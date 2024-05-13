Opéra national de Vienne
Un lieu où l’histoire prend vie en musique
Introduction
Une scène historique, entre prestige impérial et audace artistique
Situé sur la célèbre Ringstrasse – le boulevard monumental qui entoure le centre historique de Vienne –, l’Opéra national incarne l’âme musicale de l’Autriche. Dès le XVIIᵉ siècle, les Habsbourg faisaient jouer de l’opéra dans la Hofburg, et sous l’impulsion de l’empereur Joseph II – grand admirateur de Mozart – la culture lyrique prit un essor décisif.
Inauguré en 1869 avec Don Giovanni, en présence de l’empereur François-Joseph et de l’impératrice Élisabeth, le bâtiment actuel devient un symbole impérial fort. Jusqu’en 1918, l’opéra reste un théâtre de cour avant de s’ouvrir à une nouvelle ère avec la fin de la monarchie.
L’institution connaît son apogée artistique sous Gustav Mahler, puis Richard Strauss. Mais aussi des heures sombres : sous le régime national-socialiste, des artistes furent persécuté·es, certaines œuvres interdites, et l’opéra a dû fermer ses portes en 1944. Les bombardements de 1945 détruisent une grande partie de l’édifice.
La réouverture en 1955 avec Fidelio de Beethoven marque alors un nouveau départ, symbolisant la résilience et la renaissance culturelle de l’Autriche.
Un répertoire vivant, ouvert à tous les publics
Avec plus de 200 représentations par an, l’opéra de Vienne offre l’un des répertoires les plus riches au monde. Il conjugue tradition et modernité : projections gratuites sur écran géant lors de « Opera Live am Platz », programmation jeune public (Pinocchio, Ring des Nibelungen pour enfants), ou encore projets participatifs avec l’école d’opéra pour enfants.
Le Ballet national de Vienne, parmi les meilleurs d’Europe, se produit régulièrement sur scène, entre ballets classiques et créations contemporaines. En été, la scène se transforme, accueillant les légendes du Jazz Fest Wien, de Keith Jarrett à Eric Clapton.
Opéra en direct sur la place : opéra gratuit sur un écran LED de 50 m² sur la place Herbert von Karajan, juste à côté de l'opéra. Plus de 80 retransmissions en direct permettent à tous de profiter de la culture !
L'Opéra national de Vienne sous toutes ses facettes
Une scène pour tous les publics
L’Opéra national de Vienne surprend par sa diversité. Aux grandes œuvres classiques s’ajoutent des ballets, des concerts de jazz et des créations pour le jeune public.
Le Ballet national de Vienne, reconnu dans toute l’Europe, séduit autant par ses classiques que par ses chorégraphies contemporaines. Chaque été, l’opéra devient la scène du Jazz Fest Wien, accueillant des légendes telles que Keith Jarrett ou Eric Clapton dans un décor hors du commun.
Les plus jeunes ne sont pas en reste : opéras pour enfants (Pinocchio, L’Anneau du Nibelung), ateliers ludiques, et école d’opéra offrent un accès créatif à l’univers lyrique.
Grâce à cette richesse, l’Opéra de Vienne est un lieu vivant, ouvert sur le monde, où toutes les générations trouvent leur inspiration.
Le Bal de l’Opéra – quand Vienne scintille
Une fois par an, l’Opéra national de Vienne se transforme en salle de bal la plus prestigieuse du monde : le Wiener Opernball incarne à lui seul l’élégance, la tradition et l’art de vivre à la viennoise.
En quelques heures, les fauteuils laissent place à une piste de danse éblouissante. L’ouverture, assurée par 144 jeunes couples, suit un rituel chorégraphié avec soin – au son du célèbre valse viennoise. À minuit, tous les invités sont invités à rejoindre la piste pour la légendaire quadrille, moment festif et joyeux.
Des personnalités de la culture, de la politique ou des sciences s’y retrouvent dans une atmosphère unique. Chaque détail, des costumes à la technique, est préparé avec passion – pour faire de cette nuit un hommage vivant à l’élégance viennoise.
Le code vestimentaire du Bal de l’Opéra : tout un art
À Vienne, le bal est une affaire de style. Le Bal de l’Opéra, rendez-vous mondain par excellence, suit un code vestimentaire strict – et raffiné. Pour les dames : robe de soirée longue, chaussures fermées, coiffure élégante. Pour les messieurs : frac noir, chemise blanche, nœud papillon, chaussures vernies. Les bretelles sont obligatoires, la ceinture interdite – et à la place de la montre-bracelet, une montre de poche traditionnelle complète la tenue.
Des maisons spécialisées comme Lambert Hofer, à deux pas du centre historique, sont les références incontournables pour louer ou ajuster des tenues selon les règles de l’art viennois. Dès l’automne, l’atelier vibre au rythme des essayages pour cette nuit unique.
