S'étirant d'ouest en est, les Alpes autrichiennes, façonnées depuis des millénaires, dévoilent un paysage unique, véritable trésor naturel à découvrir.

Au cœur des Alpes autrichiennes

Des sommets vertigineux, des alpages paisibles et une nature à couper le souffle : les Alpes autrichiennes couvrent deux tiers du pays et s’étendent du Vorarlberg jusqu’aux Alpes de Basse-Autriche. Ici, le Grossglockner domine fièrement les paysages, tandis que vallées verdoyantes et villages typiques composent une carte postale vivante.

Entre air pur, lumière dorée et biodiversité alpine

Le matin, quand le soleil inonde les vallées, la nature s’éveille doucement. L’air pur des montagnes revitalise le corps et l’esprit, tandis que le regard se perd entre forêts anciennes et prairies en fleurs. Là où sifflent les marmottes et planent les aigles, on ressent une profonde connexion avec l’environnement.

Une aventure authentique pour le corps et l’âme

Que vous soyez amateur de randonnée, de ski ou de calme absolu, les Alpes autrichiennes vous offrent une multitude d’expériences. Vous y découvrirez traditions vivantes, gastronomie locale et hospitalité chaleureuse. Chaque séjour ici est un moment suspendu, une parenthèse ressourçante au rythme de la montagne.