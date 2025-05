Stájer alpesi konyha

Egy hangulatos alpesi kunyhóban, a hegyekre nyíló kilátásban gyönyörködve minden étel jobban esik, legyen szó egy ízletes sajtos galuskáról, egy Ennstali báránysültről vagy egy friss parasztfánkról. De reggelizhetünk egy csónakban ringatózva és kóstolhatunk aussee-i tavi pisztrángot vagy friss forrásvízből származó hegyi garnélát is - mind-mind felejthetetlen kulináris élmény. Mindez azonban csak egy parányi szelete annak, amit a stájer étlapok kínálnak. Richard Rauch díjnyertes séf a stájer „Almkulinarik by Richard Rauch” program keretében a Schladming-Dachstein régióban működő hütték tulajdonosaival közösen, helyi alapanyagokból készülő, meglepő fogásokat hozott létre. És mivel a túrázók körében nemcsak a sör, hanem a bor is népszerű ital, minden ételhez tökéletesen passzoló stájer borokat is kínálnak.