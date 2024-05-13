Vienne 1900 : design, mode et modernité autrichienne
Modernisme viennois
Introduction
Autour de 1900, Vienne devient un véritable creuset d’idées nouvelles. Tandis que Klimt et Schiele marquent les esprits par leur audace picturale, d’autres figures tout aussi visionnaires façonnent la modernité viennoise. L’architecte Josef Hoffmann repense l’espace et les objets du quotidien dans une esthétique radicalement épurée. La créatrice de mode Emilie Flöge libère le vêtement féminin des conventions. Le peintre Oskar Kokoschka explore les profondeurs de l’âme humaine. Ensemble, ils incarnent une Vienne en rupture avec son passé, où l’art se vit comme un manifeste de liberté – intellectuelle, formelle et sociale.
La modernité viennoise sous toutes ses facettes
Chronologie de la modernité viennoise
1897 – Fondation de la Sécession viennoise
Gustav Klimt, Josef Hoffmann et d’autres artistes quittent l’académie pour fonder un mouvement libre : la Sécession, avec sa devise « À chaque époque son art. À l’art sa liberté ».
1898 – Premier bâtiment de la Sécession
Le Pavillon de la Sécession, conçu par Joseph Maria Olbrich, devient le manifeste architectural du nouveau style. Lieu d’exposition et d’expérimentation.
1900 – Freud publie L’interprétation des rêves
Avec ce texte fondateur, Sigmund Freud révolutionne la compréhension de l’inconscient. Installé à Vienne, il influence les milieux artistiques – notamment Kokoschka et Schnitzler – par ses théories sur le désir, les rêves et les conflits intérieurs. La modernité viennoise devient aussi psychologique.
1903 – Création des Wiener Werkstätte
Josef Hoffmann et Koloman Moser fondent cet atelier d’arts appliqués, où design, artisanat et esthétique moderne fusionnent en une vision cohérente.
1904 – Ouverture de la maison de couture Flöge
Emilie Flöge bouscule les codes de la mode féminine avec des robes amples et modernes, libérées du corset. Un pas audacieux vers l’émancipation.
1909 – Kokoschka provoque avec "L’Enfant rêvant"
Sa première pièce de théâtre fait scandale, ses portraits dérangent : Oskar Kokoschka devient la voix des tourments modernes.
1918 – Mort de Klimt, Schiele, Moser
Une année tragique pour la scène viennoise. La pandémie de grippe espagnole emporte plusieurs figures clés. La fin d'une époque, mais le début d’un héritage durable.
Icônes incontournables de la Vienne 1900
Oskar Kokoschka : l’art comme nécessité vitale
Oskar Kokoschka (1886–1980) fut un artiste aux multiples talents : peintre, écrivain, dramaturge, voyageur. Né à Pöchlarn, il resta toute sa vie profondément lié à la région du Danube, symbole de mouvement et de métissage culturel. Ses portraits expressifs, souvent qualifiés de "peinture de l’âme", révèlent les émotions, les tensions et la complexité intérieure de ses modèles. Kokoschka cherchait à capturer l’être humain dans toute sa vérité, au-delà des apparences. Exilé à Londres sous le nazisme, il produisit aussi des œuvres politiques puissantes. Il trouva finalement une forme de paix au bord du lac Léman, où il s’éteignit à l’âge de 94 ans – après une vie marquée par la quête, l’art et la liberté.
À la découverte des peintres de la Vienne moderne
Icônes incontournables de l'architecture et du design
Otto Wagner
Pionnier de l’architecture moderne à Vienne, Otto Wagner allie fonctionnalité et esthétique. Son style marque la transition vers la modernité urbaine.
Josef Hoffmann : le design comme art de vivre total
Architecte, designer et penseur du style Sécession, Josef Hoffmann (1870–1956) fut l’un des fondateurs des Wiener Werkstätte et un pionnier du concept de Gesamtkunstwerk – l’art total. Inspiré par le mouvement Arts & Crafts, il rêvait d’un monde où chaque objet du quotidien, du bâtiment au couvert de table, allierait beauté et fonction.
