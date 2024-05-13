Skier in yellow suit jumping on groomed slope with snow-covered mountains and trees in background.
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Síterepek kezdőknek és újrakezdőknek
Nulláról a csúcsra – itt a jövő generációja uralkodik!

Akár síelő utánpótlás, akár kezdő vagy újrakezdő – Ausztriában a síelés kalanddá válik mindazok számára, akik élvezik a mozgást és a szórakozást a hóban.

Síelés? Elsőre az ingatag térdek, a hideg lábujjak, és a félelem jut eszünkbe, hogy bolondot csinálunk magunkból. De pont itt kezdődik a kaland! Ausztria a tökéletes hely mindazok számára, akik meg szeretnék tenni az első lépéseket – legyenek azok síelőpalánták, kezdők vagy újrakezdők. Ne félj: senki sem születik profi síelőnek. És őszintén szólva, nem is arról szól az aktív pihenés, hogy tökéletesnek kell lenned. Hanem arról, hogy kint legyél a szabadban, új dolgokat próbálj ki és nevess magadon – néha hópelyhekkel az orrodon.

Ausztria megkönnyíti a síelés elkezdését és megmutatja, a síelés mindenki számára élmény – tele örömmel, büszkeséggel és azzal a jó érzéssel, hogy kipróbáltunk valami újat. Akik most kezdenek síelni, vagy hosszabb szünet után szeretnék újra felvenni a kesztyűt, általában jobban érzik magukat a kis, könnyen áttekinthető síterepeken, mint hatalmas síközpontokban. Anélkül, hogy sokáig kellene tanulmányozni a pályaterveket, itt sok kék lesiklópálya található, ahol igazán jól lehet carvingolni. Tehát szedd össze a bátorságod, csatold fel a síléceket és indulj – a hó már vár!

A legjobb 10 síterep kezdőknek

Semmering Hirschenkogel

Bécsből mindössze egy óra alatt a sípályán: 14 kilométernyi pálya, 2 felvonó, kivilágított lesiklópályák és rugalmas tanfolyamok az újrakezdőknek.

Semmering Hirschenkogel

St. Johann in Tirol

Egy tökéletes hely a síelés szerelmeseinek és azoknak, akik szeretnének újra síelni: 40 kilométernyi sípálya, 10 felvonó és könnyű lesiklópályák 1604 méteres magasságig.

St. Johann in Tirol

Brandnertal

Tökéletes azok számára, akik nyugodtan szeretnének elmerülni a síelés örömeiben: enyhe lejtők, 3 völgyi lesikló, nyilvános futószalag és 15 felvonó 64 kilométer sípályán.

Brandnertal

Almenwelt Lofer

A Saalachtal völgyben található idilli síterep tökéletes családok, kezdők és a havas lejtők szerelmeseinek: 46 kilométer sípályával, 10 felvonóval és enyhe lejtőkkel vár

Almenwelt Lofer

Wildkogel-Arena, Salzburg tartomány

Ideális hely a pihentető síeléshez és a téli napok élvezetéhez: 75 kilométernyi sípálya, 20 felvonó és garantált hó 2100 méteres tengerszint feletti magasságig.

Wildkogel-Arena, Salzburg tartomány

Turracher Höhe, Karintia

A sok enyhe lejtővel rendelkező sípálya ideális kezdőknek: hóbiztos, 43 kilométernyi sípálya, 16 felvonó és 2200 méteres tengerszint feletti magasság.

Turracher Höhe, Karintia

Hochzeiger

Ideális hely a Pitztal völgyben az egész családdal eltöltött nyugodt síelésre, 2500 méteres magasságban: 54 kilométer hóbiztos sípálya, 9 felvonó és napos hütték.

Hochzeiger

Kreischberg, Stájerország

Hóbiztos és változatos: 42 kilométernyi sípálya, 13 felvonó és speciális gyakorlóterületek garantálják a síelés örömét a kezdőknek és az újrakezdőknek egyaránt.

Kreischberg, Stájerország

Radstadt-Altenmarkt

A kompakt, családias és hóbiztos terület tökéletes helyszín pihentető síelésre kicsiknek és nagyoknak egyaránt: 17 kilométernyi pálya, 7 felvonó és enyhe lejtők.

Radstadt-Altenmarkt

Dachstein West, Felső-Ausztria

Tökéletes választás változatos síelésre a téli hegyvidéken: 160 kilométernyi sípálya, 8 síterep és 70 felvonó köti össze Salzburgot és Felső-Ausztriát.

Dachstein West, Felső-Ausztria
Charlotte: Ausztria legfiatalabb síoktatója Merülj el Charlotte, Ausztria legfiatalabb, mindössze 3 éves síoktatójának sívilágában. Videójában nemcsak fontos síelési tippeket oszt meg, hanem a síelésről szóló elbűvölő bennfentes információkat is, beleértve kulináris ajánlásokat is.

Síterepek kezdőknek

Burgenland

Karintia

Alsó-Ausztria

Felső-Ausztria

Salzburg tartomány

Stájerország

Tirol

Vorarlberg

Síelés Ausztriában

Ausztria számos olyan síterepet kínál, amelyek tökéletesek a kezdő és az újrakezdő síelők számára. Itt a kezdők biztonságos körülmények között tanulhatják meg az alapokat és élvezhetik az első kanyarvételeket a lankás lejtőkön.

Burgenland

Akár „hóeke”, ahogy korábban hívták, akár „pizza”, ahogy manapság hívják: már az első próbálkozásokat siker koronázza. Garantáltan!

Téli vakáció Burgenlandban

Karintia

Itt a kezdő és újrakezdő síelők is pontosan azt találhatják, amire vágynak.

