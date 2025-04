Salzburg tartomány

Sóvilág (Salzwelten) Salzburgban

A Hallein melletti Dürrnberg sólelőhelyei már Kr. e. a 6. században letelepedésre csábították a keltákat. A „Salzburg” név azonban először 755 körül jelent meg egy írott dokumentumban. 1190-től a virágzó sókereskedelem gazdagságot és befolyást hozott a salzburgi érsekek számára – ennek tanúi ma is az olasz mintára épült barokk épületek. A legfontosabb vízi szállítási útvonal a Salzach volt.



1816-ban azonban a Habsburg Monarchiához való csatlakozás véget vetett a kereskedelemnek, mivel a Habsburgok kizárólag a Hallstattban és Bad Ischlben működő sóbányákat támogatták. 1989-ben be is zárták a Salzburg tartománybeli Hallein sólepárlóját. A látogatók azonban a mai napig részt vehetnek egy lenyűgöző vezetett túrán, ahol megismerhetik a sóbányászat történetét és titkait.