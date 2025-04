Najljepše znamenitosti u Beču

Klasično, inovativno, inspirirajuće Muzeji u Beču

Beč i njegova umjetnost

Beč je dom najveće Bruegelove zbirke na svijetu i najljepšeg poljupca u povijesti umjetnosti – onog koji je naslikao Gustav Klimt. No grad ima još mnogo toga za ponuditi: u njemu se nalazi više od 100 muzeja koji se bave najrazličitijim temama – od Tehničkog do Prirodoslovnog muzeja, od najvažnije zbirke grafika u svijetu do impresivnog muzeja Gemäldegalerie u kojoj su izložena djela umjetnika iz svih razdoblja.

U Beču ćete naići na mješavinu različitih stilova i umjetničkih okusa: barokna raskoš susreće strogu avangardu stvarajući živ umjetnički program koji se svaki dan mijenja.

Sa zbirkom koja obuhvaća predmete iz više od sedam tisućljeća povijesti – od starog Egipta do kraja 18. stoljeća – Muzej povijesti umjetnosti ubraja se u neke od najvećih i najznačajnijih muzeja na svijetu. Čak su i dugogodišnji posjetitelji uvijek zadivljeni velikim brojem remek-djela, posebice iz razdoblja renesanse i baroka.

Tizian, Veronese i Tintoretto predstavljeni su ovdje u dostojnom okruženju. Nekoliko soba dalje široke kožne fotelje pozivaju na proučavanje flamanskih majstora. Posjetitelji mogu u miru istražiti svaki detalj Bruegelovog „Svadbenog plesa“ i „Babilonske kule“.