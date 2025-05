Ljetni odmor u austrijskoj prirodi pravi je izvor radosti! Smještena uz divne alpske krajolike, kristalno bistra jezera za kupanje poznata su po kvaliteti vode i ljepoti.

Obiteljski odmor na jezeru: savršeno za sve one koji vole vodu

Ljeto u Austriji, gdje vas očekuju prekrasna jezera za kupanje, savršena je prilika da otvorite um i duboko udahnete. U Austriji ćete plivati u čistoj, kristalno bistroj vodi. To je omogućila predanost jezerskih regija očuvanju prirode, ali i strogi propisi u pogledu ekologije koji su na snazi u Austriji. Voda za kupanje ovdje se provjerava redovito. Zahvaljujući tome, u 97,7 % jezera za kupanje voda je „izvrsne kvalitete“ (izvor: Savezno ministarstvo).

Dan na jezeru: divan doživljaj za sva osjetila

Nebrojene mogućnosti očekuju cijelu obitelj: od plivanja i veslanja do surfanja i kitesurfing, od ljenčarenja do jednostavnog, ali tako opuštajućeg gledanja u nebeske visine. Sasvim je svejedno iz koje se perspektive doživi takav dan na plaži – mladi i stari ljubitelji vode veselo i raspoloženo uživaju u jezerima za kupanje. No i oni željni mira i opuštanja sigurno će pronaći svoje omiljeno kupalište na kojem vladaju mir i tišina. Ovaj poseban osjećaj odmora, potpuno u austrijskom stilu, inspiriran je i ljudima koji ovdje žive. Oni naime obožavaju „svoja“ jezera i mjesta na kojima se odmaraju i pune snagom. To oduševljenje prirodom i ljubav prema njoj koju ovdje gaje domaćice i domaćini brzo će prijeći i na sve goste. Razbistrite glavu na ovim posebnim mjestima, uživajte u živosti, oduševite se, zabavite se! To je ljeto na jezerima u Austriji.