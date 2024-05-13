Les plus belles destinations d'Autriche
Ressentez un véritable Lebensgefühl entre alpages, sommets grandioses et découvertes culturelles
L’Autriche, un concentré de diversité : des glaciers majestueux aux prairies alpines, des lacs cristallins aux forêts profondes, en passant par les vignobles et les plaines alluviales : ici, nature et culture s’entrelacent de façon unique, chaque Land révélant des paysages grandioses et des villes mêlant histoire et modernité.
Que vous cherchiez la sérénité alpine des montagnes ou l’effervescence des capitales régionales, l’Autriche a tout pour séduire. Relaxez-vous au bord de l’eau, gravissez des sommets ou plongez dans une vie culturelle foisonnante où musées, festivals et concerts rythment vos journées.
Des vacances plus durables
Des vacances durables, c’est s’inspirer et vivre des expériences mémorables tout en respectant les cultures locales et en préservant la nature pour les générations futures.
Pour rendre son séjour plus durable on peut :
respecter la nature et la culture locale
choisir des hébergements éco-certifiés et des solutions de mobilité douces
adopter une attitude ouverte pour encourager l'inclusion et l'accessibilité