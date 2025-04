Classique, innovante, source d’inspiration Musées à Vienne

Vienne et l’art

Vienne est la seule ville au monde dans laquelle on peut admirer la plus vaste collection d’œuvres de Bruegel et le plus célèbre baiser de l’histoire de l’art, immortalisé par le peintre Gustav Klimt. Mais la ville offre de nombreux autres trésors : plus d’une centaine de musées spécialisés dans les domaines les plus variés – du musée de la technique au musée d’histoire naturelle, en passant par l’une des plus vastes collections d’œuvres graphiques au monde signées par des artistes de renom de toutes les époques.

À Vienne, des styles et des courants artistiques d’origines très diverses se côtoient : l’exubérance du baroque entre en résonance avec l’avant-garde la plus sobre – un programme artistique vivant qui ouvre chaque jour de nouveaux horizons.

Le Kunsthistorisches Museum (Musée des Beaux-Arts) compte parmi les plus importants musées au monde – on peut y admirer des objets couvrant sept mille ans d’histoire, de l’Égypte ancienne à la fin du XVIIIe siècle. Compte tenu de la quantité de chefs-d’œuvre exposés, en particulier datant de la Renaissance et du baroque, chaque visite provoque le même étonnement.

Ce vénérable écrin sublime les tableaux du Titien, de Véronèse et de Tintoret. Quelques salles plus loin, de larges fauteuils en cuir invitent à l’étude des maîtres flamands. On peut ainsi admirer Le Repas de Noces de Brueghel l'Ancien et La Tour de Babel jusque dans leurs détails les plus infimes.