Vacances accessibles et inclusion culturelle en Autriche

Des hôtels et des restaurants accessibles, des musées inclusifs et des excursions sans souci dans les plus belles régions d'Autriche, pour tous.

Des vacances sans obstacles L'accessibilité, c'est l'absence totale d'obstacles - que ce soit dans les bâtiments, les chambres, la communication ou l'information. Profiter de vacances en toute liberté, vivre pleinement ses envies sans aucune restriction, c'est ça l'inclusion. En Autriche, chaque offre est pensée avec soin pour que chacun se sente accueilli. En Autriche, les personnes en quête d'hébergement accessible trouveront une multitude d'hôtels où confort et mobilité pour les personnes en situation de handicap sont une priorité. Les installations spécialement conçues permettent un accès facile aux chambres, au restaurant et à la terrasse ensoleillée. Avec des loisirs en pleine nature, les vacances en Autriche se vivent sans aucune contrainte.