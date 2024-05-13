Un havre vert au cœur de Salzbourg : le Mönchsberg
Vue imprenable, balade urbaine et nature au sommet
Évasion urbaine avec vue
Dominant les toits de la vieille ville, le Mönchsberg est bien plus qu’une simple colline : c’est un refuge naturel en pleine ville, un belvédère culturel et un lieu d’inspiration. Facilement accessible par un ascenseur creusé dans la roche ou par de nombreux sentiers, il offre un panorama spectaculaire sur la forteresse de Hohensalzburg, les clochers baroques et les Alpes en arrière-plan.
L’un des itinéraires les plus poétiques commence sur la rive droite de la Salzach, à hauteur de la rue Imbergstraße : une allée bordée de platanes centenaires longe le fleuve, avec en toile de fond les façades colorées du centre historique et les dômes emblématiques de la ville. Une introduction idéale à cette montée tout en douceur vers la canopée.
Promenades, culture et aventure douce
Au sommet, le Mönchsberg devient une véritable aire de jeux – non seulement pour les enfants, qui y trouvent des petits sentiers secrets, des grottes mystérieuses et des points de vue audacieux, mais aussi pour les amoureux de culture et de tranquillité. L’hiver, quelques pentes font la joie des familles en luge, tandis qu’au printemps, les jeunes feuilles de hêtres, érables, tilleuls et chênes enveloppent la colline d’un vert tendre. L’automne, quant à lui, colore le paysage d’un feuillage flamboyant qui invite à la contemplation.
Le Musée d’art moderne, posé au bord de la falaise comme un navire suspendu, propose quant à lui des expositions contemporaines de haut niveau. Sa terrasse, avec vue panoramique, est un spot de choix pour une pause café culturelle.
Conseil local
Le Mönchsberg est accessible par plusieurs côtés – suivez vos envies et laissez-vous surprendre par les chemins qui serpentent entre nature et histoire.
Promenade sur le Mönchsberg, partie 1
En montant vers le Mönchsberg depuis la vieille ville, on traverse le charmant pont Mozartsteg, puis on longe le Mozartplatz et la statue du compositeur. Quelques pas plus loin, le Residenzplatz impressionne par sa grandeur baroque, juste à côté de la cathédrale.
Planifiez votre balade pour midi : depuis les hauteurs du Mönchsberg, le carillon du Dom résonne dans toute la ville – l’un des plus beaux d’Autriche. À 11 h, le Glockenspiel enchante déjà la vieille ville avec une mélodie délicate, trois fois par jour.
Promenade sur le Mönchsberg, partie 2
Aucune visite du Mönchsberg sans s’arrêter au marché de l’Universitätsplatz pour une bretzel chaude, tout juste sortie du four. De là, la ruelle Wiener-Philharmoniker-Gasse mène naturellement au célèbre Festspielhaus. Sur la gauche s’ouvre la cour Toscaninihof. Puis, il faut respirer profondément : les marches raides de l’escalier Clemens-Holzmeister attendent. Un effort bref mais intense – et déjà, vous voilà sur le Mönchsberg.
Premier arrêt : une vue à hauteur de clocher sur la vieille ville. Rassemblées dans un espace étonnamment compact, les églises se dévoilent entre ruelles et grandes places : les coupoles vertes de la cathédrale, l’église Saint-Pierre, la tour gothique de la Franziskanerkirche, ou encore la majestueuse Kollegienkirche. Un joyeux désordre architectural à travers les siècles – harmonieux et spectaculaire.
Promenade sur le Mönchsberg, partie 3
Ici commence la partie la plus paisible : pas après pas, on suit le sentier en pente, bordé de maisons discrètes derrière des murs ou des haies, entre buissons et arbres. Le silence s’impose, doux et enveloppant. Au croisement entre la Festung Hohensalzburg et le plateau du Mönchsberg, deux options s’offrent à vous : à gauche, la forteresse imposante, à droite, le dos allongé du Mönchsberg. L’été, la zone devient plus animée, mais de nombreux sentiers tranquilles permettent de s’échapper. Attention toutefois : certaines falaises sont abruptes et non sécurisées.
Un détour particulièrement charmant quitte le sentier principal près du kiosque « Buffet zur Richterhöhe », célèbre pour ses saucisses fumantes et son strudel aux pommes. De là, le chemin longe le bord du plateau. En contrebas, la vieille ville ressemble à un décor de théâtre miniature – là où la ville et la nature semblent se fondre en une seule et même scène.
Itinéraires de randonnée sur le Mönchsberg
Nonnberg
De la Nonnberggasse, en passant par l'abbaye de Nonnberg, la colline de la forteresse et la porte Schartentor
Altstadt / Toscaninihof
Du Toscaninihof au Musée d'art moderne et au restaurant M32 en passant par le Clemens-Holzmeister-Stiege
Mülln
De la Augustinergasse, en passant par l'église de Mülln et le château de Mönchstein ou le long du mur de fortification.
Point d'observation au Museum der Moderne : un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite
Saviez-vous que...
... l'ascenseur du Mönchsberg est le moyen le plus confortable d'accéder à la montagne en 30 secondes ? Le précurseur était monté à l'extérieur sur la paroi rocheuse, aujourd'hui, il monte à l'intérieur de la montagne.
... la bière est brassée depuis 1621 au pied du Mönchsberg dans la brasserie Augustiner Bräu ? Le "Bräustübl" est aujourd'hui le plus grand restaurant de bière d'Autriche.
... il y a 350 ans, 220 personnes ont été tuées dans un énorme éboulement du Mönchsberg ? Aujourd'hui, des "nettoyeurs de montagne" examinent régulièrement la roche des parois rocheuses.
... il y avait des fortifications sur le Mönchsberg depuis le 13e siècle ? Un mur de défense se trouvait à l'endroit le plus étroit. Il a été renforcé et surélevé en 1487 par des citoyens de la ville.
Gastronomie sur le Mönchsberg
Une légende qui est restée
La population rurale du 16e siècle était mécontente - trop peu de droits, trop d'impôts. Cela a conduit à des révoltes paysannes contre les riches archevêques de Salzbourg, la ville de Salzbourg devait être prise. Les murs de défense entourant la forteresse de Hohensalzburg ne pouvaient toutefois pas être vaincus, c'est pourquoi on voulait affamer les habitants du château jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se rendre.
Le siège a pu être maintenu longtemps : jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul taureau, qui n'avait pas encore été abattu. La ville a alors eu recours à une ruse : un taureau tacheté de brun a été conduit sur les remparts de la ville, de sorte que les ennemis pouvaient le voir d'en bas. Le lendemain, l'animal fut lavé et peint en blanc, puis le jour suivant, il fut à nouveau peint en noir. Immédiatement après, les assiégeants, croyant que la ville avait encore du bétail et de la nourriture en quantité suffisante, ont abandonné et se sont retirés. Depuis lors, les habitants de Salzbourg sont affectueusement surnommés "les laveurs de taureaux".