Nature protégée dans la région de Salzbourg

Le plus grand parc national des Alpes comble les attentes des plus audacieux : cette zone protégée abrite plus de 250 sommets dépassant les 3 000 mètres et 342 glaciers dans une nature sauvage. Au cœur de ce paysage majestueux trône le Grossglockner, qui culmine à 3 798 mètres, faisant de lui le plus haut sommet d’Autriche. L'emblématique route alpine du Grossglockner, célèbre pour ses nombreux virages, est cependant fermée en hiver.

Ce territoire, refuge de l’aigle, du bouquetin et de la marmotte, peut être exploré en compagnie des gardes du parc. Le musée du parc national à Mittersill présente, sous un même toit, ses trésors de manière innovante.