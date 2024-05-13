Un îlot de sérénité surplombant la ville baroque : découvrez le Mönchsberg, le poumon vert de Salzbourg.

Évasion urbaine avec vue

Dominant les toits de la vieille ville, le Mönchsberg est bien plus qu’une simple colline : c’est un refuge naturel en pleine ville, un belvédère culturel et un lieu d’inspiration. Facilement accessible par un ascenseur creusé dans la roche ou par de nombreux sentiers, il offre un panorama spectaculaire sur la forteresse de Hohensalzburg, les clochers baroques et les Alpes en arrière-plan.

L’un des itinéraires les plus poétiques commence sur la rive droite de la Salzach, à hauteur de la rue Imbergstraße : une allée bordée de platanes centenaires longe le fleuve, avec en toile de fond les façades colorées du centre historique et les dômes emblématiques de la ville. Une introduction idéale à cette montée tout en douceur vers la canopée.

Promenades, culture et aventure douce

Au sommet, le Mönchsberg devient une véritable aire de jeux – non seulement pour les enfants, qui y trouvent des petits sentiers secrets, des grottes mystérieuses et des points de vue audacieux, mais aussi pour les amoureux de culture et de tranquillité. L’hiver, quelques pentes font la joie des familles en luge, tandis qu’au printemps, les jeunes feuilles de hêtres, érables, tilleuls et chênes enveloppent la colline d’un vert tendre. L’automne, quant à lui, colore le paysage d’un feuillage flamboyant qui invite à la contemplation.

Le Musée d’art moderne, posé au bord de la falaise comme un navire suspendu, propose quant à lui des expositions contemporaines de haut niveau. Sa terrasse, avec vue panoramique, est un spot de choix pour une pause café culturelle.

Conseil local

Le Mönchsberg est accessible par plusieurs côtés – suivez vos envies et laissez-vous surprendre par les chemins qui serpentent entre nature et histoire.