Stájerország legszebb látnivalói

Életre kel a történelem Várak, kastélyok és apátságok Stájerországban

Riegersburg: élmény a várban

A kelet-stájerországi dombság fölé magasodó, vulkáni eredetű sziklán trónoló Riegersburg várat évszázadokon át bevehetetlennek tartották és impozáns megjelenésének köszönhetően még ma is tiszteletet vált ki a látogatókból.

Riegersburg vára két kiállításnak ad otthont: a Boszorkánymúzeum (Hexenmuseum) az európai történelem egyik legsötétebb fejezetét mutatja be Stájerország szempontjából. A Vármúzeumban (Burgmuseum) megrendezett kiállítás a 17. századba tett időutazásra invitálja a látogatókat. A kiállítás két nő sorsán keresztül mutatja be a török háborúk, a kényszermunka és a boszorkányőrület idején átélt szenvedéseket, de kíállításon helyett kapott a barokk életöröm is.