36 m². Elles comprennent un poste de travail, une kitchenette, un balcon ou une terrasse couverte. Le centre de séminaires et de manifestations NOVUM et le restaurant LEGATO se trouvent à proximité immédiate.

Motel Schlafraum24 à Weng im Innkreis