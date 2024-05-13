Thomas Bernhard
Les lieux du penseur original
Introduction
Thomas Bernhard, l'inaccessible et difficile – un miroir littéraire impitoyable : il disséquait avec précision et pertinence l'âme autrichienne. Il élevait la diatribe haineuse répétitive au rang d'art, Bernhard pouvait fulminer avec passion, il voyait partout des idiots, des mensonges et des nazis. Cela provoquait l'indignation, causait des scandales en Autriche et attirait l'attention internationale. La pièce Heldenplatz est ainsi entrée dans l'histoire comme « le plus grand scandale théâtral de la Deuxième République ».
La première a eu lieu le 4 novembre 1988 au Burgtheater de Vienne , en présence de Thomas Bernhard, peu avant sa mort.
Les lieux préférés de Thomas Bernhard
Le lieu de bien-être de Thomas Bernhard
Insulter l'Autriche, « salir son propre nid », n'est qu'une partie de la vérité sur cet écrivain controversé. Il y avait aussi le Thomas Bernhard pacifique. Par exemple, lorsqu'il travaillait sur ses pièces de théâtre, ses romans et ses récits dans son café préféré, le Bräunerhof, dans le centre-ville de Vienne. Ici, les serveurs saluent encore leurs clients en disant « gnädige Frau, gnädiger Herr » (Madame, Monsieur). Les lampes sphériques, les tables rectangulaires en pierre, les chaises en bois et les banquettes rembourrées font de cette pièce un lieu presque aussi accueillant qu'un salon.
Certains clients cachent leur visage derrière les pages des journaux internationaux, aujourd'hui comme autrefois. Le tout accompagné d'un café viennois et peut-être d'un strudel aux pommes. La culture classique des cafés viennois, tout simplement. Ici, les gens sont tranquilles, rien ne les distrait de l'essentiel. Les artistes de différents horizons, qui fréquentaient volontiers le Bräunerhof, appréciaient particulièrement cet endroit.
Le lieu d'inspiration de Thomas Bernhard
Thomas Bernhard n'avait pas besoin de grand-chose pour se sentir bien. Au Musée d'histoire de l'art de Vienne, un banc devant le tableau Portrait d'un homme à la barbe blanche lui suffisait. Peint vers 1570 par Le Tintoret, ce tableau apparaît également dans le roman de Thomas Bernhard Alte Meister (Maîtres anciens). Dans ce roman, le critique musical Reger visite le vénérable musée avec une régularité méticuleuse depuis plus de 30 ans. De 11 heures à 13h30, il contemple le portrait du vieil homme barbu et réfléchit au ridicule de l'art, à la vie en général et en particulier en Autriche.
Les lieux de retraite de Thomas Bernhard
Ses lieux de retraite étaient essentiels pour Thomas Bernhard. En tant qu'« invité de marque », il dînait régulièrement à l'auberge Klinger à Gaspoltshofen, dans la région du Hausruckviertel en Haute-Autriche. Le summum culinaire était la soupe Frittatensuppe, mise à l'honneur dans la pièce Der Theatermacher.
Trois maisons ont servi de refuge à Thomas Bernhard. Il a rénové à grands frais la ferme carrée du XIVe siècle, déjà très délabrée, située à Ohlsdorf dans le Traunviertel : « La propriété est vieille de plusieurs siècles, située devant le Höllengebirge, dans une région que j'ai toujours considérée comme ma patrie, en raison de mes origines et de mes préférences », écrivait Thomas Bernhard. Mais avec sa popularité croissante, l'écrivain était assailli par les curieux. C'est pourquoi il acquit en plus « die Krucka » près de Gmunden au bord du lac Traunsee, une ancienne ferme bien cachée. Peu après, il ajouta la Quirchtenhaus à Ottnang près de Wolfsegg dans le Hausruckviertel en Haute-Autriche.
L'amour de Thomas Bernhard pour la marche
En raison d'une maladie pulmonaire, Thomas Bernhard était trop faible pour fournir de grands efforts physiques, mais il aimait marcher. Mettre un pied devant l'autre était également un thème central de ses œuvres. Ses personnages marchent pour réfléchir et réfléchissent pour marcher. Il pousse ce principe à l'extrême dans le récit Gehen (Marcher).
Si vous souhaitez littéralement marcher sur les traces de Thomas Bernhard, vous devriez vous mettre en route à pied : par exemple sur son chemin de promenade préféré, qu'il empruntait pendant son séjour à Grafenhof, dans le Pongau salzbourgeois. Long d'un peu plus de cinq kilomètres, ce sentier est aujourd'hui bordé de panneaux d'information qui retracent les étapes les plus importantes de la vie du poète. À Ohlsdorf, en Haute-Autriche, il existe également un circuit permettant de découvrir la région qui a inspiré Bernhard et qui apparaît régulièrement dans ses œuvres. Il ne s'agit délibérément pas d'un « circuit sur les traces de », mais plutôt d'une invitation à découvrir le motif bernhardien de « marcher et penser ».