Salzbourg, joyau baroque au pied des Alpes, séduit par son élégance, sa forteresse emblématique et une scène culturelle de renommée mondiale.

La forteresse de Hohensalzburg, cœur emblématique de la ville

La Salzach traverse paisiblement Salzbourg et sépare la vieille ville historique, pleine de charme, des quartiers plus modernes et animés. Surplombant les toits, la forteresse de Hohensalzburg trône fièrement sur sa colline. Tout près, le Mönchsberg — autre colline emblématique — offre un havre de paix au cœur de la ville : sentiers ombragés, vues panoramiques et nature préservée invitent à la flânerie loin de l’agitation urbaine.

Mozart et l’héritage musical de Salzbourg

Ville natale de Wolfgang Amadeus Mozart et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Salzbourg est un haut lieu de la musique classique. Festivals, concerts et musées rythment la vie culturelle toute l’année, avec un point d’orgue lors de la Mozartwoche. Les traces du génie sont omniprésentes : la cathédrale où il fut baptisé, sa maison natale dans la Getreidegasse, et sa résidence familiale où il vécut huit ans. Une immersion captivante dans l’univers du compositeur.