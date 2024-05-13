Fortesse de Salzbourg
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Salzbourg
Un subtil mélange de tradition, de romantisme et de modernité, entre Mozart, chefs-d'œuvre architecturaux et festivals.

Salzbourg, joyau baroque au pied des Alpes, séduit par son élégance, sa forteresse emblématique et une scène culturelle de renommée mondiale.

La forteresse de Hohensalzburg, cœur emblématique de la ville

La Salzach traverse paisiblement Salzbourg et sépare la vieille ville historique, pleine de charme, des quartiers plus modernes et animés. Surplombant les toits, la forteresse de Hohensalzburg trône fièrement sur sa colline. Tout près, le Mönchsberg — autre colline emblématique — offre un havre de paix au cœur de la ville : sentiers ombragés, vues panoramiques et nature préservée invitent à la flânerie loin de l’agitation urbaine.

Mozart et l’héritage musical de Salzbourg

Ville natale de Wolfgang Amadeus Mozart et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Salzbourg est un haut lieu de la musique classique. Festivals, concerts et musées rythment la vie culturelle toute l’année, avec un point d’orgue lors de la Mozartwoche. Les traces du génie sont omniprésentes : la cathédrale où il fut baptisé, sa maison natale dans la Getreidegasse, et sa résidence familiale où il vécut huit ans. Une immersion captivante dans l’univers du compositeur.

Faits sur la ville de Salzbourg
Nombre d’habitant·es :env. 158 400 (en 2024)
Statut :capitale du Land de Salzbourg
Superficie :65,7 km²
Point de vue remarquable :Richterhöhe sur le Mönchsberg (507 m)

La carte tout compris Salzburg Card permet de visiter la ville avec des entrées gratuites à tous les sites touristiques et musées, l'utilisation gratuite des transports en commun et de nombreuses réductions.

Salzbourg sous toutes ses facettes

Les incontournables

La Mozartkugel originale de la pâtisserie Fürst

Monastères, abbayes, églises et cimetières

DomQuartier Salzbourg dans le centre historique

Musée d'art moderne au Mönchsberg

Entreprises spécialisées dans les costumes salzbourgeois

Fête de septembre avec artisanat traditionnel

Projet artistique Salzbourg « Walk of Modern Art »

Activités à Salzbourg et dans ses environs

Fierté locale et style intemporel

Tradition et élégance à la salzbourgeoise

Dirndl, veste en laine et culotte de cuir faisaient autrefois partie du quotidien vestimentaire des habitant·es du Land de Salzbourg. Mais avec le film culte The Sound of Music, la tenue traditionnelle autrichienne est devenue, à l’international, un véritable cliché visuel.

Et aujourd’hui ? La réalité est plus nuancée – et plus authentique. À Salzbourg, en ville comme à la campagne, la Tracht (costume traditionnel) reste très présente, notamment lors des fêtes, concerts, mariages ou célébrations populaires. Il ne s’agit pas de folklore figé, mais d’une manière affirmée de célébrer ses racines… tout en ayant du style.

Les Salzbourgeois·es aiment soigner leur apparence – on les décrit souvent comme des personnes « fesch » : chic, élégantes, bien mises. Rien d’étonnant donc à ce que la vraie Tracht – cousue main, à l’ancienne – soit aussi prisée. De nombreuses maisons de couture locales perpétuent cet art, entre tradition et raffinement discret.

Costumes traditionnels à Salzbourg

Excursions dans les environs

Marcher, respirer, contempler

Salzbourg et ses montagnes à portée de pas

Salzbourg est nichée entre plusieurs collines et massifs, accessibles à pied depuis le centre-ville. Ces « montagnes de poche » offrent une diversité étonnante de balades, idéales pour tous les niveaux – de la promenade urbaine au vrai sentier de randonnée.

Pour une pause panoramique rapide, les monts du centre – Kapuzinerberg, Festungsberg et Mönchsberg – sont parfaits. En quelques minutes, on quitte l’agitation de la vieille ville pour se retrouver en pleine nature, avec vue imprenable sur les toits baroques, la Salzach et les Alpes au loin. Ces parcours sont aussi adaptés aux familles ou aux balades contemplatives.

