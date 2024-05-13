Ausztriában előfordulhat, hogy bizonyos túraútvonalakon sebességkorlátozás van érvényben. Ezért figyeljétek a helyi előírásokat és útjelző táblákat. Ahhoz, hogy ausztriai biciklitúrátok valóban csak a kikapcsolódásról szólhasson, fontos, hogy mindig a képességeiteknek, a látási és a terepviszonyoknak megfelelően válasszátok meg a sebességet.

Városban is szeretnétek kerékpárral közlekedni? Sok osztrák település rendelkezik kiválóan kiépített és kitáblázott kerékpárút-hálózattal. Az egyes településeken a kerékpárosokra érvényes sebességkorlátozás a helyi közlekedési előírásoktól függ. Ilyenkor ügyeljetek arra is, hogy sebességeteket az adott közlekedési helyzetnek megfelelően válasszátok meg.