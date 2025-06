Alsó-Ausztria Impozáns ingókövek

Otthon is meginoghat a karosszéked. De a Groß Gerungsban, a Waldviertelben Alsó-Ausztriában, az erdő közepén a Kierlingstein imbolyog: egy hat méter hosszú gránittömb, mély bemélyedéssel. A benne összegyűlt víznek állítólag gyógyító hatása van, sőt szépséget is ígér. Sok látogató arról számol be, hogy a kő közelében különösen jól érzi magát. Hogyan lehetséges ez?

A Bioszenzorikai és Bioenergetikai Környezetkutató Intézet szakértői egyetértenek abban, hogy a Kierlingstein különleges biomezővel rendelkezik, amely különösen a vegetatív idegrendszerre van pozitív hatással.

Groß Gerungs körül összesen öt ilyen, "Kraftarena" néven ismert erőteret találunk. Hatásuk részben nyugtató, részben élénkítő - és földi energiamezőjük egyértelműen mérhető.

A természet igazi töltőállomása!