Plus ambitieux ? Le Gaisberg et l’Untersberg, tous deux emblématiques, sont faits pour les randonneur·ses en quête d’effort et d’authenticité. L’Untersberg est accessible en téléphérique et offre une expérience de haute montagne, avec possibilité de dormir en refuge.

Salzbourg révèle ici une autre facette : entre nature préservée, accessibilité et déconnexion, ces montagnes font partie intégrante du quotidien local – et transforment chaque séjour en respiration alpine.

Événements

Festival de Salzbourg

L'un des festivals d'opéra, de musique et de théâtre les plus importants au monde.

Salzburger Festspiele

Semaine Mozart

A Salzbourg, l'année commence traditionnellement en janvier avec la Semaine Mozart.

Mozartwoche

Théâtre de marionnettes

L'art de la marionnette a plus de 100 ans d'histoire.

Marionettentheater

Felsenreitschule

Außergewöhnliche Bühnenlocation in der Altstadt.

Felsenreitschule

Personnes célèbres

Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart, l’un des compositeurs les plus célèbres au monde, attire chaque année des milliers de visiteurs à Salzbourg.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

L’instituteur composa « Douce nuit, sainte nuit », symbole universel de paix et de communion.

Franz Xaver Gruber

L’abbé Joseph Mohr

En 1818 crée avec F. X. Gruber le chant « Douce nuit, sainte nuit » – un hymne à la paix devenu universel.

Joseph Mohr

Manger et boire à Salzbourg

La ville de la bière avec ses 11 brasseries

D'excellentes brasseries telles que la Weisse, le Fuxn ou le Stieglkeller sont les fleurons du savoir-faire brassicole salzbourgeois.

Des brasseries primées

Hébergements insolites

Arthotel Blaue Gans

Hotel Goldener Hirsch

Hotel Sacher Salzburg

FAQs

  • Forteresse de Hohensalzburg

  • La maison natale de Mozart

  • Jardin des Mirabelles

  • Cathédrale de Salzbourg

  • ruelle des céréales

  • Château de Hellbrunn

  • place de la Résidence

  • Stiegl-Brauwelt

  • Musée d'art moderne

  • Marché de Noël de Salzbourg

En hiver, Salzbourg offre un mélange réussi d'activités de plein air, de culture et d'ambiance festive.

  • Visite des marchés de Noël

  • Chants de l'Avent à Salzbourg

  • patinage

  • luge

  • Randonnées hivernales

  • Château de Hellbrunn

  • Forteresse de Hohensalzburg

  • Visites classiques de la ville

  • Événements culturels tels que concerts, opéras et pièces de théâtre, par exemple au Mozarteum ou au Salzburger Landestheater

Ces marchés de l'Avent proposent une offre variée, allant de l'artisanat traditionnel aux produits de Noël modernes, et créent une atmosphère incomparable pendant la période précédant Noël.

  • Marché de Noël de Salzbourg sur la place de la cathédrale et la place de la résidence

  • La magie de l'Avent à Hellbrunn

  • Marché de Noël Sternadventmarkt & Salon d'hiver Winterlounge

  • Marché de Noël sur la Mirabellplatz

  • Marché de Noël Stiegl-Brauwelt

La Salzburg Card offre des entrées gratuites dans toutes les attractions touristiques, l'utilisation des transports publics et de nombreuses réductions pour découvrir Salzbourg à moindre coût.

Pour un séjour détendu et riche en culture, deux à trois jours sont idéaux, selon l'intensité avec laquelle vous souhaitez découvrir les sites touristiques.

La visite de la forteresse de Hohensalzburg dure généralement entre 1 h 30 et 2 heures, selon votre intérêt et votre rythme. Si vous souhaitez prendre le temps d'approfondir les détails et l'histoire de la forteresse, vous pouvez rester un peu plus longtemps, notamment en participant à l'une des visites guidées qui durent entre 30 et 75 minutes.

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