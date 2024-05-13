Csobbanj a fagyba!
A hideg víz varázsa
Introduction
Fehér hótakaró borítja a tájat, körben a hegyek koronaként magasodnak a tiszta kék ég felé. Előttünk a Zauchensee puha hópaplan és vastag jégpáncél alatt rejtőzik – észre sem vennénk, ha nem vágtak volna a jégbe egy léket. Patricia Schumacher ennek a szélén áll és tekintete a nyílásra fókuszál. A fiatal kaliforniai lány mély levegőt vesz, majd lassan a vízbe lép. A víz hőmérséklete éppen csak fagypont fölött van.
Milyen érzés? „A jeges merülés az elején sokkoló. Mintha égne a tested, vagy mintha nem kapnál levegőt.” – meséli Patricia. De akkor mégis miért csinálja?
Jeges fürdőzés a téli depresszió ellen
A napfényes kaliforniai éghajlaton felnőtt Patricia számára igazi kihívást jelentett megszokni az osztrák telet. A hideg évszak eleinte nagyon megviselte, mígnem elhatározta, hogy aktívan tesz a rátörő szezonális depresszió ellen. A jeges fürdőzés révén fokozatosan szoktatta testét a hideghez, ami segített neki túllépni félelmein és kilépni a komfortzónájából.
„Amint belevágtam, teljesen megváltozott a hozzáállásom, a lelkiállapotom és az egész télről alkotott véleményem. Rájöttem, hogy a hideg évszaknak is megvan a maga szépsége, és képes vagyok megszeretni.”
Első jégfürdőzése után annyi energiával töltődött fel, hogy alig tudott elaludni. Számára ez egyfajta meditációvá vált, amelyben a figyelem teljesen a jelen pillanatra és a lassú, mély légzésre összpontosul. „El kell engedned magad, és teljesen az itt és mostban kell lenned.”
Mire hat jól a jeges fürdőzés?
Az immunrendszerre
A rendszeres jégfürdőzés erősítheti az immunrendszert. A hideg olyan reakciót vált ki a szervezetben, amely fokozza a fehérvérsejtek termelését. Ezek segítenek a betegségek kivédésében.
A vérkeringésre
A hideg víz összehúzódásra készteti az ereket, amelyek a test felmelegedésével ismét kitágulnak. Ez a folyamat javíthatja a véráramlást, fokozva a szervek oxigén- és tápanyagellátását.
A gyulladásokra
A jeges fürdőzés gyulladáscsökkentő hatású lehet. A hideg segíthet csökkenteni a duzzanatot és a gyulladást, hasonlóan ahhoz, mintha jegelést alkalmaznánk egy sérült területre.
A boldogsághormonok termelésére
A jégfürdőzés extrém hidege serkentheti az endorfin, az úgynevezett boldogsághormon termelődését, ami javíthatja a hangulatot, és jobb közérzetet eredményezhet.
Az energia szintre és regenerációra
Sok jégfürdőző számol be megnövekedett energiaszintről az úszás után. A hideg segíthet a fizikai aktivitás utáni regenerálódási idő lerövidítésében is.
A mentális stabilitásra
A rendszeres jégfürdőzés csökkentheti a stresszt és hozzájárulhat a mentális kiegyensúlyozottsághoz. A hidegsokk és a kihívás leküzdése pedig erősítheti az önbizalmat és a cselekvőképességet.
Ne feledd, a jeges fürdőzésnél a biztonság az első!
Ha szeretnéd kipróbálni a jeges fürdőzést, először mindenképp konzultálj orvossal, és csak felügyelet mellett vágj bele! Ez különösen fontos, ha van valamilyen meglévő betegséged, például asztma, magas vérnyomás vagy szívprobléma. Érdemes már ősszel elkezdeni a felkészülést, hogy a szervezeted fokozatosan tanuljon meg alkalmazkodni az egyre alacsonyabb hőmérsékletekhez.
Megfigyeltem magamon, hogy a jeges fürdőzés feltölt energiával. A hideg víz hatására boldogsághormonok szabadulnak fel a szervezetemben, ami javítja és kiegyensúlyozottá teszi a hangulatomat.Patricia Schumacher, Jégfürdőző
A legjobb helyek a (vezetett) jeges fürdőzéshez
10 tipp a biztonságos jégfürdőzéshez
Soha ne menj egyedül úszni, különösen az elején – mindig legyen veled valaki!
Fokozatosan szoktasd hozzá a tested a jeges vízhez, például hideg vízzel való zuhanyzással.
Kezdd a nyílt vízi felkészülést már a melegebb nyári hónapokban.
Soha ne ugorj a hideg vízbe! Először mártsd bele a kezed, nedvesítsd meg az arcod, és lassan, kilégzés közben lépj a vízbe.
Használj úszóbóját, amibe szükség esetén kapaszkodhatsz.
A légzőgyakorlatok segítenek megnyugodni – még a hideg vízben is.
Néhány percnél tovább ne maradj a vízben.
Úszás előtt és után tartsd magad melegen: törölközz meg gyorsan, és vegyél fel meleg ruhát, mert a tested a vízből kijőve is tovább hűl.
Jégfürdő után ne végezz tornagyakorlatokat, mert ez megterhelheti a keringésedet, és sokkos állapothoz vezethet.
Kerüld az alkoholt és a koffeint, mert ezek kitágítják az ereket, és még jobban lehűtik a tested. Inkább igyál egy forró gyömbérteát, ami belülről melegít fel.
Hogyan óvjuk meg tavainkat?
A tavak létfontosságú élőhelyet biztosítanak az állatok és növények számára, ezért ökológiai szempontból kiemelten fontosak Ausztriában. Egy egészséges tórendszer támogatja a biológiai sokféleséget, valamint hozzájárul a halak és más vízi élőlények fennmaradásához. Ezért vigyázunk a tavainkra:
Tiszteletben tartjuk a kijelölt védett övezeteket, ahol a növények és állatok élnek.
Nem hagyunk szemetet a tóban vagy a környékén.
Nem használjuk a tavat vagy annak partját illemhelyként.
Nem etetjük a halakat és a vízi madarakat, mert az ételmaradékok felesleges tápanyagokkal terhelik a vizet.