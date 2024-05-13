Síterepek kezdőknek és újrakezdőknek
Nulláról a csúcsra – itt a jövő generációja uralkodik!
Introduction
Síelés? Elsőre az ingatag térdek, a hideg lábujjak, és a félelem jut eszünkbe, hogy bolondot csinálunk magunkból. De pont itt kezdődik a kaland! Ausztria a tökéletes hely mindazok számára, akik meg szeretnék tenni az első lépéseket – legyenek azok síelőpalánták, kezdők vagy újrakezdők. Ne félj: senki sem születik profi síelőnek. És őszintén szólva, nem is arról szól az aktív pihenés, hogy tökéletesnek kell lenned. Hanem arról, hogy kint legyél a szabadban, új dolgokat próbálj ki és nevess magadon – néha hópelyhekkel az orrodon.
Ausztria megkönnyíti a síelés elkezdését és megmutatja, a síelés mindenki számára élmény – tele örömmel, büszkeséggel és azzal a jó érzéssel, hogy kipróbáltunk valami újat. Akik most kezdenek síelni, vagy hosszabb szünet után szeretnék újra felvenni a kesztyűt, általában jobban érzik magukat a kis, könnyen áttekinthető síterepeken, mint hatalmas síközpontokban. Anélkül, hogy sokáig kellene tanulmányozni a pályaterveket, itt sok kék lesiklópálya található, ahol igazán jól lehet carvingolni. Tehát szedd össze a bátorságod, csatold fel a síléceket és indulj – a hó már vár!
A legjobb 10 síterep kezdőknek
Semmering Hirschenkogel
Bécsből mindössze egy óra alatt a sípályán: 14 kilométernyi pálya, 2 felvonó, kivilágított lesiklópályák és rugalmas tanfolyamok az újrakezdőknek.
St. Johann in Tirol
Egy tökéletes hely a síelés szerelmeseinek és azoknak, akik szeretnének újra síelni: 40 kilométernyi sípálya, 10 felvonó és könnyű lesiklópályák 1604 méteres magasságig.
Brandnertal
Tökéletes azok számára, akik nyugodtan szeretnének elmerülni a síelés örömeiben: enyhe lejtők, 3 völgyi lesikló, nyilvános futószalag és 15 felvonó 64 kilométer sípályán.
Almenwelt Lofer
A Saalachtal völgyben található idilli síterep tökéletes családok, kezdők és a havas lejtők szerelmeseinek: 46 kilométer sípályával, 10 felvonóval és enyhe lejtőkkel vár
Wildkogel-Arena, Salzburg tartomány
Ideális hely a pihentető síeléshez és a téli napok élvezetéhez: 75 kilométernyi sípálya, 20 felvonó és garantált hó 2100 méteres tengerszint feletti magasságig.
Turracher Höhe, Karintia
A sok enyhe lejtővel rendelkező sípálya ideális kezdőknek: hóbiztos, 43 kilométernyi sípálya, 16 felvonó és 2200 méteres tengerszint feletti magasság.
Hochzeiger
Ideális hely a Pitztal völgyben az egész családdal eltöltött nyugodt síelésre, 2500 méteres magasságban: 54 kilométer hóbiztos sípálya, 9 felvonó és napos hütték.
Kreischberg, Stájerország
Hóbiztos és változatos: 42 kilométernyi sípálya, 13 felvonó és speciális gyakorlóterületek garantálják a síelés örömét a kezdőknek és az újrakezdőknek egyaránt.
Radstadt-Altenmarkt
A kompakt, családias és hóbiztos terület tökéletes helyszín pihentető síelésre kicsiknek és nagyoknak egyaránt: 17 kilométernyi pálya, 7 felvonó és enyhe lejtők.
Síterepek kezdőknek
Síelés AusztriábanAusztria számos olyan síterepet kínál, amelyek tökéletesek a kezdő és az újrakezdő síelők számára. Itt a kezdők biztonságos körülmények között tanulhatják meg az alapokat és élvezhetik az első kanyarvételeket a lankás lejtőkön.
Burgenland
Akár „hóeke”, ahogy korábban hívták, akár „pizza”, ahogy manapság hívják: már az első próbálkozásokat siker koronázza. Garantáltan!
Alsó-Ausztria
A tartomány 20 kiváló síterepén a kezdők, a haladók és a családok egyaránt megtalálhatják a számításaikat.
Felső-Ausztria
Legyen szó egy óvatos, kezdő síelőről vagy a freestyle síeléssel ismerkedő újoncról: itt mindenki megtalálhatja a kedvére való síterepet.
Stájerország
Tedd meg az első kanyarokat tökéletesen karbantartott sípályákon és lendülj bele (újra) a síelésbe.
6 tipp a téli üdülésre való felkészüléshez
Csak így tovább!
Ha nem sikerül azonnal, ne csüggedj! Eltelhet egy kis idő, amíg ráérzel a síelés ízére.
Érdemes korszerű sífelszerelést használni
A sílécek több éves kihagyás után már nem a legújabb technikai színvonalat képviselik. A síkölcsönzőkben szinte minden síterepen bérelhetők a legújabb modellek.
Ne felejtsd el a bukósisakot!
A sípályákon lejárt a fejpánt vagy a sapka viselésének ideje. A bukósisak mindenképpen ajánlott, sőt 15 éves kor alatt kötelező is!
Kezdd el időben az előkészítő, ráhangoló gyakorlatokat
A téli üdülés előtt érdemes a láb-, has- és hátizmokat megerősíteni. Ezenkívül ajánlott állóképességi edzést is végezni.
Válassz kisebb, kezdők számára ideális síterepet
Válassz könnyű (= kék) vagy legfeljebb közepesen nehéz (= piros) sípályákat.
Biztonság a sípályán és azon kívül
Helyes viselkedés a sípályán
Egyértelmű pályaszabályok gondoskodnak a biztonságról és az élményteli síelésről. Ha betartjuk őket, elkerülhetők a balesetek és mindenki gond nélkül síelhet.
FAQ
Fenntartható téli üdülés
Az osztrák Alpokban legendás a téli üdülés és a síelés. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, napjainkban sok minden változik. A „Klimaberg” Katschberg síterep az Salzburgi Lungau és a Karintiai Nockberge Bioszféra Park szívében található és elnyerte az osztrák környezetvédelmi címkét, illetve a német Zöld turizmus díjat. A Zell am See síterepen a felvonók 100 százalékban megújuló energiaforrásból származó villamos energiával működnek. A kapruni síterepen a gleccsert snowfarming segítségével védik, ami azt jelenti, hogy a havat a szezon végén összegyűjtik és eltárolják a következő télre, valamint a gleccsernyelv jégfelületét lefedik, hogy így védjék az erős napsütéstől. A Schladming-Dachstein síterep a klímabarát vonatközlekedésre, valamint a síbuszokra és az elektromos autóknak biztosított töltőállomásokra helyezi a hangsúlyt. A Wilder Kaiser síterepen minden vendéget, aki vonattal érkezik, megjutalmaznak: ingyenes transzfer a szálláshelyre, ingyenes közlekedés a helyszínen és 10 százalék kedvezmény a síbérlet árából. Íme a kedvezmények egy helyen. A Silvretta Montafon, Golm és Brandnertal síterepeken a téli üdülővendégek online foglalhatnak zöld jegyet. A jegy tartalmazza a napi síbérletet, az érkezéshez és távozáshoz szükséges busz- és vonatjegyet, 10 százalék kedvezményt a síkölcsönzőben és egy ingyenes vakszolást a síszervizben.