5. Odgovornost

Austrijski promidžbeni ured odn. osobe odn. tvrtke povezane s Austrijskim promidžbenim uredom ne preuzimaju odgovornost ni za kakve štete (npr. neostvarenu dobit, beskorisne troškove, štete nastale uslijed gubitka podataka, gubitak zarade, potraživanja u vezi s neopravdanim bogaćenjem, pravnim savjetovanjem i troškovima sastavljanja ugovora). Ovo odricanje odgovornosti odnosi se posebno na sve štete nastale uslijed korištenja internetske stranice, uslijed privremene ili trajne nemogućnosti korištenja internetske stranice (downtime), uslijed ograničene raspoloživosti internetske stranice odn. sadržaja koji se na njoj nalaze, uslijed pogrešnog predstavljanja sadržaja, uslijed predstavljanja sadržaja treće strane te predstavljanja hiperveza na austria.info odn. austriatourism.com.



Ako korištenjem internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com odn. korištenjem sadržaja stranice nastanu štete na hardveru i/ili softveru odn. drugim bazama podataka, Austrijski promidžbeni ured ne preuzima nikakvu odgovornost. Korisnik prima na znanje da su usluge koje nudi Austrijski promidžbeni ured ponuđene uz uključivanje mrežnih operatora trećih strana. Stoga je raspoloživost usluga ovisna o tehničkim uvjetima mrežnih operatora treće strane. Austrijski promidžbeni ured ne preuzima ikakvu odgovornost za nuđenje usluga bez prekida i njihovu dostupnost na internetu u svakom trenutku. Korisnik je svjestan da Austrijski promidžbeni ured nema utjecaja na mogućnost pristupa internetu, brzinu prijenosa, kao ni na raspoloživost i stabilnost internetske veze i pristupa. Austrijski promidžbeni ured ovlašten je iz internih razloga, npr. u svrhe održavanja, prekinuti usluge na određeno vrijeme.



Posebice iz razloga više sile, štrajkova, zabrana pristupa radnom mjestu i službenih naredbi, kao i zbog tehničkih izmjena na sustavima Austrijskog promidžbenog ureda te zbog drugih mjera koje su nužne za ispravan i poboljšani rad (npr. radovi održavanja, popravci, itd.) može doći do privremenog ograničenja pružanja usluga. Korisnik na temelju navedenog nema pravo ni na kakva potraživanja, a Austrijski promidžbeni ured će se pak založiti za brzo otklanjanje problema. Korisnik je ovlašten upotrebljavati usluge Austrijskog promidžbenog ureda na vlastiti rizik i o vlastitom trošku te je obvezan samo na upotrebu prikladnih tehničkih uređaja, primjerice odgovarajućeg računala, modema itd. Korisnik je također obvezan pridržavati se zakonskih propisa pri korištenju uslugama te suzdržati se bilo kakve zlouporabe usluga. Ako se usluge pružaju bez naknade, Austrijski promidžbeni ured zadržava pravo u svakom trenutku početi te iste usluge pružati uz novčanu naknadu, uz prethodnu najavu. Korisnik ni u kojem slučaju nema pravo zahtijevati pružanje usluga bez naknade.



Austrijski promidžbeni ured korisnicima na internetskom portalu također nudi usluge (tj. informacije) koje su ustupile, izradile ili na drugi način stavile na raspolaganje treće strane. Austrijski promidžbeni ured obvezuje se poduzeti sve razumne napore da upravljanjem internetskim portalom ne povrijedi bilo kakva prava bilo koje treće strane, posebno, no ne ograničavajući se na autorska prava, prava iskorištavanja, prava u vezi sa žigovima ili druga prava korištenja, Međutim, Austrijski promidžbeni ured ne jamči da su usluge koje korisnici koriste (npr. informacije) oslobođene prava trećih strana, posebno, ali ne i isključivo autorskih prava, prava iskorištavanja, prava u vezi sa žigovima i drugih prava korištenja. Ne preuzima se ikakva odgovornost za štete nastale uslijed navedenog. U slučaju da Austrijski promidžbeni ured na internetskoj stranici nudi besplatna preuzimanja softvera (npr. čuvare zaslona) za njihovo funkcioniranje ne preuzima nikakvu odgovornost. Posebno se ne preuzima odgovornost ni za kakve eventualne (posljedične) štete koje nastanu uslijed korištenja softvera (npr. oštećenja operativnog sustava).



Austrijski promidžbeni ured ulaže napore da cijene navedene na internetskoj stranici budu točne, potpune i aktualne. No budući da Austrijski promidžbeni ured dobiva cijene od treće strane, nema mogućnost provjere njihove točnosti. Navedene su cijene podložne redovitim izmjenama. Austrijski promidžbeni ured stoga ne preuzima ikakvu odgovornost za točnost, potpunost i aktualnost cijena navedenih na svojoj internetskoj stranici.



Ovo opće odricanje odgovornosti primjenjuje se neovisno o utvrđenoj osnovi za potraživanja za lakši nemar te, kad su u pitanju trgovačka društva, i za teže slučajeve nemara. Odricanje odgovornosti primjenjuje se na ugovorna i izvanugovorna potraživanja.