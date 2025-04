Austrija ima mnogo gradova, ali mali povijesni gradovi imaju posebnu draž. Što ni malo ne čudi, s obzirom na to da se stoljetni gradići vrlo pomno održavaju.

Ako više voliš sporiji tempo, zaputit ćeš se u potragu za austrijskim malim povijesnim gradovima. Oni su razasuti diljem zemlje poput dragog kamenja. Gradići poput Bludenza u Vorarlbergu, Bad Ischla u Gornjoj Austriji ili Halleina u SalzburgerLandu posjetiteljima dopuštaju da urone u njihovu povijest, gostoprimstvo i romantični duh.

Tajne veze između malih povijesnih gradova

Ukupno pet odabranih ruta odvest će te do 16 malih povijesnih gradova diljem Austrije: od ugodnih uličica Schärdinga, do tisućljetnog starog grada Steyra u Gornjoj Austriji – čiji glavni gradski trg s očuvanim povijesnim izgledom spada u red najočuvanijih urbanih lokacija u cijelom njemačkom govornom području. Ili do lječilišta Baden, poznatog po svojim građevinama iz razdoblja bidermajera i 19. stoljeća.

Mali povijesni gradovi povezuju dašak romantike sa živahnom i šarolikom kulturnom scenom. Od tradicijskih festivala, pa sve do modernih umjetničkih projekata, u njima se prošlost isprepliće sa sadašnjošću. Šarmantni gradići pozivaju te da zastaneš u njima, istražiš njihove tajne i uživaš u jedinstvenosti svakoga trenutka - nude ti sve, a ne očekuju ništa zauzvrat.