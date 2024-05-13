Jéghideg vízbe merülni télen? – Őrültségnek hangzik, de Patricia Schumacher szerint tökéletes gyógyír a téli depresszióra és még sok minden másra.

Fehér hótakaró borítja a tájat, körben a hegyek koronaként magasodnak a tiszta kék ég felé. Előttünk a Zauchensee puha hópaplan és vastag jégpáncél alatt rejtőzik – észre sem vennénk, ha nem vágtak volna a jégbe egy léket. Patricia Schumacher ennek a szélén áll és tekintete a nyílásra fókuszál. A fiatal kaliforniai lány mély levegőt vesz, majd lassan a vízbe lép. A víz hőmérséklete éppen csak fagypont fölött van.

Milyen érzés? „A jeges merülés az elején sokkoló. Mintha égne a tested, vagy mintha nem kapnál levegőt.” – meséli Patricia. De akkor mégis miért csinálja?