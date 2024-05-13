Souvenirs et produits authentiques d'Autriche

Offrir un cadeau fait main d’Autriche, c’est partager une part d’authenticité, de durabilité et d’histoire.

L'Autriche est bien plus qu'un simple pays à visiter ; c'est une véritable expérience sensorielle qui se découvre à travers ses paysages majestueux, sa culture raffinée et ses produits d'exception. Que vous soyez un amateur de gastronomie, un passionné d'artisanat ou à la recherche de souvenirs iconiques, l'Autriche offre une palette d'objets et de délices qui racontent son histoire et ses traditions. Des douceurs sucrées aux créations artisanales, découvrez ici une sélection de souvenirs qui capturent l'âme de ce pays alpin, à offrir ou à s’offrir.

Les incontournables à ramener

Produits iconiques

Certains produits sont indissociables de l'Autriche. Ils font partie du patrimoine et de l’identité locale, des classiques à goûter et à offrir, symboles de la tradition autrichienne.

Certaines saveurs font partie du patrimoine affectif de l'Autriche. Des gâteaux mythiques aux sodas cultes, ces produits accompagnent petits et grands depuis des générations. Ils sont synonymes de madeleines de Proust locales : les gaufrettes Manner ou la limonade aux herbes Almdudler, par exemple, sont aussi populaires qu'intemporelles. Fabriqués selon des recettes traditionnelles et dotés d'une identité forte, ces classiques ravivent les souvenirs d'enfance et apportent une touche d'âme autrichienne dans chaque valise.

Les incontournables à ramener de vos vacances

Sachertorte

Manner Schnitten

Mozartkugel de Salzbourg

Fabrication de boules à neige viennoises

Porcelaine Augarten : la tradition au cœur de Vienne

Limonade aux herbes Almdudler

Gastronomie & boissons : savourez l'Autriche

L’Autriche est un véritable paradis pour les gourmands. Ses spécialités culinaires et ses boissons locales sont un excellent moyen de rapporter un morceau de ce pays plein de saveurs.

Spécialités gourmandes et boissons

Huile de pépins de courge de Styrie

Sirop de fleurs de sureau

Sel alimentaire de Bad Ischl : Salinen Austria

Moutarde de Bad Goisern : moutarderie Annamax

Vins de Basse-Autriche

Déguster les régions : le vin autrichien

Eaux-de-vie nobles du Mostviertel

Un goût d'Autriche à chaque bouchée

Souvenirs sucrés

L’Autriche est un véritable paradis pour les amateurs de sucreries. Son amour pour les desserts et les douceurs est légendaire, et chaque bouchée d’un de ces produits emblématiques transporte les saveurs de ce pays.

Biscuits, bonbons, pain d'épices et chocolat

Fabrication artisanale à Salzbourg et Vienne

Pain d'épices de Mariazell : Lebzelterei Pirker

Sachertorte

Zauner Stollen

Punschkrapferl : Gerstner, pâtissier impérial et royal

L’authenticité au cœur de la fabrication

Souvenirs artisanaux

L’Autriche est célèbre pour son artisanat d’exception. Chaque objet, qu'il soit en bois, en céramique ou en textile, raconte une histoire de savoir-faire et de passion.

Souvenirs Artisanaux

Céramique de Gmundnen

Tissu estampé à la main d'Altaussee

Boules à neige viennoises originales

Cadeaux romantiques : cristal Swarovski

Porcelaine Augarten : la tradition au cœur de Vienne

Un souvenir respectueux de l'environnement

Produits écologiques et durables

L’Autriche est à l’avant-garde de la durabilité. Ses produits artisanaux sont souvent fabriqués de manière respectueuse de l'environnement, avec des matériaux locaux et naturels, parfaits pour ceux qui souhaitent offrir un cadeau à la fois authentique et écoresponsable.

Savons et produits de soin

Savons artisanaux à partir d'ingrédients naturels

Produits à base de petit-lait de chèvre du Montafon

Baume alpin pour le corps : l'huile de schiste tyrolienne®

Par régions

Artisanat et produits naturels du Tyrol

Artisanat et traditions de la région de Salzbourg

Souvenirs du Vorarlberg

La région viticole de Basse-Autriche

Manger et Boire en Haute-Autriche

Souvenirs de Vienne

Souvenirs de Graz

