Des vergers de pommiers aux vignobles, des champs de courges aux lacs et glaciers, la Styrie enchante par la richesse de ses plaisirs gastronomiques.

Des glaciers aux vignobles

Un voyage culinaire en Styrie vous conduit du majestueux glacier du Dachstein à Graz, la capitale des gourmets, en passant par les sources thermales de la région des volcans jusqu'aux douces collines des vignobles. Malgré la diversité des paysages, un trait commun relie les habitants : la chaleur de l'accueil styrien. Imprégnée de curiosité sincère, agrémentée de générosité et d'une touche de sérénité, cette chaleur se reflète dans les chalets d'alpage, les échoppes à la ferme, les marchés paysans, les auberges traditionnelles le long des routes des vins de Styrie, ainsi que dans les restaurants et bistrots. Et bien sûr, dans les produits régionaux et les spécialités culinaires qu'on y savoure.

On pourrait dire que l'huile de pépins de courge coule dans les veines des Styriens. Ce « trésor vert » confère aux plats tels que la laitue de Graz, la salade de "Backhendl", la salade de haricots écarlates "Käferbohnen" et même aux desserts une délicate saveur de noisette. Le long de la route des pommes, qui serpente à travers l'est de la Styrie, les visiteurs découvrent des variétés croquantes et parfumées, de l'Arlet à la Gala, en passant par la Kronprinz Rudolf et l'Elstar. Dans les eaux cristallines des montagnes alpines, truites, ombles chevalier et crevettes d'eau douce prospèrent. Pour des ambiances méridionales et des vins aux arômes fruités, les fêtes du vin et les auberges traditionnelles le long des routes des vins de Styrie sont incontournables. Une terre pleine de charme, habitée par des gens au grand cœur. Voilà ce qui est « typiquement styrien »."