La région de Salzbourg est la destination idéale des amateurs de musique, d’art et de nature. La ville de Salzbourg, à elle seule un chef-d’œuvre, en est l’apothéose.

Principales curiosités de la ville de Mozart

L’art, la culture et son histoire exceptionnelle ont valu à la ville de Salzbourg son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son remarquable patrimoine en fait l’une des cités écrins les plus célèbres au monde. Depuis la forteresse de Hohensalzburg, emblème de la ville de Mozart, on admire la vieille ville baroque et sa Résidence archiépiscopale, la Cathédrale des princes-archevêques et jusqu’aux jardins et au château de Mirabell. Dans la coquette Getreidegasse se trouvent la maison natale de Wolfgang Amadeus Mozart et la Maison de la Nature.

La montagne et l’eau, à perte de vue

Les plus beaux sites de la région de Salzbourg se dissimulent au beau milieu d’une nature éblouissante, dans laquelle les montagnes, en général très en altitude, et les eaux vives ont les rôles principaux. Sur la Haute route alpine du Großglockner, via le Kitzsteinhorn et le Weißsee, le paysage de montagnes hautes de 3 000 mètres assure le spectacle. Les glaciers y sont à portée de main. La forteresse de Hohenwerfen qui surplombe fièrement la vallée de la Salzach, séduit les nostalgiques du Moyen-Âge. Pour admirer un panorama à 360° sur les montagnes salzbourgeoises, il suffit d’emprunter le téléphérique (Untersbergbahn) qui mène au massif de l’Untersberg. Au pied des chutes de Krimml et à l’intérieur de la grotte de glace (Eisriesenwelt) du massif de Tennen, les randonneurs ressentent physiquement la force de l’eau.