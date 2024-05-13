Uzsonnázás kerékpártúra közben
  1. Homepage
  2. Aktív programok
  3. Kerékpározás
  4. Genussradfahren

Genussradfahren
A(z) (kerékpár)út maga a cél

Utunk során megcsodálhatjuk a természetet, a városokat, a barátságos szálláshelyeket és a történelmi látnivalókat. És ami mindig velünk van: a szabadság érzése.

A kerékpározás nyújtotta szabadság

lehetővé teszi számunkra, hogy minden érzékszervünkkel megtapasztaljuk az osztrák életérzést: szabadság, teljes életöröm és nyitottság bármire, amit hozhat a nap. A könnyedség egész utunkon végigkísér. Saját tempónkban tekerhetünk át takaros kis falvakon és tekinthetjük meg a történelmi látnivalókat. A pompás kastélyok és templomok rég letűnt korokról mesélnek, és a természet is bővelkedik a látnivalókban: Kényelmesen kerekezhetünk a folyók mentén, körbetekerhetjük a kristálytiszta vizű tavakat, és csodálhatjuk a tájak sokszínűségét. Számtalan jól kiépített és kitáblázott kerékpárút közül választhatjuk ki a testhezálló kihívást, a könnyűtől a sportosig.  Ausztriában kerékpározva hamar ti is magatokévá tehetitek azt az életörömöt, amely a vendéglátók szívélyességében is tükröződik. Ha pedig itt az idő egy kis pihenőre, különféle finomságok, hűsítő italok, és a borvidékekre nyíló panoráma mellett azonnal egyértelművé válik: Ausztria az életművészek Mekkája.  

Biciklitúrák a tartományokban

Salzburg tartomány

Burgenland

Alsó-Ausztria

Bécs

Karintia

Vorarlberg

Felső-Ausztria

Tirol

Stájerország

Klímavédelmi tippek

Hogyan kímélhetjük a környezetet?

Már azzal a fenntarthatóság mellett döntöttetek, hogy a kerékpáros közlekedést választottátok. Íme öt további tipp, hogyan tudtok a biciklitúra során még többet tenni a környezetért:

  • Tartsátok tiszteletben a természetet! Ne térjetek le a jelzett utakról, és vigyétek magatokkal a szemetet.

  • Az állatokat csak távolról figyeljétek! Ebbe az is beletartozik, hogy a halakat és a vízimadarakat tilos etetni. Az ételmaradékok ártalmasak lehetnek az állatok számára.

  • Fürödni csak a kijelölt partszakaszokon szabad. Így nem zavarjátok a parton fészkelő állatokat.

  • Igyatok sok folyadékot – de okosan! A túrára újratölthető palackot vigyetek. Ausztriában kiváló minőségű a vezetékes víz.

  • A gyerekeket is tanítsátok meg a természet szeretetére! Amit a kicsit ismernek, azt jobban értékelik.

FAQ

Ausztriában előfordulhat, hogy bizonyos túraútvonalakon sebességkorlátozás van érvényben. Ezért figyeljétek a helyi előírásokat és útjelző táblákat. Ahhoz, hogy ausztriai biciklitúrátok valóban csak a kikapcsolódásról szólhasson, fontos, hogy mindig a képességeiteknek, a látási és a terepviszonyoknak megfelelően válasszátok meg a sebességet.

Városban is szeretnétek kerékpárral közlekedni? Sok osztrák település rendelkezik kiválóan kiépített és kitáblázott kerékpárút-hálózattal. Az egyes településeken a kerékpárosokra érvényes sebességkorlátozás a helyi közlekedési előírásoktól függ. Ilyenkor ügyeljetek arra is, hogy sebességeteket az adott közlekedési helyzetnek megfelelően válasszátok meg.

Kerékpáros közlekedés esetén Ausztriában a megengedett véralkoholszint 0,8 ezrelék. A legfontosabb mindig a saját magatok és mások biztonsága kell, hogy legyen! 

Ausztriában szabad kutyát kerékpárral szállítani. Azonban mindenképpen gondoskodjatok arról, hogy négylábú barátotoknak ne essen baja – például kutya szállítására alkalmas utánfutó vagy szállítókosár használatával. Menet közben ne vezessétek magatok mellett pórázon a kutyát!

Ausztriában a gyerekeknek 12 éves korig kötelező a bukósisak használata a kerékpáros közlekedés során. 12 éves kor fölött nincs olyan általános érvényű előírás Ausztriában, amely kötelezővé tenné a bukósisakot a kerékpárosok számára – biztonsági okokból azonban ajánlott a sisak viselése. A kerékpárkölcsönzőkben sisakot is kölcsönözhettek magatoknak.

Kerékpárral bármilyen közterületen szabad parkolni. Arra ügyeljetek, hogy minden közlekedési útvonalat hagyjatok szabadon, és a kerékpár ne borulhasson fel. Sok városban, településen, vendégházaknál vagy szállodákban találhatók kimondottan kerékpáros parkolók, ahol gyakran elektromos kerékpárokhoz való töltőállomás is rendelkezésre áll.

Igen, Ausztriában alapvetően megengedett az egymás melletti haladás, amennyiben azt a kerékpárút, az út minősége és az aktuális körülmények lehetővé teszik.

A biciklizés során természetesen a mókáé a főszerep, a legfontosabb azonban mindig a saját magatok és mások biztonsága kell, hogy legyen. Ezért kerékpárotok meg kell, hogy feleljen az osztrák közlekedési előírásoknak. Ez a következőket jelenti:

  • A kerékpár mindkét fékének működnie kell.

  • Éjszakai közlekedés esetén kötelező az első lámpa és egy piros hátsó lámpa használata.

  • A bicikli kerekein sárga fényvisszaverő prizmák elhelyezése kötelező.

  • Csengő szintén kötelező.

Ha Ausztriában kölcsönöztök biciklit, biztosak lehettek benne, hogy az jól karban van tartva, és megfelel az előírásoknak.

Ez is érdekelhet titeket

Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények