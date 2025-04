Le café fait tout simplement partie de l'ADN de Vienne. C'est une institution avec sa propre culture, où il est question de bien plus que de café et de gâteaux.

Le café viennois

L’atmosphère des cafés de Vienne, il faut l’avoir expérimentée pour la comprendre. L’écrivain Stefan Zweig décrivait ce type d’établissement comme une « institution d’un genre tout particulier qui ne ressemble à aucune autre dans le monde ». Et c’est bien vrai : il règne dans les cafés viennois une ambiance à nulle autre pareille. Riche en Histoire, la culture des cafés à Vienne est si remarquable qu’elle fait partie du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2011.

Quel signe distinctif pour un authentique café viennois ?

C'est là et nulle part ailleurs, que le café est servi sur un plateau d'argent, toujours accompagné d'un verre d'eau et d'une discrète cuillère à café. Le mobilier traditionnel – tables en marbre, canapés tapissés de velours et la célèbre chaise en bois courbé Thonet – est un autre signe distinctif que l'on trouve encore aujourd'hui dans les établissements historiques. À côté de ces temples de l'art de vivre viennois ont fleuri de nombreux cafés et bars modernes qui se dédient entièrement aux précieux grains de café et à leur transformation en breuvages savoureux. Ils attirent les aficionados pour qui le café est bien plus qu'une simple boisson chaude et stimulante.