Genussradfahren
A(z) (kerékpár)út maga a cél
Introduction
A kerékpározás nyújtotta szabadság
lehetővé teszi számunkra, hogy minden érzékszervünkkel megtapasztaljuk az osztrák életérzést: szabadság, teljes életöröm és nyitottság bármire, amit hozhat a nap. A könnyedség egész utunkon végigkísér. Saját tempónkban tekerhetünk át takaros kis falvakon és tekinthetjük meg a történelmi látnivalókat. A pompás kastélyok és templomok rég letűnt korokról mesélnek, és a természet is bővelkedik a látnivalókban: Kényelmesen kerekezhetünk a folyók mentén, körbetekerhetjük a kristálytiszta vizű tavakat, és csodálhatjuk a tájak sokszínűségét. Számtalan jól kiépített és kitáblázott kerékpárút közül választhatjuk ki a testhezálló kihívást, a könnyűtől a sportosig. Ausztriában kerékpározva hamar ti is magatokévá tehetitek azt az életörömöt, amely a vendéglátók szívélyességében is tükröződik. Ha pedig itt az idő egy kis pihenőre, különféle finomságok, hűsítő italok, és a borvidékekre nyíló panoráma mellett azonnal egyértelművé válik: Ausztria az életművészek Mekkája.
Biciklitúrák a tartományokban
Hogyan kímélhetjük a környezetet?
Már azzal a fenntarthatóság mellett döntöttetek, hogy a kerékpáros közlekedést választottátok. Íme öt további tipp, hogyan tudtok a biciklitúra során még többet tenni a környezetért:
Tartsátok tiszteletben a természetet! Ne térjetek le a jelzett utakról, és vigyétek magatokkal a szemetet.
Az állatokat csak távolról figyeljétek! Ebbe az is beletartozik, hogy a halakat és a vízimadarakat tilos etetni. Az ételmaradékok ártalmasak lehetnek az állatok számára.
Fürödni csak a kijelölt partszakaszokon szabad. Így nem zavarjátok a parton fészkelő állatokat.
Igyatok sok folyadékot – de okosan! A túrára újratölthető palackot vigyetek. Ausztriában kiváló minőségű a vezetékes víz.
A gyerekeket is tanítsátok meg a természet szeretetére! Amit a kicsit ismernek, azt jobban értékelik.