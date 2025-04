Sirni doživljaji u Austriji

Kiseli sir, u regionalnom govoru „Sura Kees“, specijalitet je iz Montafona s dugogodišnjom tradicijom. Ako želite sami napraviti ovaj poseban sir, možete to učiniti u sirani Käsehaus Montafon u Schrunsu. Sirana „Die Käsemacher“ u regiji Waldviertel proizvodi velik izbor sireva i specijaliteta za pripremu finih predjela. U „svijetu sira“ Käsemacherwelt posjetiteljice i posjetitelji na vođenoj turi razgledavaju izložbenu siranu.

Od jedne planinske mliječne farme do druge: tragovima starih običaja povezanih sa sirom s planinskih pašnjaka Gailtala posjetitelji kreću pješačkom stazom sira iz Gailtala u Koruškoj.

Tko želi istražiti i doživjeti raznoliku ponudu sireva SalzburgerLanda će na turi „Genussweg für Käsefreaks“, namijenjenoj velikim obožavateljima i obožavateljicama sira, a i onima koji će to tek postati, biti na pravom mjestu. Grossarl Tal pak poznat je po tradicionalnoj deliciji „Sauakas“. Ovaj kiseli sir možete kušati u samim alpskim kolibama u dolini. Barokna opatija Schlierbach u Gornjoj Austriji također je destinacija koju vrijedi posjetiti, među ostalim zbog organske sirane u kojoj se tijekom vođenih tura mogu kušati fini sirni specijaliteti.