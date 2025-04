Održivo zimovanje

Zimski i skijaški odmor u austrijskim Alpama legendarno su iskustvo. Kako bi to i ostalo tako, puno se toga mijenja. Skijaška regija „Klimaberg“ Katschberg nalazi se u središtu „UNESCO Parka biosfere Salzburg Lungau i koruški Nockberge“ i nagrađena je austrijskim znakom zaštite okoliša i njemačkom nagradom „Green Tourism Award“. U skijalištu Zell am See žičare rade isključivo na električnu energiju dobivenu iz obnovljivih izvora. Snowfarming štiti ledenjak u skijaškom području Kaprun. Snijeg se čuva za sljedeću zimu, a ledena se površina na jeziku ledenjaka prekriva. Skijaška regija Schladming-Dachstein nudi klimatski prihvatljivo doputovanje vlakom te skijaške autobuse i električne punionice na lokaciji. U skijaškoj regiji Wilder Kaiser svaki gost koji doputuje vlakom bit će nagrađen: besplatnim prijevozom do smještaja, besplatnim prijevozima na licu mjesta te će dobiti 10 posto popusta na najam skijaške opreme. Ovdje navodimo sve prednosti na jednom mjestu. U skijalištima Silvretta Montafon, Golm i Brandnertal skijaši mogu online rezervirati Green Ticket. Ta karta uključuje skijašku dnevnu kartu, kartu za dolazak i odlazak autobusom i vlakom, 10 posto popusta na najam opreme i jedno besplatno voskanje skija.