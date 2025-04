A Duna 350 kilométeres ausztriai szakasza Európa egyik legszebb kultúrtáját alakította ki.

Passau és Pozsony között a Duna Felső-Ausztrián, Alsó-Ausztrián és Bécsen halad keresztül. A folyó leghíresebb kanyarulata, a Schlögener Schlinge, a természet igazi mesterműve: a szél és a víz közös alkotása, amely több millió év alatt formálódott tökéletessé.

Már a rómaiak is fontos vízi útvonalként használták és a Duna révén nemcsak áruk, hanem eszmék is eljutottak a térségbe. A folyó által kialakított kedvező mikroklíma és a termékeny talaj korán letelepedésre csábította az embereket. Várakat és kastélyokat, valamint apátságokat emeltek, településeket alapítottak, városokat terveztek. Így született meg egy páratlan kultúrtáj, amelynek szépsége ma is lenyűgöző.