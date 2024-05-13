Les incontournables à ramener Produits iconiques

Certains produits sont indissociables de l'Autriche. Ils font partie du patrimoine et de l’identité locale, des classiques à goûter et à offrir, symboles de la tradition autrichienne.

Certaines saveurs font partie du patrimoine affectif de l'Autriche. Des gâteaux mythiques aux sodas cultes, ces produits accompagnent petits et grands depuis des générations. Ils sont synonymes de madeleines de Proust locales : les gaufrettes Manner ou la limonade aux herbes Almdudler, par exemple, sont aussi populaires qu'intemporelles. Fabriqués selon des recettes traditionnelles et dotés d'une identité forte, ces classiques ravivent les souvenirs d'enfance et apportent une touche d'âme autrichienne dans chaque valise.