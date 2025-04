Vinogradarska imanja na Nežiderskom jezeru

Ako istražujete Nežidersko jezero, a ljubitelj ste vrhunske kapljice, ne možete zanemariti vina koje nudi ova regija. Gradišće je u konačnici poznato po svojim vinarima i njihovim visokim standardima te izvrsnim vinskim konobama („Heurige“). Mnogi od njih proizvode vina koja odražavaju njihovo podrijetlo. Da bi to uspjelo važne su tri stvari: dobro tlo na kojem raste vinova loza, klima, ali i sami vinogradari koji to vino proizvode.

Na taj se način proizvode izvrsna bijela vina kao što su Pinot bijeli, Chardonnay i Graševina (Welschriesling) te crna vina punog okusa kao što je to Zweigelt, različite vrste cuvéea, Frankovka (Blaufränkische) i Merlot.

6 izvrsnih vinogradarskih imanja