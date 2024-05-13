Randonnées pour les personnes sujettes au vertige

Vous avez le vertige mais rêvez de paysages alpins ? Grâce à des itinéraires adaptés et une bonne préparation, la randonnée en montagne reste une expérience inoubliable.

Oser la montagne malgré la peur du vide

Le souffle court, les jambes qui flanchent, une impression de vertige au bord d’un sentier... Si ces sensations vous sont familières, sachez que vous n’êtes pas seul·e. Environ 20 % des personnes sont concernées par l’acrophobie – la peur des hauteurs. Passer sur un pont, regarder depuis un balcon, ou même grimper sur un escabeau peut déjà suffire à déclencher ce malaise.

Mais renoncer à la montagne ? Ce serait dommage. L’Autriche offre de nombreuses balades en altitude douce, loin des corniches vertigineuses ou des sentiers exposés. En choisissant bien votre itinéraire et avec quelques astuces, vous pouvez savourer l’air pur, les panoramas grandioses et le plaisir de l’effort, tout en restant parfaitement à l’aise.