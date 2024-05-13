Busy pedestrian zone with street café seating, trees and Austro-Hungarian architecture in sunny weather in St. Pölten.
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Sankt Pölten
La plus jeune capitale de l'Autriche, entre baroque et modernité

Capitale de la Basse-Autriche, St. Pölten étonne par ses contrastes entre vestiges romains, influences celtiques, baroque et modernité.

Une ville tournée vers l’avenir

Capitale de la Basse-Autriche depuis 1986, Sankt Pölten est la plus jeune des capitales autrichiennes – mais certainement pas la moins ambitieuse. Dans le quartier gouvernemental au design avant-gardiste, le Landhausviertel, se dresse le spectaculaire Landtagsschiff, une prouesse d’architecture contemporaine. À quelques pas, le Festspielhaus rayonne comme haut lieu culturel, accueillant concerts classiques, créations contemporaines et spectacles de danse. Le quartier culturel, avec le musée du Land et la tour sonore Klangturm, incarne l’audace d’une ville tournée vers l’innovation.

Capitale du baroque

Mais Sankt Pölten ne renie rien de son riche passé. Occupée dès l’époque romaine, la ville reçoit son droit de cité en 1159 – le plus ancien d’Autriche. Elle devient ensuite un véritable bastion du baroque, notamment grâce à l’architecte Jakob Prandtauer (connu pour l’abbaye de Melk), qui s’y installe en 1689. Sous son impulsion, la ville se transforme : palais, églises et façades ornées dessinent encore aujourd’hui un centre historique d’une beauté saisissante. La place de l’hôtel de ville, réaménagée par Boris Podrecca, illustre ce dialogue permanent entre héritage et renouveau.

St. Pölten en un coup d'œil
Populationenv. 58 860 habitants
Capitale régionalede Basse-Autriche
Superficie108,44 km²
Point de vueKlangturm (77 mètres)

Carte de la Basse-Autriche
La Bundesländercardpermet d'accéder gratuitement à quelque 350 destinations d'excursions dans toute la Basse-Autriche.

St. Pölten sous toutes ses facettes

Les incontournables

Centre-ville baroque : le joyau de St. Pölten

Ancienne synagogue : édifice religieux juif de la monarchie

Musée de Basse-Autriche : histoire et nature

Festspielhaus : musique, théâtre et danse

Klangturm : la plus belle vue sur la ville

Activités dans et autour de St. Pölten

Les plus beaux ciurcuits

Promenades en calèche dans la nature de St. Pölten

Circuit de randonnée Dirndltaler-Pielachtaler

Aventure douce en e-bike à travers le Mostviertel

Piste cyclable du Mostviertel

La piste cyclable du Traisental

La piste cyclable de la Traisental, un itinéraire de 111 kilomètres dans le Mostviertel, traverse la région viticole de la Traisental et est particulièrement adaptée aux familles. Elle passe par Herzogenburg, jusqu'à St. Pölten, Lilienfeld et St. Aegyd am Neuwalde et se termine à Mariazell.

Les cyclistes apprécient la diversité du paysage du Mostviertler, des douces collines au sud du Danube aux montagnes des Alpes du Mostviertler. Les familles avec enfants préfèrent souvent les tronçons de Mariazell ou Kernhof à Traismauer.

Piste cyclable de la Traisental

Buts d'excursion autour de St. Pölten

Événements

Espace libre de Sankt Pölten

Scène non conventionnelle pour la jeunesse et la sous-culture avec des concerts, du théâtre, du cabaret, des lectures et des projections de films.

Espace libre

Festival Frequency

Ce festival de musique annuel propose principalement du rock, de l'électronique et du hip-hop et attire de nombreux artistes internationaux.

Festival Frequency

TangenteSt.Pölten

Ce projet culturel anime la scène culturelle locale de St. Pölten en proposant des expositions, des performances et des ateliers en alternance.

TangenteSt.Pölten
Conseil pour la protection du climat

Comment agir, pour préserver notre environnement ?

  • Utiliser les transports publics

  • Emprunter des vélos de ville.

  • Utiliser le service de location de vélos dans les hôtels.

  • Utiliser des gourdes rechargeables.

  • Éliminer soigneusement les déchets (mouchoirs, emballages, bouteilles jetables, etc.).

  • Renoncer au nettoyage quotidien des chambres et au changement des serviettes.

  • Réserver des hébergements avec un certificat environnemental.

Voyager de manière durable
Les meilleurs restaurants

Auberges authentiques, haltes champêtres et bonnes tables

La Basse-Autriche a un cœur culinaire puissant - contemporain ou expérimental, mais toujours avec les pieds sur terre : la gastronomie Hauben en Basse-Autriche se laisse voir et surtout goûter - du Waldviertel au Weinviertel, de la Wachau à la Wienerwald. Les meilleures spécialités régionales sont souvent les véritables stars des plats, à côté des chefs de cuisine créatifs.

Le auberge de Basse-Autriche est un bien culturel. Beaucoup de choses se rejoignent ici : L'hospitalité, des restaurateurs de caractère et d'excellents plats régionaux - du rôti de porc croustillant aux asperges de Marchfeld et aux quenelles aux abricots de la Wachau.

Restaurants en Basse-Autriche

FAQ

St. Pölten propose de nombreuses activités et excursions - culturelles ou sportives. Des châteaux forts et des châteaux aux univers d'aventure et aux musées, des points de vue panoramiques aux observatoires :

Le site Traisen prend sa source dans la vallée de la Trais, traverse St. Pölten et se jette dans le Danube. De chaque côté de la digue de la Traisen s'étend un magnifique paysage alluvial avec des pistes de course et de vélo. Le terrain se prête également parfaitement au roller et à la marche.

Avec la Museumscard il est possible de visiter tous les musées et salles d'exposition de St. Pölten toute l'année avec un seul billet. L'entrée est gratuite et les institutions suivantes peuvent être visitées (une seule fois) :

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