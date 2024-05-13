Architecture grandiose, productions d’exception, traditions revisitées : l’Opéra de Vienne est une icône culturelle au cœur de la capitale autrichienne.

Une scène historique, entre prestige impérial et audace artistique

Situé sur la célèbre Ringstrasse – le boulevard monumental qui entoure le centre historique de Vienne –, l’Opéra national incarne l’âme musicale de l’Autriche. Dès le XVIIᵉ siècle, les Habsbourg faisaient jouer de l’opéra dans la Hofburg, et sous l’impulsion de l’empereur Joseph II – grand admirateur de Mozart – la culture lyrique prit un essor décisif.

Inauguré en 1869 avec Don Giovanni, en présence de l’empereur François-Joseph et de l’impératrice Élisabeth, le bâtiment actuel devient un symbole impérial fort. Jusqu’en 1918, l’opéra reste un théâtre de cour avant de s’ouvrir à une nouvelle ère avec la fin de la monarchie.

L’institution connaît son apogée artistique sous Gustav Mahler, puis Richard Strauss. Mais aussi des heures sombres : sous le régime national-socialiste, des artistes furent persécuté·es, certaines œuvres interdites, et l’opéra a dû fermer ses portes en 1944. Les bombardements de 1945 détruisent une grande partie de l’édifice.

La réouverture en 1955 avec Fidelio de Beethoven marque alors un nouveau départ, symbolisant la résilience et la renaissance culturelle de l’Autriche.

Un répertoire vivant, ouvert à tous les publics

Avec plus de 200 représentations par an, l’opéra de Vienne offre l’un des répertoires les plus riches au monde. Il conjugue tradition et modernité : projections gratuites sur écran géant lors de « Opera Live am Platz », programmation jeune public (Pinocchio, Ring des Nibelungen pour enfants), ou encore projets participatifs avec l’école d’opéra pour enfants.

Le Ballet national de Vienne, parmi les meilleurs d’Europe, se produit régulièrement sur scène, entre ballets classiques et créations contemporaines. En été, la scène se transforme, accueillant les légendes du Jazz Fest Wien, de Keith Jarrett à Eric Clapton.