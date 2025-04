Zimski odmor izvan skijaških staza

Odmor za sve koji se žele opustiti Sanjakanje u Wildkogel Areni

Saonice, dvije klizaljke i najduža osvijetljena staza za sanjkanje na svijetu : u Wildkogel Areni , Neukirchen i Bramberg idealni su za one koji se tijekom zimskog odmora žele spustiti niz planinu na sanjkama. Kaciga, naočale, rukavice i čvrste cipele – i spremni ste za polazak. Prirodno sanjkalište dugo 14 kilometara vodi od Wildkogela do Bramberga. Žičara Smaragdbahn vodi vas do gotovo 2100 metara nadmorske visine, a zatim morate skupiti svu hrabrost, pripremiti sanjke i pod svjetlima reflektora spustiti se avanturističkom stazom za sanjkanje. 1300 metara nadmorske visine prelazi se za 30 do 50 minuta.