Téli vakáció Karintiában

Alsó-Ausztria

A tartomány 20 kiváló síterepén a kezdők, a haladók és a családok egyaránt megtalálhatják a számításaikat.

Téli üdülés Alsó-Ausztriában

Felső-Ausztria

Legyen szó egy óvatos, kezdő síelőről vagy a freestyle síeléssel ismerkedő újoncról: itt mindenki megtalálhatja a kedvére való síterepet.

Téli üdülés Felső-Ausztriában

Salzburg tartomány

Korszerű sífelvonók és nagyszerű síterepek: itt minden a téli sportokról szól.

Téli üdülés Salzburg tartományban

Stájerország

Tedd meg az első kanyarokat tökéletesen karbantartott sípályákon és lendülj bele (újra) a síelésbe.

Téli üdülés Stájerországban

Tirol

A több mint 80 síterep 3000 kilométernél is több sípályája minden igényt kielégít.

Téli üdülés Tirolban

Vorarlberg

Fedezd fel (újra) a téli sportok varázsát az alpesi síelés bölcsőjében.

Téli üdülés Vorarlbergben

6 tipp a téli üdülésre való felkészüléshez

Csak így tovább!

Ha nem sikerül azonnal, ne csüggedj! Eltelhet egy kis idő, amíg ráérzel a síelés ízére.

Érdemes korszerű sífelszerelést használni

A sílécek több éves kihagyás után már nem a legújabb technikai színvonalat képviselik. A síkölcsönzőkben szinte minden síterepen bérelhetők a legújabb modellek.

Ne felejtsd el a bukósisakot!

A sípályákon lejárt a fejpánt vagy a sapka viselésének ideje. A bukósisak mindenképpen ajánlott, sőt 15 éves kor alatt kötelező is!

Kezdd el időben az előkészítő, ráhangoló gyakorlatokat

A téli üdülés előtt érdemes a láb-, has- és hátizmokat megerősíteni. Ezenkívül ajánlott állóképességi edzést is végezni.

Válassz kisebb, kezdők számára ideális síterepet

Válassz könnyű (= kék) vagy legfeljebb közepesen nehéz (= piros) sípályákat.

Iratkozz be síoktatásra vagy vegyél néhány órát

Egy profi gyors eredményeket tud elérni a kezdőkkel és újrakezdőkkel egyaránt: nehéz elhinni, de az osztrák síoktatók rövid idő alatt kiváló síelőket varázsolnak.

Síiskolák Ausztriában

Biztonság a sípályán és azon kívül

Helyes viselkedés a sípályán

Egyértelmű pályaszabályok gondoskodnak a biztonságról és az élményteli síelésről. Ha betartjuk őket, elkerülhetők a balesetek és mindenki gond nélkül síelhet.

8 fontos pályaszabály

Tudatos viselkedés a sípályán kívül is

A sípályán kívül fontos figyelni a terep adottságaira. A helyes viselkedés segít megóvni a természetet és fontos a saját biztonságunk megőrzéséhez is.

Lavinaismeretek

FAQ

Burgenlandtól Vorarlbergig számos olyan síterep található Ausztriában, amelyek ideálisak kezdőknek és visszatérőknek egyaránt. Ezen az oldalon megtalálod minden síterepnek a listáját, amelyek különösen ideálisak (újra)kezdők számára.

A bukósisak viselése minden síelőnek és snowboardosnak ajánlott. 15 év alatti kiskorúaknak pedig kötelező.

  • Olyan síterepet válasszatok, ahol könnyű (= kék) vagy legfeljebb közepesen nehéz (= piros) sípályák vannak.

  • Iratkozzatok be egy síoktatóhoz vagy vegyetek néhány órát.

  • Kezdjétek el időben a felkészülést, gyakorlást.

  • Érdemes korszerű sífelszerelést használni.

Klímavédelem

Fenntartható téli üdülés

Az osztrák Alpokban legendás a téli üdülés és a síelés. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, napjainkban sok minden változik. A „Klimaberg” Katschberg síterep az Salzburgi Lungau és a Karintiai Nockberge Bioszféra Park szívében található és elnyerte az osztrák környezetvédelmi címkét, illetve a német Zöld turizmus díjat. A Zell am See síterepen a felvonók 100 százalékban megújuló energiaforrásból származó villamos energiával működnek. A kapruni síterepen a gleccsert snowfarming segítségével védik, ami azt jelenti, hogy a havat a szezon végén összegyűjtik és eltárolják a következő télre, valamint a gleccsernyelv jégfelületét lefedik, hogy így védjék az erős napsütéstől. A Schladming-Dachstein síterep a klímabarát vonatközlekedésre, valamint a síbuszokra és az elektromos autóknak biztosított töltőállomásokra helyezi a hangsúlyt. A Wilder Kaiser síterepen minden vendéget, aki vonattal érkezik, megjutalmaznak: ingyenes transzfer a szálláshelyre, ingyenes közlekedés a helyszínen és 10 százalék kedvezmény a síbérlet árából. Íme a kedvezmények egy helyen. A Silvretta Montafon, Golm és Brandnertal síterepeken a téli üdülővendégek online foglalhatnak zöld jegyet. A jegy tartalmazza a napi síbérletet, az érkezéshez és távozáshoz szükséges busz- és vonatjegyet, 10 százalék kedvezményt a síkölcsönzőben és egy ingyenes vakszolást a síszervizben.

9 tipp a fenntartható téli üdüléshez
Vonattal a síterepre Kényelmes utazás vonattal, majd helyszínen praktikus közlekedési lehetőségek segítségével továbbutazás a szállodába és a kirándulási célpontra. Az ember és a környezet számára is megkönnyebbülés a kezdetektől fogva.

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