Josef Hoffmann : le design comme art de vivre total

Architecte, designer et penseur du style Sécession, Josef Hoffmann (1870–1956) fut l’un des fondateurs des Wiener Werkstätte et un pionnier du concept de Gesamtkunstwerk – l’art total. Inspiré par le mouvement Arts & Crafts, il rêvait d’un monde où chaque objet du quotidien, du bâtiment au couvert de table, allierait beauté et fonction.

Formé auprès d’Otto Wagner, il partageait l’idée que l’architecte devait tout concevoir – jusqu’à la garde-robe de ses clients. Hoffmann créa ainsi des ensembles d’une grande cohérence, comme le Sanatorium de Purkersdorf ou le Palais Stoclet à Bruxelles (classé à l’UNESCO), dont il dessina même les jardins et les meubles.

Son style géométrique, raffiné et visionnaire a marqué des générations de créateurs. Pour lui, l’art n’était pas un luxe, mais une nécessité pour améliorer la vie et nourrir l’âme humaine.