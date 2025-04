Pješice, dizalom ili taksijem: kada stignete na vrh, čekaju vas zabavne staze za sanjkanje i kolibe za osvježenje. Prekrasan pogled tijekom sanjkanja dodatan je bonus!

Ljudi u Austriji vole zimu, ugodna obiteljska putovanja i obilne užine, vole snijeg – no to se podrazumijeva – a uz sve to, naravno, vole i dobru zabavu na svježem zraku i u planinama. Sanjkanje skladno obuhvaća sve navedeno. Zato su staze za sanjkanje u Austriji tako omiljene, a u većini alpskih područja izvrsno su razvijene i uređene. Čak i u Beču postoje staze za sanjkanje na značajnijim brežuljcima, u parkovima ili na periferiji grada.

Kada se uzbrdo ide pješice, sanjkanje je pravi sportski doživljaj. I pustolovni je doživljaj kada se uz glasne pozdrave penjete uzbrdo na prirodnoj stazi ili stazi za noćno sanjkanje. I obiteljski kada su vam na raspolaganju dizalo ili taksi do sanjkališta. Kako god došli na startnu poziciju: kada stignete na vrh, tamo vas većinom očekuje panoramski pogled na obližnje planine koji oduzima dah.

A onda ljubitelji sanjkanja naravno mogu odabrati svoje odredište kako bi mogli isplanirati zaustavljanje u planinskoj kolibi uz juhu s okruglicama od sira i carski drobljenac. Raznovrsne staze za sanjkanje diljem Austrije pogodne su za obitelji s djecom kao i za iskusne sanjkaše. Teško da možete bolje iskusiti tipični austrijski zimski doživljaj, uz puno smijeha i divan osjećaj zajedništva.