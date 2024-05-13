Le lieu de bien-être de Thomas Bernhard

Insulter l'Autriche, « salir son propre nid », n'est qu'une partie de la vérité sur cet écrivain controversé. Il y avait aussi le Thomas Bernhard pacifique. Par exemple, lorsqu'il travaillait sur ses pièces de théâtre, ses romans et ses récits dans son café préféré, le Bräunerhof, dans le centre-ville de Vienne. Ici, les serveurs saluent encore leurs clients en disant « gnädige Frau, gnädiger Herr » (Madame, Monsieur). Les lampes sphériques, les tables rectangulaires en pierre, les chaises en bois et les banquettes rembourrées font de cette pièce un lieu presque aussi accueillant qu'un salon.

Certains clients cachent leur visage derrière les pages des journaux internationaux, aujourd'hui comme autrefois. Le tout accompagné d'un café viennois et peut-être d'un strudel aux pommes. La culture classique des cafés viennois, tout simplement. Ici, les gens sont tranquilles, rien ne les distrait de l'essentiel. Les artistes de différents horizons, qui fréquentaient volontiers le Bräunerhof, appréciaient particulièrement cet endroit.