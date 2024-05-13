Sankt Pölten
La plus jeune capitale de l'Autriche, entre baroque et modernité
Introduction
Une ville tournée vers l’avenir
Capitale de la Basse-Autriche depuis 1986, Sankt Pölten est la plus jeune des capitales autrichiennes – mais certainement pas la moins ambitieuse. Dans le quartier gouvernemental au design avant-gardiste, le Landhausviertel, se dresse le spectaculaire Landtagsschiff, une prouesse d’architecture contemporaine. À quelques pas, le Festspielhaus rayonne comme haut lieu culturel, accueillant concerts classiques, créations contemporaines et spectacles de danse. Le quartier culturel, avec le musée du Land et la tour sonore Klangturm, incarne l’audace d’une ville tournée vers l’innovation.
Capitale du baroque
Mais Sankt Pölten ne renie rien de son riche passé. Occupée dès l’époque romaine, la ville reçoit son droit de cité en 1159 – le plus ancien d’Autriche. Elle devient ensuite un véritable bastion du baroque, notamment grâce à l’architecte Jakob Prandtauer (connu pour l’abbaye de Melk), qui s’y installe en 1689. Sous son impulsion, la ville se transforme : palais, églises et façades ornées dessinent encore aujourd’hui un centre historique d’une beauté saisissante. La place de l’hôtel de ville, réaménagée par Boris Podrecca, illustre ce dialogue permanent entre héritage et renouveau.
Carte de la Basse-Autriche
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St. Pölten sous toutes ses facettes
Les incontournables
Les plus beaux ciurcuits
La piste cyclable du Traisental
La piste cyclable de la Traisental, un itinéraire de 111 kilomètres dans le Mostviertel, traverse la région viticole de la Traisental et est particulièrement adaptée aux familles. Elle passe par Herzogenburg, jusqu'à St. Pölten, Lilienfeld et St. Aegyd am Neuwalde et se termine à Mariazell.
Les cyclistes apprécient la diversité du paysage du Mostviertler, des douces collines au sud du Danube aux montagnes des Alpes du Mostviertler. Les familles avec enfants préfèrent souvent les tronçons de Mariazell ou Kernhof à Traismauer.
Événements
Espace libre de Sankt Pölten
Scène non conventionnelle pour la jeunesse et la sous-culture avec des concerts, du théâtre, du cabaret, des lectures et des projections de films.
Festival Frequency
Ce festival de musique annuel propose principalement du rock, de l'électronique et du hip-hop et attire de nombreux artistes internationaux.
Comment agir, pour préserver notre environnement ?
Arrivée et départ de et vers Autriche en train.
Utiliser les transports publics
Emprunter des vélos de ville.
Utiliser le service de location de vélos dans les hôtels.
Utiliser des gourdes rechargeables.
Éliminer soigneusement les déchets (mouchoirs, emballages, bouteilles jetables, etc.).
Renoncer au nettoyage quotidien des chambres et au changement des serviettes.
Réserver des hébergements avec un certificat environnemental.
Auberges authentiques, haltes champêtres et bonnes tables
La Basse-Autriche a un cœur culinaire puissant - contemporain ou expérimental, mais toujours avec les pieds sur terre : la gastronomie Hauben en Basse-Autriche se laisse voir et surtout goûter - du Waldviertel au Weinviertel, de la Wachau à la Wienerwald. Les meilleures spécialités régionales sont souvent les véritables stars des plats, à côté des chefs de cuisine créatifs.
Le auberge de Basse-Autriche est un bien culturel. Beaucoup de choses se rejoignent ici : L'hospitalité, des restaurateurs de caractère et d'excellents plats régionaux - du rôti de porc croustillant aux asperges de Marchfeld et aux quenelles aux abricots de la Wachau.