Nichés au cœur des Alpes, ces havres de bien-être allient détente et vue imprenable sur montagnes et lacs, pour un ressourcement total du corps et de l’esprit.

La nature autrichienne, source d’énergie Se reposer et se retrouver soi-même : c’est possible avec un saut dans un lac de baignade, avec la vue de mille nuances de vert dans la forêt, avec la chaleur du soleil qui se lève sur la montagne ou dans un établissement de bien-être avec une vue exceptionnelle. La nature autrichienne facilite le repos d’une manière étonnante. Les magnifiques paysages d’Autriche envoûtent les sens : par l’odeur de la pluie estivale qui emplit l’air, par le concert joyeux des oiseaux dans la forêt et par le tapis coloré des fleurs printanières qui se déroule sur les alpages. Quand on parcourt la nature, chacun trouve son propre rythme, se détend et aiguise sa perception de ce qui l’entoure pour atteindre la pleine conscience. Hôtels spa avec vue panoramique Les Alpes occupent deux tiers de la surface de l’Autriche. Leurs paysages de montagnes, de lacs et de forêts créent des panoramas magnifiques pour de nombreux hôtels de bien-être. Dans un tel cadre, prendre soin de soi devient un jeu d’enfant. De tels moments de détente nous relient à la nature et éveillent en nous une véritable joie de vivre. Les vacances en Autriche deviennent alors une expérience complète qui renforce le corps et apaise l’esprit.