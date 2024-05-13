Female mountain biker in white helmet and red jersey smiling while riding through a coniferous forest.
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Hegyikerékpározás Ausztriában
Túrák, útvonalak és tippek

Szakadékok mentén elsuhanva, irány a sűrű, zöld erdő – ahol csak a szívünk dobol a fülünkben. Ezeken az osztrák erdei utakon különösen nagy élmény a bringázás.

Párbeszéd ember és természet között

Ausztria ösvényein hegyikerékpározni több puszta sporttevékenységnél: Ilyenkor érezhetően összekapcsolódunk a természettel. A gumik csikorgása a kavicsokon, a nedves erdei talaj illata és a tudat, hogy meghódítottuk a hegyet – egy mountain bike-on mindezeket különösen intenzíven élhetjük át. Akárcsak az egyenetlen utakon navigálást, vagy hogy a keskeny ösvényeken is megőrizzük uralmunkat a bicikli fölött, miközben sziklák és szakadékok mellett suhanunk el. Minden emelkedőn és lejtőn felfedezhetjük önmagunkat, és feszegethetjük a határainkat. Ausztria egysávos ösvényein a kaland ott lebeg a levegőben.

Itt Ausztriában, a fenséges Alpok gerincein a hegyikerékpározás párbeszéd ember és természet között, melynek ti is részesei lehettek. Ausztria jól karbantartott útjai nem csupán utak, hanem a múltbéli természeti események tanúi is. A bringátokon pedig ti is meghallgathatjátok, mit mesélnek. A választ az erdei utakon tekerve kapjátok meg. Érezhetitek a hegyek ősi vonulatait, az erdők zöldjének ezer árnyalatát, és akár az erdők vad lakóinak félénk pillantásait is – így lesz az ausztriai hegyikerékpározás igazi életérzés.

Hegyikerékpáros túrák a tartományokban

Alsó-Ausztria

Felső-Ausztria

Karintia

Stájerország

Salzburg tartomány

Vorarlberg

Tirol

Burgenland

Klímavédelmi tippek

Két keréken is vigyázzunk egymásra

  • Járt utat járatlanért...: ne térjetek le a jelölt utakról, és ne hajtsatok be lezárt területekre! Így épségben maradhat az érzékeny ökoszisztéma, az állatkölykök és a növények pedig zavartalanul növekedhetnek.

  • Ne szemeteljetek: felelősségteljes hegyikerékpározókhoz illően vigyétek vissza a szemeteteket a szállásra, ahol a megfelelő helyen ki tudjátok dobni.

  • Haladjatok óvatosan: ügyeljetek az erdők-mezők lakóira. Így nemcsak megóvjátok az érzékeny élőhelyeket, hanem ti is teljes pompájában élvezhetitek az érintetlen természet szépségét.

  • Fejlesszétek és terjesszétek a tudatosságot: osszátok meg a fenntartható hegyikerékpározással kapcsolatos tudásotokat másokkal is! Érzékenyítsétek a többi kerékpárost is a környezetvédelmi tudnivalókkal kapcsolatban. Minél többen vagyunk tisztában a fenntarthatóság és a természetvédelem fontosságával, annál erősebb pozitív hatást gyakorolhatunk a környezetre és az utakra.

FAQ

Ausztriában kiterjedt úthálózat áll rendelkezésre jól karbantartott és hivatalosan hegyikerékpározásra engedélyezett utakkal. A kijelölt hegyikerékpáros útvonalakon és kerékpáros parkokban biztosított a jó tájékozódás és a biztonság – a kerékpárosok és a kirándulók számára egyaránt. A régiók folyamatosan bővítik a hegyikerékpárosok számára nyújtott szolgáltatások körét – ebbe az is beletartozik, hogy az erdők tulajdonosaival közösen dolgoznak a legjobb megoldásokon.

Ausztriában a növény- és állatvilág védelmének kiemelt fontosságot tulajdonítanak. Ezért az erdészutakon alapvetően nem engedélyezett a hegyikerékpározás. Az erdészutak az erdészek munka- és szállítási területéhez tartoznak. Ezért maradjatok a hivatalosan hegyikerékpározásra kijelölt erdei utakon.

Tippek az ausztriai hegyikerékpáros közlekedéshez

1. tipp: legyetek tekintettel az állatokra! Különösen Ausztria vidéki területein fordulhat elő, hogy egy túraúton hirtelen akár egy tehénnel is szembetalálkozhatunk. Hegyikerékpározás közben mindig legyetek nagyon körültekintőek, és figyeljétek az utat!

2. tipp: mielőtt útra kelnétek, mindig nézzétek meg az időjárás-előrejelzést! A hegyekben az időjárás néha hirtelen változhat. Így optimálisan felkészülhettek minden esetre.

3. tipp: a biztonságotok a legfontosabb! Mindig viseljetek bukósisakot és szükség esetén más védőfelszerelést, például gerincvédőt is. Tartsátok be a közlekedési szabályokat, és mindig a képességeiteknek és az aktuális körülményeknek megfelelően válasszátok meg a sebességet – hogy ausztriai hegyikerékpáros túrátok ne csak felejthetetlen, hanem biztonságos is legyen.

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