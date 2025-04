Le patrimoine historique de l'Autriche a façonné de nombreuses attractions culturelles, et ses paysages variés abritent des trésors naturels uniques.

Le pays, fort de son histoire riche et de sa diversité culturelle, regorge de trésors à découvrir : monastères, abbayes, châteaux, palais, musées et galeries offrent une fenêtre unique sur son patrimoine passé et présent.

En Autriche, les paysages naturels sont une source d'inspiration pour les adeptes du développement durable. Les populations locales sont conscientes de la richesse de leur environnement et s’engagent activement à entretenir forêts, alpages, eaux, tout en favorisant la biodiversité, pour préserver ce patrimoine naturel, tant pour le climat que pour l'humanité.