Dans cette ville où le bal fait partie du patrimoine vivant, le style n’est pas un détail, mais un hommage à la tradition.
L’art du tourbillon viennois
3 conseils pour briller le soir du bal
Chignon élégant, une flûte de Sekt autrichien à la main – et après minuit ? Un passage obligé au stand à saucisses pour clore la nuit comme un·e vrai·e Viennois·e.
Apprendre le valse viennoise
Rapide et tournoyante, la valse viennoise s’apprend vite grâce à des cours proposés dans de nombreuses écoles de danse – parfait pour se préparer à la saison des bals.
Plaisirs gourmands autour de l’OpéraAvant ou après le spectacle, Vienne se savoure aussi à table : une Sachertorte au mythique hôtel Sacher, un café au Mozart, un dîner au Palmenhaus ou une pause typique au stand de saucisses près de l’Albertina – la culture autrichienne passe aussi par l’assiette.
Orchestre et chœur au sommet de l’art lyrique
L’Opéra de Vienne est le berceau des Wiener Philharmoniker, l’un des orchestres les plus renommés au monde. Ses musiciens sont recrutés exclusivement au sein de l’orchestre de l’opéra, après au moins trois ans d’expérience – une tradition qui garantit le légendaire « son viennois ».
Depuis 2012, l’orchestre et les Philharmoniker sont membres d’honneur de l’Opéra, soulignant l’étroite synergie entre ces institutions d’élite.
Le chœur de l’Opéra de Vienne est lui aussi reconnu à l’international. Composé de 92 chanteuses et chanteurs professionnels, il participe à près de 55 opéras chaque saison, à Vienne, aux Festivals de Salzbourg et en tournée. Son précision sonore, façonnée par Mahler ou Karajan, en fait un pilier de la tradition musicale autrichienne.
Anecdotes et grandeur
Une architecture d’abord critiquée
À son ouverture en 1869, l’Opéra de Vienne fut loin de faire l’unanimité : qualifié de « caisse enfoncée », il suscita moqueries et controverses. Ses deux architectes, August Sicard von Sicardsburg et Eduard van der Nüll, n’assisteront jamais à l’inauguration – l’un se suicida, l’autre mourut peu après. Ironie du destin : le bâtiment est aujourd’hui un emblème de la Ringstrasse.
L’emblème de la Ringstrasse
De la controverse à l’excellence culturelle
À son inauguration en 1869, l’Opéra de Vienne – premier grand édifice de la Ringstrasse – fut critiqué et moqué comme une « caisse enfoncée ». Mais avec le temps, il est devenu l’un des monuments les plus emblématiques de la ville, surnommé la première maison du Ring : un symbole vivant de l’excellence artistique autrichienne.
Reger Betrieb
Die Wiener Staatsoper zählt zu den lebendigsten Opernhäusern der Welt. Mit rund 200 Vorstellungen pro Saison bietet sie ein abwechslungsreiches Repertoire, das Musikstile und Epochen auf einzigartige Weise verbindet und sowohl Klassiker als auch weniger bekannte Werke auf die Bühne bringt.
De la tradition aux premières mondiales
Des figures marquantes, des avancées symboliques
Le chef Herbert von Karajan a marqué l’histoire de l’Opéra de Vienne en imposant la représentation des œuvres dans leur langue originale – un tournant qui a contribué au rayonnement international de la maison.
En 2019, un autre moment fort : la création de Orlando d’Olga Neuwirth, première œuvre d’une femme à être jouée en soirée à l’Opéra – une avancée majeure dans un lieu chargé d’histoire.
Une scène taillée pour les grandes émotions
L’Opéra de Vienne impressionne aussi par sa structure technique : sa scène principale mesure 673 m², soit l’équivalent de deux courts de tennis – 27 mètres de large, 25 de profondeur.
Elle est complétée par une arrière-scène (441 m²), une scène inférieure (390 m²) et une scène latérale (192 m²). Ces volumes permettent des changements de décor spectaculaires et des mises en scène d’une ampleur rare en Europe.
Un lustre à couper le souffle
La majesté de l’Opéra de Vienne ne s’arrête pas à sa façade. À l’intérieur, le grand lustre en cristal, véritable emblème du lieu, pèse trois tonnes et brille de 1 100 ampoules. Suspendu au centre du plafond, il inonde la salle d’une lumière étincelante – chaque représentation devient ainsi un moment d’élégance absolue.
Dans les coulisses d’un chef-d’œuvre
950 personnes font vivre l’Opéra au quotidien
Dès l’aube, la scène de la veille est démontée pour laisser place aux répétitions du jour. 200 technicien·nes de plateau travaillent jusque dans les dernières minutes avant le lever de rideau. Mais l’Opéra, c’est bien plus : souffleurs, habilleuses, portier, cantine ou régie – un ballet invisible d’expert·es qui transforme chaque représentation en une œuvre totale, fidèle à l’esprit de la maison.