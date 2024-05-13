Les plus belles routes à thème et panoramiques
Les routes à thème et panoramiques d’Autriche allient expériences naturelles époustouflantes et temps forts culturels. Sur les routes alpines, comme la Großglockner Hochalpenstraße, s’ouvrent des panoramas spectaculaires sur des sommets majestueux et des vallées verdoyantes. Mais les routes à thème ont aussi leurs histoires à raconter : des collines douces qui bordent les routes des vins jusqu’aux sentiers historiques où l’artisanat et la culture prennent vie. Chaque itinéraire révèle une autre facette du pays – parfois authentique et empreinte de traditions, parfois moderne et pleine de surprises.
Ici, on ressent l’art de vivre autrichien : sincère, charmant et proche des gens. De petits instants au bord du chemin, comme la rencontre avec une fromagère d’alpage ou la visite d’une ferme soigneusement restaurée, rendent le voyage inoubliable. Ces routes ne sont pas de simples trajets, mais de véritables expériences – pour les voyageurs en quête de nouvelles perspectives et désireux de s’inspirer de la diversité autrichienne.
Routes alpines et panoramiques
Route alpine du Großglockner
Le parcours sur la Großglockner Hochalpenstraße est une expérience hors du commun. À plus de 2 750 mètres d’altitude, la route serpente en spectaculaires lacets à travers le massif des Hohe Tauern, offrant des vues grandioses sur de puissants sommets de trois mille mètres, des parois rocheuses abruptes et de luxuriantes vallées alpines. La nature unique s’y dévoile dans toute sa splendeur : des chamois et bouquetins bondissent agilement sur les rochers, tandis que les aigles planent haut dans le ciel et que les marmottes sifflent joyeusement.
Le trajet se termine au pied de la Pasterze, le plus long glacier d’Autriche. D’autres temps forts attendent les visiteurs : sentiers thématiques captivants, expositions interactives et panoramas à couper le souffle. En voiture, à moto ou à vélo, cette route est bien plus qu’une simple voie de passage – c’est une expérience qui touche l’âme et fait ressentir, d’une manière unique, l’esprit alpin de l’Autriche.
Veuillez noter qu’en Autriche, la circulation sur les routes alpines et panoramiques est souvent soumise à un péage supplémentaire. De plus, certaines routes peuvent avoir des périodes d’ouverture saisonnières ou être fermées en hiver. Il est donc conseillé de se renseigner à l’avance sur les conditions actuelles et les frais de péage.
Route alpine de la Silvretta
34 virages, 2 032 mètres d’altitude et des panoramas spectaculaires : cette route à péage relie le Montafon et le Paznaun, en passant par le Piz Buin.
Route alpine de Villach
Longue de 16,5 km, la route monte vers le Dobratsch en enchaînant 7 virages en épingle et 116 courbes et offre une passerelle panoramique et un jardin alpin.
Route panoramique du Nockalm
Route de 34 km à travers le parc biosphère UNESCO des Nockberge : 52 virages au cœur de la plus grande forêt d’épicéas, de mélèzes et de pins cembro des Alpes orientales.
Route alpine de Gerlos
Sur 12 km praticables toute l’année dans le parc national des Hohe Tauern, les points forts sont les chutes de Krimml et le lac de barrage du Durlaßboden.
Routes panoramiques du Tyrol
Les dix routes alpines du Tyrol traversent des paysages à couper le souffle, entre glaciers, sommets et vallées – un paradis pour les amoureux de nature et de conduite.
Routes panoramiques de Carinthie
Les cinq routes panoramiques de Carinthie traversent les douces collines des Nock’n, des forêts alpines et des paysages montagneux grandioses.
Routes panoramiques de la région de Salzbourg
Dans la région de Salzbourg, cinq routes panoramiques vous attendent : à travers les hauteurs alpines, entre glaciers, lacs et paysages à couper le souffle.
Routes à thème nature
Route du bois de Styrie
Au-dessus de la région de Murau flotte le parfum boisé de vastes forêts, berceau de l’une des ressources les plus précieuses au monde : le bois. Ici, tout célèbre ce trésor écologique qui unit tradition, innovation et durabilité.
Un point fort est le musée du bois à St. Ruprecht près de Murau. On y découvre le bois d’hier et d’aujourd’hui – du baquet à linge muni d’un croisillon jusqu’aux techniques de transformation les plus modernes. Des ateliers et moulins miniatures illustrent de manière vivante l’importance du bois dans la vie quotidienne. Et chacun peut aussi y mettre la main à la pâte.
La Holzwelt Murau regroupe 14 communes situées le long de la Route du bois de Styrie. Ensemble, elles encouragent une gestion durable des ressources et sensibilisent à la valeur de la forêt. Ainsi, le bois devient bien plus qu’une matière première : un véritable art de vivre.
