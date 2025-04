Trendi kavane u saveznim zemljama

Koja je razlika između kulture kavana i kulture kave? Gosti u tradicionalnu kavanu ne idu samo kako bi popili kavu. No u novim kavanama to itekako može biti jedini razlog posjeta. Sve više kavana trećeg vala od istoka do zapada privlači one koji zaista štuju ovo crno zlato. U Salzburgu se obiteljska pržionica i kavana 220 Grad etablirala kao vrlo omiljeno mjesto. U tri poslovnice majstori za pripremu kave pripremaju svježe prženu kavu koja se bere na višim nadmorskim visinama koristeći sve male tajne velikih majstora. Organski uzgojena kava koja se izravno prodaje u brojnim varijantama – uključujući ručno pripremljenu filter-kavu – nudi se u Grazu u poslovnicama kavane Barista's. U Linzu nikako nemojte propustiti posjetiti kavanu Das Bruckner: kavana koja nosi ime slavnog skladatelja novo je i moderno uređena u povijesnoj kući na samom glavnom trgu. Mirisne kreacije kave od prženih zelenih zrna kave dostupne su u Coffeekultu u Innsbrucku, obiteljskom poduzeću koje je nagrađeno za poštivanje načela održivosti.