Salzbourg
Un subtil mélange de tradition, de romantisme et de modernité, entre Mozart, chefs-d'œuvre architecturaux et festivals.
Introduction
La forteresse de Hohensalzburg, cœur emblématique de la ville
La Salzach traverse paisiblement Salzbourg et sépare la vieille ville historique, pleine de charme, des quartiers plus modernes et animés. Surplombant les toits, la forteresse de Hohensalzburg trône fièrement sur sa colline. Tout près, le Mönchsberg — autre colline emblématique — offre un havre de paix au cœur de la ville : sentiers ombragés, vues panoramiques et nature préservée invitent à la flânerie loin de l’agitation urbaine.
Mozart et l’héritage musical de Salzbourg
Ville natale de Wolfgang Amadeus Mozart et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Salzbourg est un haut lieu de la musique classique. Festivals, concerts et musées rythment la vie culturelle toute l’année, avec un point d’orgue lors de la Mozartwoche. Les traces du génie sont omniprésentes : la cathédrale où il fut baptisé, sa maison natale dans la Getreidegasse, et sa résidence familiale où il vécut huit ans. Une immersion captivante dans l’univers du compositeur.
La carte tout compris Salzburg Card permet de visiter la ville avec des entrées gratuites à tous les sites touristiques et musées, l'utilisation gratuite des transports en commun et de nombreuses réductions.
Salzbourg sous toutes ses facettes
Les incontournables
Activités à Salzbourg et dans ses environs
Tradition et élégance à la salzbourgeoise
Dirndl, veste en laine et culotte de cuir faisaient autrefois partie du quotidien vestimentaire des habitant·es du Land de Salzbourg. Mais avec le film culte The Sound of Music, la tenue traditionnelle autrichienne est devenue, à l’international, un véritable cliché visuel.
Et aujourd’hui ? La réalité est plus nuancée – et plus authentique. À Salzbourg, en ville comme à la campagne, la Tracht (costume traditionnel) reste très présente, notamment lors des fêtes, concerts, mariages ou célébrations populaires. Il ne s’agit pas de folklore figé, mais d’une manière affirmée de célébrer ses racines… tout en ayant du style.
Les Salzbourgeois·es aiment soigner leur apparence – on les décrit souvent comme des personnes « fesch » : chic, élégantes, bien mises. Rien d’étonnant donc à ce que la vraie Tracht – cousue main, à l’ancienne – soit aussi prisée. De nombreuses maisons de couture locales perpétuent cet art, entre tradition et raffinement discret.
Salzbourg et ses montagnes à portée de pas
Salzbourg est nichée entre plusieurs collines et massifs, accessibles à pied depuis le centre-ville. Ces « montagnes de poche » offrent une diversité étonnante de balades, idéales pour tous les niveaux – de la promenade urbaine au vrai sentier de randonnée.
Pour une pause panoramique rapide, les monts du centre – Kapuzinerberg, Festungsberg et Mönchsberg – sont parfaits. En quelques minutes, on quitte l’agitation de la vieille ville pour se retrouver en pleine nature, avec vue imprenable sur les toits baroques, la Salzach et les Alpes au loin. Ces parcours sont aussi adaptés aux familles ou aux balades contemplatives.
Plus ambitieux ? Le Gaisberg et l’Untersberg, tous deux emblématiques, sont faits pour les randonneur·ses en quête d’effort et d’authenticité. L’Untersberg est accessible en téléphérique et offre une expérience de haute montagne, avec possibilité de dormir en refuge.
Salzbourg révèle ici une autre facette : entre nature préservée, accessibilité et déconnexion, ces montagnes font partie intégrante du quotidien local – et transforment chaque séjour en respiration alpine.
Événements
Festival de Salzbourg
L'un des festivals d'opéra, de musique et de théâtre les plus importants au monde.
Personnes célèbres
Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart, l’un des compositeurs les plus célèbres au monde, attire chaque année des milliers de visiteurs à Salzbourg.
Franz Xaver Gruber
L’instituteur composa « Douce nuit, sainte nuit », symbole universel de paix et de communion.