Route des pommes de Styrie
Entre Gleisdorf et Puch bei Weiz, 40 fermes ouvrent leurs portes pour faire découvrir la culture fruitière locale – un spectacle au moment de la floraison des pommiers !
Route du cidre
Une région qui porte le nom de sa boisson : le Mostviertel. La route du cidre (Most) passe devant des fermes, tavernes, vergers et sites culturels remarquables.
Route des fleurs de Styrie
L’itinéraire relie dix villages pittoresques de la Styrie orientale, la plupart primés pour leur fleurissement, notamment au concours « Entente Florale ».
À la découverte des vins d'Autriche
Route des vins de la Styrie du sud
Les routes des vins d’Autriche serpentent à travers des paysages enchanteurs, où grands crus, plaisirs gourmands et nature sublime s’unissent en harmonie. En Styrie, huit routes invitent à déguster des vins tels que le Sauvignon Blanc, le Traminer ou le Schilcher. La route du Klapotetz séduit par son authenticité : ses roues à vent traditionnelles, les klopotec, servent à éloigner les oiseaux. Et comme le dit si bien le proverbe : « Le sang styrien n’est pas du jus de framboise » – sur la route du vin de la Styrie du Sud, la passion pour le vin se vit intensément. De Ehrenhausen à Gamlitz puis jusqu’à Leutschach, la plus ancienne et la plus célèbre des routes offre des domaines d’exception et des panoramas saisissants sur les collines vallonnées de la région. De petites auberges typiques invitent à savourer les spécialités locales et à goûter à l’art de vivre styrien.
Dans le Weinviertel, patrie du Grüner Veltliner, 400 kilomètres de routes sillonnent les ruelles de caves pittoresques, où histoire et plaisir se mêlent dans le Retzer Land. Et le long du Danube, la Wachau, le Kremstal et le Kamptal déroulent leurs paysages culturels, entre fêtes du vin et découvertes inoubliables.
Chaque route des vins révèle combien la viticulture, la tradition et la joie de vivre sont étroitement liées en Autriche – un plaisir pour tous les sens.
Route des vins de Wagram
Le Wagram, un relief de 40 mètres aux sols de lœss exceptionnels, donne aux vins de la région leur goût typique et inimitable.
Route des vins du Weinviertel
Sur 400 km, la route des vins du Weinviertel invite à savourer le meilleur : Grüner Veltliner, charmantes ruelles de caves et fêtes du vin inoubliables au nord de Vienne.
Itinéraires culturels
Les itinéraires culturels d’Autriche allient de manière unique histoire, art et paysages. Ils traversent des régions pittoresques, longent des sites historiques, des châteaux, des églises et des musées qui font revivre le riche patrimoine culturel du pays.
Qu’il s’agisse d’imposantes constructions gothiques, de paysages de châteaux dignes d’un conte de fées ou de sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, chaque route raconte sa propre histoire. Tout au long du parcours, on découvre non seulement des trésors culturels, mais aussi l’artisanat traditionnel et des expériences culinaires authentiques.
Route du fer (Eisenstraße)
Un temps fort particulier est la Route du fer (Eisenstraße), qui traverse la région de l’Eisenwurzen, à la jonction des trois Länder que sont la Haute-Autriche, la Basse-Autriche et la Styrie. On y trouve l’emblème de la région, la montagne Erzberg, où l’histoire de l’extraction du minerai de fer reprend vie. Le long de la Eisenstraße, musées, forges et anciens martinets racontent l’art séculaire du travail du fer. De nombreux événements et expériences interactives font de cette région une destination authentique pour les passionnés d’histoire et de culture.
Ces itinéraires thématiques invitent à découvrir le passé et le présent de l’Autriche de manière inspirante et authentique – en toute détente, dans un esprit de plaisir et toujours avec un regard sur la diversité du pays.
Route des châteaux de Styrie et du Burgenland
Le sud-est de l’Autriche est réputé pour ses nombreux châteaux : des demeures de chevaliers aux châteaux féeriques, où l’histoire et les rêves se rencontrent.
Route gothique du Mühlviertel
Des brumes matinales qui flottent sur les vallées émerge çà et là un clocher gothique – témoin intemporel d’un art qui a traversé les siècles.
Route des empereurs et des rois
Cet itinéraire conduit au cœur de l’ancienne monarchie danubienne, à la découverte de métropoles culturelles où brillent châteaux, monastères et résidences princières.
Route romantique
La Route romantique relie Salzbourg à Vienne, en traversant 13 localités pittoresques et 3 régions classées au patrimoine mondial de l’UNESCO,.