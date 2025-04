Anton Bruckner nyomában

Anton Bruckner zenei karrierje felfelé ívelt

31 éves korában kezdődött hivatásos zenei karrierje. 1855-ben felajánlották neki, hogy jelentkezzen a linzi székesegyházba orgonistának. Eleinte vonakodott, de végül sikerrel vette a meghallgatást és elnyerte az állást. Első szimfóniáját 1868-ban mutatták be a linzi Redoutensaalban. A közönség és a kritikusai is lelkesek voltak, mely arra ösztönözvt, hogy kompozícióit nagyobb közönség előtt is bemutathassa. Még ugyanabban az évben elhagyta Linz városát és Bécsbe ment. Ott a bécsi konzervatóriumban vállalt állást a zeneelmélet és az orgonajáték professzoraként.

Ettől kezdve beindult a karrierje. A császár udvari orgonistája lett, folyamatosan komponált, évekig tanított a konzervatóriumban és orgonavirtuózként is sikereket ért el. A közönség imádta improvizációs tehetségét. Játszott Nancy és Párizs katedrálisainak nagy orgonáin, I. Ferenc József császár legkisebb lányának esküvőjén Bad Ischlben – Londonban pedig tízezrek előtt koncertezett, és „popsztárként” ünnepelték.