Hegyikerékpározás Ausztriában
Túrák, útvonalak és tippek
Introduction
Párbeszéd ember és természet között
Ausztria ösvényein hegyikerékpározni több puszta sporttevékenységnél: Ilyenkor érezhetően összekapcsolódunk a természettel. A gumik csikorgása a kavicsokon, a nedves erdei talaj illata és a tudat, hogy meghódítottuk a hegyet – egy mountain bike-on mindezeket különösen intenzíven élhetjük át. Akárcsak az egyenetlen utakon navigálást, vagy hogy a keskeny ösvényeken is megőrizzük uralmunkat a bicikli fölött, miközben sziklák és szakadékok mellett suhanunk el. Minden emelkedőn és lejtőn felfedezhetjük önmagunkat, és feszegethetjük a határainkat. Ausztria egysávos ösvényein a kaland ott lebeg a levegőben.
Itt Ausztriában, a fenséges Alpok gerincein a hegyikerékpározás párbeszéd ember és természet között, melynek ti is részesei lehettek. Ausztria jól karbantartott útjai nem csupán utak, hanem a múltbéli természeti események tanúi is. A bringátokon pedig ti is meghallgathatjátok, mit mesélnek. A választ az erdei utakon tekerve kapjátok meg. Érezhetitek a hegyek ősi vonulatait, az erdők zöldjének ezer árnyalatát, és akár az erdők vad lakóinak félénk pillantásait is – így lesz az ausztriai hegyikerékpározás igazi életérzés.
Hegyikerékpáros túrák a tartományokban
Két keréken is vigyázzunk egymásra
Járt utat járatlanért...: ne térjetek le a jelölt utakról, és ne hajtsatok be lezárt területekre! Így épségben maradhat az érzékeny ökoszisztéma, az állatkölykök és a növények pedig zavartalanul növekedhetnek.
Ne szemeteljetek: felelősségteljes hegyikerékpározókhoz illően vigyétek vissza a szemeteteket a szállásra, ahol a megfelelő helyen ki tudjátok dobni.
Haladjatok óvatosan: ügyeljetek az erdők-mezők lakóira. Így nemcsak megóvjátok az érzékeny élőhelyeket, hanem ti is teljes pompájában élvezhetitek az érintetlen természet szépségét.
Fejlesszétek és terjesszétek a tudatosságot: osszátok meg a fenntartható hegyikerékpározással kapcsolatos tudásotokat másokkal is! Érzékenyítsétek a többi kerékpárost is a környezetvédelmi tudnivalókkal kapcsolatban. Minél többen vagyunk tisztában a fenntarthatóság és a természetvédelem fontosságával, annál erősebb pozitív hatást gyakorolhatunk a környezetre és az utakra.