Formé auprès d’Otto Wagner, il partageait l’idée que l’architecte devait tout concevoir – jusqu’à la garde-robe de ses clients. Hoffmann créa ainsi des ensembles d’une grande cohérence, comme le Sanatorium de Purkersdorf ou le Palais Stoclet à Bruxelles (classé à l’UNESCO), dont il dessina même les jardins et les meubles.
Son style géométrique, raffiné et visionnaire a marqué des générations de créateurs. Pour lui, l’art n’était pas un luxe, mais une nécessité pour améliorer la vie et nourrir l’âme humaine.
À la découverte des arts nouveaux à Vienne
Parcours Vienne 1900 : sur les traces du modernisme
Étape 1: MAK – Museum für angewandte Kunst
Stubenring 5, 1010 Vienne
Un lieu incontournable pour comprendre l’esthétique globale de la Wiener Werkstätte et du design viennois.
Meubles originaux du sanatorium de Purkersdorf
Objets en argent et en métal des ateliers Hoffmann
Plans architecturaux, papiers peints et textiles
Design Lab : lien entre Vienne et les courants européens du design
Étape 2: Musée Leopold
MuseumsQuartier, 1070 Vienne
Ici, le modernisme viennois prend vie dans une mise en scène immersive et vibrante.
Section dédiée à la Wiener Werkstätte et à Josef Hoffmann
Reconstitutions d’intérieurs et design de mobilier
La plus grande collection d’œuvres d’Egon Schiele
Contrastes passionnants avec Adolf Loos et d'autres contemporains
Étape 3 : Klimt
Belvedere supérieur & Friedrichstraße, Vienne
Plongez dans l’univers doré et symbolique de Klimt et de la Sécession viennoise.
Le Baiser de Gustav Klimt au Belvedere
La Frise Beethoven dans le pavillon de la Sécession
La villa Klimt, atelier du maître à Hietzing
Étape 1: MAK – Museum für angewandte Kunst
Stubenring 5, 1010 Vienne
Un lieu incontournable pour comprendre l’esthétique globale de la Wiener Werkstätte et du design viennois.
Meubles originaux du sanatorium de Purkersdorf
Objets en argent et en métal des ateliers Hoffmann
Plans architecturaux, papiers peints et textiles
Design Lab : lien entre Vienne et les courants européens du design
Étape 2: Musée Leopold
MuseumsQuartier, 1070 Vienne
Ici, le modernisme viennois prend vie dans une mise en scène immersive et vibrante.
Section dédiée à la Wiener Werkstätte et à Josef Hoffmann
Reconstitutions d’intérieurs et design de mobilier
La plus grande collection d’œuvres d’Egon Schiele
Contrastes passionnants avec Adolf Loos et d'autres contemporains
Étape 3 : Klimt
Belvedere supérieur & Friedrichstraße, Vienne
Plongez dans l’univers doré et symbolique de Klimt et de la Sécession viennoise.
Le Baiser de Gustav Klimt au Belvedere
La Frise Beethoven dans le pavillon de la Sécession
La villa Klimt, atelier du maître à Hietzing
La littérature de la modernité viennoise
Autour de 1900, Vienne devient un foyer d’introspection littéraire. Des auteurs comme Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten ou Karl Kraus sondent les non-dits de la société, les tensions intérieures et les contradictions de la modernité. Leurs pièces, journaux ou récits reflètent une époque en crise, marquée par l’effondrement des valeurs anciennes.
Cette révolution littéraire est indissociable de la pensée de Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse. Son Interprétation des rêves (1900) influence profondément la création viennoise : les écrivains explorent les couches cachées de la psyché, les pulsions, l’inconscient. La langue devient miroir de l’âme.
Le Café Central, repaire d’intellectuels et d’artistes, devient une scène informelle du débat moderne. La littérature viennoise est dense, critique, élégante – et étonnamment actuelle.